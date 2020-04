Am frühen Dienstagnachmittag brach in einem Poolhaus in Frutten-Gießelsdorf Feuer aus. Der 56-jährige Besitzer versuchte noch, den Brand selbst zu löschen - er blieb zum Glück unverletzt, berichtet die Polizei.

Vier Feuerwehren rückten bei dem Feuer aus © Juergen Fuchs

In Frutten-Gießelsdorf (Gemeinde St. Anna am Aigen) geriet am Dienstag um kurz nach 14 Uhr ein Poolhaus, ein Nebengebäude eines Wohnhauses, in Brand. Vier Feuerwehren - Frutten-Gießelsdorf, St. Anna am Aigen, Jamm und Bairisch-Kölldorf - rückten aus, um das Feuer zu löschen. Um 14.50 Uhr berichtete Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold: "Der Brand ist unter Kontrolle." Insgesamt standen 45 Feuerwehrkameraden im Löscheinsatz.