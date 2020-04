Der Spätfrühling taucht die Südoststeiermark alljährlich in Party-Stimmung. Den Anfang macht das Hallenfest in Hirzenriegl.

Rückblick auf das Hallenfest Hirzenriegl am 6. Mai 2019 © Matthias Janisch

Am 2. Mai also wäre heuer der Klassiker in Hirzenriegl dran gewesen. 2019 markierte das Hallenfest am 6. Mai den Startschuss für die heiße Festsaison. Hunderte Feierlustige stellten sich im Vorjahr ein und tanzten zur Musik von "Nordwand". Warst du auch dabei?