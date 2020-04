Die Bäckerei und Konditorei Reicht in Feldbach hat heute ihre Eisdiele eröffnet: "Kugeleis to go" wird - unter den gegebenen Vorschriften und Auflagen wegen Corana - verkauft.

Die Corona-Eiszeit hat bei der Bäckerei und Konditorei Reicht in Feldbach ja schon am 17. April geendet. In handlichen Kühlboxen konnte man sein Lieblingseis abholen. Aber seit Mittwoch haben Stefan Uller und sein Team nun die Eissaison richtet gestartet. Es gibt "Kugeleis to go" aus der Eisdiele. Verkauft wird natürlich unter den vorgegebenen Vorschriften und Richtlinien wegen des Coronavirus. 16 verschiedenen Sorten warten darauf, verkostet und genossen zu werden.