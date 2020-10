In unserem Format "SO kompakt" liefern wir aktuelle Nachrichten querbeet durch den Bezirk Südoststeiermark und den Bezirk Jennersdorf.

Von der Therme in Bad Radkersburg bis zur Riegersburg im Bezirksnorden: Das tut sich in Ihrer Region © Schmidbauer, Gangl, Schleicht, LR Danja Gruber, Parktherme Bad Radkersburg, Emanuel von und zu Liechtenstein/Kleine Zeitung

Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo gibt es einen neuen Feuerwehrkommandanten, wann öffnet der Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder gibt es etwas aus einem südoststeirischen Ärztezentrum zu berichten? Und was ist am kommenden Wochenende Neues in der Region los?