Die Bundesregierung hat Lockerungen in der Gastronomie und Hotellerie angekündigt. Was bedeutet das für regionale Betriebe?

Barbara Gartner in einer ihrer Ferienwohnungen, nach denen es große Nachfrage gibt. © Privat

Das Eis wird in Feldbach wieder über den Tresen gereicht. Das ist nicht der einzige Lichtblick für Schleckermäuler. Mitte Mai sollen in Gastronomie und Hotellerie wieder Gäste empfangen werden dürfen. Die Rahmenbedingungen dafür sind noch nicht geklärt. So schnell wie möglich aufsperren zu können, das ist der größte Wunsch von Stephan Uller, der die Bäckerei-Konditorei Reicht in Feldbach führt. „Ich nehme alles, was ich kriegen kann, weil es Umsatz bringt und ich meine Leute aus der Kurzarbeit zurückholen kann.“