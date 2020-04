Facebook

Im AMS werden derzeit am laufenden Band Anträge auf Kurzarbeit abgearbeitet © imago/bonn-sequenz

In der Südoststeiermark gibt es laut Arbeitsmarktservice bereits eine Rekordarbeitslosigkeit mit mehr als 4200 Arbeitslosen (Stand 31. März). Mehr als 560 Betriebe wurden im Bezirk mittlerweile über die Kurzarbeit beraten. Ein kleiner, südoststeirischer Handelsbetrieb in der Modebranche steht ebenfalls vor der Frage "Kurzarbeit oder Kündigung?", wie er in einem Schreiben an die Kleine Zeitung erklärt. Auf dem Weg zur Kurzarbeit spricht der Betrieb allerdings von einem 20-seitigen "Papierkrieg" (Kurzarbeitsbegehren und Sozialpartnervereinbarung). "Da ist es doch einfacher die Kündigung auszusprechen, das bedarf nur einer Seite", schreibt er weiter.