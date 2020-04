Ab Dienstag, dem 14. April, dürfen erste Geschäfts wieder ihre Türen öffnen - so auch in der Südoststeiermark. Das gilt für kleinere Händler und Handwerker, aber auch Garten- und Baumärkte. Für die Bezirkshauptmannschaft könnte es zu einer Herausforderung kommen.

Auf die BH könnten neue Herausforderungen warten © Katharina Siuka

Nach Ostern, und zwar ab Dienstag, dem 14. April, dürfen auch in der Südoststeiermark erste Geschäfte unter Auflagen wieder ihre Türen öffnen. Bezirkshauptmann Alexander Majcan erklärt, dass die Herausforderungen in der BH derzeit groß sind. Durch die Lockerung der Bestimmungen könnten diese weiter steigen. Denn: "Es kann sein, dass es dadurch zu Anzeigen kommt, wenn Bestimmungen nicht eingehalten werden." Er appelliert, sich an die Vorgaben zu halten. Nur so könne die positive Tendenz beibehalten werden.