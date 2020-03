Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Drastische Maßnahmen ergriff die Bundesregierung am Dienstag, dem 10. März, wegen des Coronavirus. So werden etwa Veranstaltungen ab 100 (Indoor) bzw. 500 Personen (Outdoor) abgesagt. Die Gemeinderatswahlen am 22. März (bzw. der vorgezogene Wahltag am 13. 3.) sind Stand Dienstag nicht betroffen. Was bedeuten also diese aktuellen Entwicklungen auf regionaler Ebene für die Südoststeiermark?