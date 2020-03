Infizierte, Thermen, Discos und Co.Südoststeiermark und Coronavirus: Ein Überblick

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Immer mehr Gemeinden und auch Parteien bitten rund um die Uhr Infos und Essenslieferungen an. Die Schulen sind fast leer, Disco und Thermen haben zugesperrt. Im Überblick lesen Sie, wie die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus auf die Südoststeiermark wirken.

Wie berichtet, hat die Bundesregierung am Dienstag, 10. März, drastische Maßnahmen wegen des Coronavirus ergriffen. Als erste Konsequenz wurden sofort etliche Veranstaltungen in der Südoststeiermark abgesagt. Am Donnerstag, 12. März, verschob das Land die Gemeinderatswahl. Regionale Politiker haben geteilte Meinungen zu dieser Entscheidung. Die Verordnung der Regierung betrifft aber auch andere Lebensbereiche der Südoststeirer. Ein Überblick: