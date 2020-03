+++ Die Bundesregierung ergreift drastische Maßnahmen wegen des Coronavirus. Was bedeutet das nun auf regionaler Ebene? Das Festival "JAZZliebe-spring" hat etwa bereits sein erstes Konzert (Mittwoch im Zentrum in Feldbach) abgesagt. Wir halten Euch am Laufenden! +++

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Drastische Maßnahmen ergreift die Bundesregierung am Dienstag, dem 10. März, wegen des Coronavirus. So werden etwa Veranstaltungen ab 100 (Indoor) bzw. 500 Personen (Outdoor) abgesagt. Und auch Fußballspiele finden ohne Publikum statt. Die Gemeinderatswahlen am 22. März (bzw. der vorgezogene Wahltag am 13. 3.) sind Stand Dienstag nicht betroffen.