In Zeiten der Coronakrise findet auch die Ausbildung der Musikschüler im Fernunterricht statt. In der Region sorgt das für eine Reihe neuer Ideen und vor allem auch für coole Musikvideos. Was zu Hause gespielt wird, ist damit auch im Internet zugänglich. Auch ein grenzüberschreitendes Online-Freundschaftskonzert ist dabei.

Mehr als 70 Musikschüler haben am Online-Freundschaftskonzert mitgewirkt © Musikschule Bad Radkersburg

Auch in den Musikschulen werden die Schüler per Fernunterricht betreut. Die außergewöhnliche Situation lässt auch neue Ideen reifen. Etwa in der Musikschule St. Stefan im Rosental – Kirchbach-Zerlach – Jagerberg. Die Schule ruft ihre Schülerinnen und Schüler zu einer „Home-Star-Vorspielstunde“ auf. Die Stücke müssen von den Musikschülern bühnenreif vorbereitet und geübt werden und werden dann zu Hause von der Familie gefilmt. Die Videos werden dann von Sonntagskind-Film professionell aufbereitet und in einzelnen Folgen auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCMOZfnhiun6VdZuDvn-IvdA) sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/MSSanktStefanR) gepostet. Elf Folgen gibt es schon. Damit sind die Musikstücke auch für die Öffentlichkeit zugänglich.