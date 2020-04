Kleine Zeitung +

Corona in der Südoststeiermark 58 Coronafälle und die Ausflugsziele rüsten sich für die Öffnung - ein Überblick

In einzelnen Gemeinden muss man sich melden, bevor man den Pool befüllt. 6500 Menschen sind in Kurzarbeit. Und es gibt 59 Coronafälle sowie einen Todesfall im Bezirk. Die Entwicklungen und Auswirkungen des Coronavirus in der Südoststeiermark im Überblick: