Ostern in der Südoststeiermark Gottesdienste übers Internet und Fleischweihe daheim

Per Livestream können Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern mitgefeiert werden. Es gibt auch Übertragungen in der Region - aus Feldbach, Gnas, Jagerberg und Kirchberg an der Raab. Die Fleischweihe kann zu Hause im engsten Familienkreis erfolgen. Dafür gibt es Anleitungen in den Pfarrblättern.