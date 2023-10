Aktuell und ganz kompaktwollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Südosten?

30. Oktober: ÖGB-Forderungen zum Equal Pay Day 2023

Mit dem 29. Oktober erreichte die Südoststeiermark den Equal Pay Day 2023, das heißt, dass Männer in der Südoststeiermark zu diesem Tag bereits jenes Einkommen erreichten, für das Südoststeirerinnen noch bis Jahresende arbeiten müssen, so der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) Südoststeiermark in einer Aussendung.

Die Frauen des ÖGB Frauenvorstandes Südoststeiermark © Ögb Südoststeiermark

„Jedes Jahr erkämpfen wir Verbesserungen, aber der Einkommensunterschied zwischen Mann und Frau ist nach wie vor sehr groß. Das gilt auch für Frauen, die Vollzeit und ganzjährig arbeiten“, stellt Manuela Leitgeb, Frauenvorsitzende des ÖGB Südoststeiermark, fest. Der sogenannte Gender Pay Gap liegt in der Südoststeiermark bei 17,5 Prozent (Steiermark 18,4 Prozent).

Die ÖGB Südoststeiermark fordert deshalb ein Lohntransparenzgesetz und einen Mindestlohn von 2000 Euro sowie einen Anspruch auf Kinderkrippenplätze, damit Väter und Mütter die gleichen Möglichkeiten haben, Vollzeit zu arbeiten.

30. Oktober: Preloved Secondhand-Shop startet wieder in Gnas

Ab 2. November bis 15. Dezember jeweils mittwochs, donnerstags und freitags können im Pop-up-Store in Gnas 20 wieder ungenutzte oder neuwertige Spielsachen und Wintersportartikel verkauft und gekauft werden. Das Motto bei der Aktion lautete „Preloved - So gut wie neu!“ und soll vor allem auf Weihnachten hin Familienbudget und Umwelt schonen.

Übergabe der Spenden des Preloved Shops aus dem vergangenen Jahr © Anna Kranz

Das Projekt kann mit Hilfe der vielen freiwilligen Helfer und durch die Kooperation mit dem Elternverein der Gnaser Schulen sowie der Klima- und Energiemodellregion heuer bereits zum dritten Mal durchgeführt werden. Der Reingewinn des Projekts geht an den Elternverein. Das Geld wird für die gezielte Unterstützung einzelner Kinder bzw. Familien sowie für Aktivitäten und Ausflüge eingesetzt.

27. Oktober: Südoststeirer beim Kürbiskernöl-Championat 2023/24

Kürzlich drehte sich in der Landesberufsschule Bad Gleichenberg alles um das grüne Gold der Steiermark, denn im Rahmen des Kürbiskernöl-Championats 2023/24 wurden die 20 besten Kernöle der Steiermark bewertet und ausgezeichnet. Die 60-köpfige Jury wählte dabei Christine und Robert Faßwald aus Ehrgraben (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) auf den ersten, Marlies und Reinhard Walter aus St. Stefan im Rosental auf den zweiten und Familie Kowald aus Neudorf ob Wildon auf den dritten Platz.

Gemeinsam mit den ersten zwei Plätzen kann auch die Ölmühle Grabersdorf (Agrarunion Südost) feiern, denn die erfolgreichen Südoststeirer lassen ihr Kernöl in Grabersdorf (Gemeinde Gnas) produzieren. Zudem erreichten Familie Zach aus Pertlstein sowie Familie Rupp-Kröll aus Fladnitz die Top 20. Matthias Schadler, Standortleiter Lagerhaus/Ölmühle Grabersdorf, zeigt sich stolz, dass seine Kunden so einen großen Erfolg erzielten.

Die Ausgezeichneten in der Ölmühle Grabersdorf © Schadler Matthias

27. Oktober: 43 Medaillen für Feldbachs Imkerinnen und Imker bei Honigprämierung

43 Medaillen – konkret 25 Goldene, 12 Silberne und 6 Bronzene – so viele staubten die Mitglieder des Bienenzuchtvereins Feldbach bei der diesjährigen Steirischen Honigprämierung ab. Die Freude war nicht nur bei den Prämierten groß, sondern auch bei Obmann Alois Rauch, obwohl auch ein wenig Wehmut mitschwang. „Den Rekord vom letzten Jahr konnten wir leider nicht brechen“, meinte dieser in seiner Rede bei der Verleihung in der Imkerei Rauch in Oedt.

Die prämierten Imkerinnen und Imker des Bienenzuchtvereins Feldbach, um Obmann Alois Rauch samt Ehrengäste bei der Verleihung in der Imkerei Rauch in Oedt © Bzv Feldbach

So blicken die Feldbacher Imkerinnen und Imker heuer auf eine sehr magere Honigernte zurück, aufgrund des kalten und regnerischen Wetters im Frühjahr fiel der Blütenhonig komplett ins Wasser, Einbußen gab es auch beim Waldhonig. Obwohl heuer gut zwei Drittel weniger in den Honigtöpfen ist, der Qualität tut dies keinen Abbruch, wie auch Imkermeister Werner Kurz, Präsident des Steirischen Landesverbandes für Bienenzucht betont. Und der muss es wissen, auch er war Mitte Oktober als Jurymitglied bei der Honigverkostung im Steirischen Imkerzentrum mit dabei.

25. Oktober: Ulrike Gärtner vom Verein „Innova“ bekam Auszeichnung für besondere Dienste

Kürzlich zeichnete das Volksbildungswerk Steiermark im Rahmen des Wettbewerbs „Zukunftsgemeinden Steiermark 2023“ Gemeinden, Persönlichkeiten und Institutionen aus, die Frauen stärken und damit Lebensräume schaffen. In der Südoststeiermark wurde unter anderem Ulrike Gärtner, Leiterin der Mädchen- und Frauenservicestelle Innova in Feldbach, für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Zukunftsgemeinden Steiermark 2023“ bekam Ulrike Gärtner (2.v.l.), Leiterin der Mädchen- und Frauenservicestelle Innova in Feldbach, eine Auszeichnung für besondere Dienste © Foto Fischer

Der Verein Innova arbeitet an der Verbesserung und Stärkung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen im ländlichen Raum der Südoststeiermark und Weiz. Dabei legt der Verein großen Wert darauf, eine breite Zielgruppe anzusprechen. Einige Projekte von Innova sind zum Beispiel das Projekt „Ältere am Arbeitsmarkt“, der sozialökonomische Betrieb „Gasthof zur Post“, die Übergangs- und Krisenwohnungen für Frauen oder die Frauen- und Mädchenberatungsstellen in Feldbach, Mureck und Weiz.

25. Oktober: Billa in Mühldorf eröffnet nach Umbau neu

Nach rund viermonatiger Umbauzeit öffnete die seit 2005 bestehende Billa-Filiale in Mühldorf kürzlich wieder ihre Pforten für die Kundinnen und Kunden. Herzstück des neuen Marktes mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern sei der vergrößerte Frischebereich, so die Billa-Gruppe in einer Aussendung.

In Mühldorf erstrahlt der Billa-Markt in neuem Glanz: Vertriebsmanager Helmut Glettler (ganz links), Vertriebsleiter Manfred Pitters (2.v.l.), Marktleiter Helmut Greifensteiner (vorne mitte links) mit seinem Team © Erwin Scheriau

Außerdem legt der Lebensmittelkonzern Wert auf regionale Herkunft der Produkte: „Wir bieten Molkerei-Spezialitäten der Firma Krenn aus Feldbach, gutes Brot der Bäckerei Hummel aus Edelsbach und Vulkanland-Chili der Vulkan Genuss Vertriebs GmbH aus Fehring“, so Helmut Greifensteiner, Billa Marktleiter in Mühldorf. Den Kundinnen und Kunden in Mühldorf stehen 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrem Einkauf zur Seite.

24. Oktober: Lions Club Bad Radkersburg-Mureck veranstaltete Benefizkonzert

„Junge Talente gehören auf die Bühne und auf ihrem Weg an die Spitze unterstützt.“ Mit diesem Grundsatz veranstaltete der Lions Club Bad Radkersburg-Mureck ein Benefizkonzert für und mit dem Prima la Musica - Bundessieger Lukas Grum im Konzertsaal der Musikschule Bad Radkersburg. Der Bad Radkersburger Querflötist wurde in Gornja Radgona (Slowenien) geboren und nimmt Flötenunterricht am Johann Josef Fux Konservatorium in Graz sowie an der Musikschule Osnovna Šola Nazarje (Slowenien).

Lukas Grum, Sponsoren Renate Remta und Marie Sophie Grieshofer, Lions Präsident Oskar Bele mit Vertretern des Lions Clubs © Lions Club Bad Radkersburg-Mureck

Das junge Ausnahmetalent bestritt den Konzertabend gemeinsam mit seinen Klassenkolleginnen Annika Kückmeier, Lucia Rauchenberger und Katharina Ehart, alle ebenfalls Preisträger des Bundeswettbewerbes „Prima la Musica“ in ihren Altersklassen. Der Lions Club Präsident Oskar Bele konnte an Lukas Grum einen Scheck in der Höhe von 2500 Euro zum Ankauf einer neuen Querflöte überreichen. Dies gelang unter der Beteiligung des Partnerclubs Gornja Radgona und einer Spende von Renate Remta.

24. Oktober: Elfter Bad Radkersburger Weinwandertag

Bei bestem Wanderwetter versammelten sich mehr als 200 begeisterte Wanderer am Hauptplatz von Tieschen, um am diesjährigen Bad Radkersburger Weinwandertag teilzunehmen - veranstaltet von Claudia Wendner, Direktorin Vitalhotel der Parktherme, und Michael Matysiak, Direktor Hotel im Park.

Vizebürgermeister von Bad Radkersburg Franz Trebitsch, Vizebürgermeister von Tieschen Richard Haas, Silvio Samoni, Organisatorin/Direktorin Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg Claudia Wendner, Obmann Weinbauverband Alois Gollenz, Direktor Hotel im Park Bad Radkersburg Michael Matysiak, Vizebürgermeister von Bad Radkersburg Christian Duric © Vitalhotel der Parktherme

Die rund sieben Kilometer lange Wanderung führte die Teilnehmer durch die Herbstlandschaft des Steirischen Vulkanlands. Hausgemachte kulinarische Köstlichkeiten warteten an verschiedenen Labestationen entlang des Weges. Ein besonderer Höhepunkt: Sänger Silvio Samoni, die „goldene Stimme aus Kärnten“, hat sich ebenfalls unter die Wanderleute gemischt und stimmte das ein oder andere Lied an.

23. Oktober: Bad Radkersburger Sportlerinnen setzten Bäume gegen Gewalt

Mehr als 30 steirische Gemeinden setzten im Zuge des ASVÖ-Aktionstags „Renew4grow“ Bäume als Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Denn 20 Prozent der über 15-jährigen Mädchen und Frauen machen in Österreich unfreiwillig Erfahrung mit körperlicher und psychischer Gewalt. Schülerinnen der BFW Wörgl haben deshalb das Projekt „Renew4grow“ ins Leben gerufen, das der ASVÖ Steiermark mit seinen Sportlerinnen unterstützt und zeigt, dass man manchmal „einen Baum aufstellen muss“, um sichtbar zu werden.

In Bad Radkersburg nahm Sonja Witsch vom TUS Bad Radkersburg Volleyball mit zwei Spielerinnen der zweiten Bundesliga sowie U13- und U14-Staatsmeisterinnen 2023 vor Ort an der Aktion teil.

Sonja Witsch vom TUS Bad Radkersburg Volleyball mit zwei Spielerinnen der 2. Bundesliga sowie U13- und U14-Staatsmeisterinnen und Elias Grangl von der HBLA Bruck © Sonja Witsch

20. Oktober: Autorin Doris Knecht las in Bad Radkersburg aus ihrem neuen Roman vor

Anlässlich des österreichweiten Literaturfestivals „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ las die Autorin Doris Knecht auf Einladung der Bücherei Bad Radkersburg aus ihrem neuen Roman „Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“ vor. Bei der gut besuchten Veranstaltung unterhielt die geborene Vorarlbergerin mit der humorvollen Präsentation einzelner Kapitel aus dem Buch.

Doris Knecht las aus ihrem neuen Roman „Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“ © Bücherei Bad Radkersburg

Einfühlsam, aber auch mit Ironie erzähle das Buch von Kindheit und Jugend, von Beziehungen und deren Scheitern, von Anforderungen als Alleinerzieherin, von Sammeln und Reduzieren. Im Anschluss an ihre Lesung kam Knecht den Signierwünschen der Besucher gerne nach.

20. Oktober: Mittelschule Kirchberg an der Raab trifft Partnerschule Gornja Radgona

Die Mittelschule (MS) Kirchberg an der Raab hauchte kürzlich ihrer Partnerschaft mit der slowenischen Schule in Gornja Radgona neues Leben ein, indem eine Gruppe von Englisch-Schülern der 2. Klasse sich zum „meet and greet“ traf. Dabei wurde nur auf Englisch kommuniziert, so sollten die Kinder lernen, dass die englische Sprache zum Austausch mit Gleichaltrigen genutzt werden kann.

Kinder der Mittelschule Kirchberg an der Raab vor dem Schulgebäude der Partnerschule © MS Kirchberg

Zudem lernten sie auch ein anderes Land beziehungsweise eine andere Kultur kennen. „Dieses Treffen war nur der Grundstein einer Partnerschaft, die über die kommenden Jahre wieder intensiver gepflegt werden soll“, heißt es vonseiten der MS Kirchberg an der Raab. Dieser transnationale Austausch wurde auch in Slowenien interessiert beobachtet, so seien einige Kirchberger Schüler sogar von einem slowenischen Radiosender interviewt worden.

20. Oktober: Auftakt der Eltern-Kind-Bildung im Steirischen Vulkanland

Mit dem Vortrag „Flugversuche - wie Eltern ihre Kinder in die Selbständigkeit begleiten können“ von Pädagoge und Autor Gerald Koller startete kürzlich die Eltern-Kind-Bildung im Steirischen Vulkanland in ein neues Bildungsjahr. Bei seinem Vortrag in St. Peter am Ottersbach behandelte er unter anderem die Kindeserziehung in der Gemeinschaft unter dem Motto: „Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“. Er plädierte an diesem Abend dafür, Kindern eine bunte Vielfalt an Handlungsmustern mit auf den Lebensweg zu geben, um Herausforderungen meistern zu können.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Landtagsabgeordnete Julia Majcan, die bei der Begrüßung auf das Zusammenleben in der Südoststeiermark als Region mit Fokus auf Zukunftsfähigkeit einging. Vor Ort waren zudem das Eltern-Kind-Zentrum Bad Radkersburg und der Buchladen Chribula aus Gnas, die mit Informationsmaterial aufwarteten.

17. Oktober: Brand-Übung im Murecker Seniorenheim Gnesaha

Ein verrauchter Wohnraum, vermisste Einwohner des Altersheims und 35 eifrige Feuerwehreinsatzkräfte: Beim Seniorenheim Gnesaha in Mureck spielten sich kürzlich ungewöhnliche Szenen ab. Doch dabei handelte es sich glücklicherweise um keinen Ernstfall, sondern um eine Übung des Abschnittes 1 (Mureck) des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg.

Einsatzleiter HBI Marcel Ernischa von der FF Misselsdorf schickte mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz in das Gebäude, um nach den vermissten Personen zu suchen © Presseteam BFVRA / Johannes Schreiner

Übungsannahme war ein Brand im Seniorenwohnheim Gnesaha in Mureck, ein Brandmelder hatte den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehren des Abschnittes 1 (Eichfeld, Gosdorf, Misselsdorf, Mureck und Ratschendorf) versuchten den simulierten Brand zu löschen, verschwundene Personen zu retten und gemeinsam mit dem Roten Kreuz und einem Notarztteam zu versorgen. Einsatzleiter HBI Marcel Ernischa von der FF Misselsdorf schickte mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz in das Gebäude, um nach den vermissten Personen zu suchen.

Zu allem Überfluss erlitt einer der Atemschutzträger der Feuerwehr während des Einsatzes einen Kreislaufstillstand und musste ebenfalls gerettet werden. Das Endresultat der Übung sei erfolgreich gewesen, so der Bereichsfeuerwehrverband in einer Aussendung.

Einer der Atemschutzträger der Feuerwehr musste in der Übung von den anderen Einsatzkräften versorgt werden © Presseteam BFVRA / Johannes Schreiner

16. Oktober: Neue Veranstaltungen der Reihe "Boden, von dem wir leben"

Bereits seit mehreren Jahren informieren Expertinnen und Experten bei Vorträgen, Stammtischen oder Feldbegehungen über gesunden Boden, Ökologie und Kreislaufwirtschaft. Die Veranstaltungsreihe "Boden, von dem wir leben", die in Zusammenarbeit von Klima- und Energiemodellregionen, der Landwirtschaftskammer und dem Steirischen Vulkanland gestaltet wird, startet nun mit einem neuen Programm in die Vortragssaison.

In diesem Jahr wurde das Themengebiet rund um die Erhaltung eines gesunden Bodens um eine Reihe von Terminen zur klimafitten Waldbewirtschaftung erweitert, die Teilnahme ist großteils kostenlos. "Es braucht Jahre, damit der Boden klimafit wird. Alle sind gefordert, von der Landwirtschaft bis zu jedem Hausgarten", betont Vulkanland-Obmann Josef Ober, deshalb richten sich die Veranstaltungen auch an alle, von Boden- und Waldbewirtschaftenden bis hin zur breiten Bevölkerung. Genauere Informationen zu den neuen Veranstaltungen unter: www.vulkanland.at/wasser-boden-klima/zukunftsfaehiger-boden

Passend zum Thema wurde das neue Programm am Feld präsentiert © Steirisches Vulkanland

13. Oktober: FF Hirzenriegel sammelt mehr als 60.000 Euro für Familie in Not

Ende Juli dieses Jahres startete die Freiwillige Feuerwehr Hirzenriegel einen Spendenaufruf für ein Mitglied aus den eigenen Reihen. Der zweifache Familienvater Walter N. musste nach einem Schicksalsschlag seiner Frau sein Eigenheim behindertengerecht umbauen lassen.

Für Familie N. sammelte die Freiwillige Feuerwehr Hirzenriegel mehr als 60.000 Euro © HANNES WAGNER PHOTOGRAPHY

Neben zahlreichen Privatpersonen, Firmen und Vereinen erhielt Familie N. Spenden von mehreren Feuerwehren aus der ganzen Steiermark sowie aus anderen Bundesländern. Unterstützung kam auch vom Landesfeuerwehrverband Steiermark. Dieser stellte aus dem Fonds "Hilfsschatz der Feuerwehren" einen Betrag von 10.000 Euro zur Verfügung.

So konnte innerhalb von zwei Monaten eine Gesamtsumme von 60.345 Euro an Spendengeldern gesammelt werden. Diese wurden kürzlich im Rahmen einer internen Veranstaltung an die Familie übergeben.

12.Oktober: Mehr als 30 Kinder und Jugendliche beim Tenniscamp in Kirchbach

Für tennisbegeisterte Kinder und Jugendliche veranstaltete der Tennisclub UTC SPK Zerlach kürzlich ein dreitägiges Tenniscamp auf der Tennisanlage in Dörfla (Gemeinde Kirchbach-Zerlach). Aufgeteilt in zwei Blöcke übten mehr als 30 Mädchen und Burschen von morgens bis abends Aufschlag, Vorhand und Rückhand.

Kürzlich fand ein dreitägiges Tenniscamp auf der Tennisanlage in Dörfla (Gemeinde Kirchbach-Zerlach) statt © Tennisverein UTC SPK Zerlach

Am letzten Tag des Camps konnten die jungen Tennisbegeisterten ihren Eltern und Freunden zeigen, was sie in den drei Tagen gelernt hatten. Zur Erinnerung gab es eine Urkunde, eine Medaille und einen XXXL-Tennisball. "Aufgrund des Erfolges wird es auch im nächsten Jahr wieder ein Tenniscamp in Dörfla geben, und zwar vom 30. August bis 1. September", so Obmann Thomas Paier. Für die Unterstützung bedankt er sich bei den Sponsoren rund um das Gasthaus "Zum Thori", der Familie Comelli, der Grazer Wechselseitige und der Sparkasse Kirchbach.

12. Oktober: Klimaschutz-Gemeindetisch in Gnas

Die Klimaschutzlandesrätin Ursula Lackner traf sich kürzlich im Rahmen eines von ihr initiierten Gemeindeservice, das Beratungsangebote für Klimaschutzmaßnahmen in steirischen Gemeinden anbietet, mit Vertreterinnen und Vertretern südoststeirischer Gemeinden in Gnas. Gemeinsam wurden weitere Schritte besprochen, um nachhaltige Projekte zu initiieren und das Beratungsangebot auszubauen.

Klimaschutzlandesrätin Ursula Lackner traf sich kürzlich mit Vertretern südoststeirischer Gemeinden zum Klimaschutz-Tisch in Gnas © Land Steiermark/Purgstaller

"Die Herausforderungen sind vielfältig und können nur gemeistert werden, wenn alle Ebenen zusammenwirken. Von den Gemeinden über das Land und den Bund bis hin zur Europäischen Union. Deshalb setzen wir auf den engen Austausch mit der kommunalen Ebene – nur so können wir wirksam gegen die Klimakrise vorgehen", ist Klimaschutz-Landesrätin Ursula Lackner überzeugt.

Wichtig ist ihr vor allem eines: "Nicht jede Gemeinde muss das Rad neu erfinden. Wir haben bereits viele gute Konzepte und Kompetenzen, die wir durch gezielte Vernetzung auf viele weitere Gemeinden ausrollen können".

11. Oktober: Johannes Liendl-Kröll ist neuer Kommandant der Polizeiinspektion Riegersburg

Die Polizeiinspektion Riegersburg steht seit Anfang Oktober unter einer neuen Leitung. Kontrollinspektor Johannes Liendl-Kröll übernahm die Führung der Dienststelle in der südoststeirischen Gemeinde. Der ursprüngliche Zollwachebeamte trat mit der Vollausbildung im Jahr 2005 zur Polizei über. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der ehemaligen Polizeiinspektion Finanz stellte er sich dem Kurs für dienstführende Beamte. Diesen schloss Liendl-Kröll 2005 erfolgreich ab.

Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Kontrollinspektor Johannes Liendl-Kröll (v.l.) © LPD Stmk/Martinelli

Nach wenigen Monaten Dienstzeit in Graz, bekleidete er nacheinander die Funktion als stellvertretender Inspektionskommandant in den Polizeiinspektionen Heiligenkreuz am Waasen und Laßnitzhöhe sowie seit Mai 2019 in der Polizeiinspektion Riegersburg. Nun übernahm er dort die Führung der Dienststelle.

10. Oktober: Am Hauptplatz in Feldbach wurde über psychische Themen informiert

Die Psychosozialen Dienste des Hilfswerk Steiermark klärten zum Welttag für psychische Gesundheit, dem 10. Oktober, zu ihrer Arbeit und ihrem Angebot. Hauptthema war dieses Jahr das Seminarangebot "Erste Hilfe für die Seele", das sich an Menschen richtet, die anderen in schweren Zeiten beistehen wollen und vielleicht nicht genau wissen, wie man das machen kann.

"Erste Hilfe für die Seele" Seminare sollen Menschen dabei helfen, für andere in schweren Zeiten da zu sein © Jonas Rettenegger

Eine Unterkategorie des Seminars richte sich bewusst an Jugendliche und behandle deshalb auch ergänzende Themen wie zum Beispiel Essstörungen, so Sigrid Lugitsch, Erste Hilfe für die Seele Trainerin und Leiterin der sozialpsychiatrischen Hilfe im Alter. Ein solches Seminar gebe es noch recht bald in Feldbach, und zwar am 16. Und 17. Oktober. "Mit dem Infostand wollen wir einfach auch zeigen, dass es jedem psychisch einmal nicht gut gehen kann, dass das normal ist. Und dass es wichtig ist Hilfe anzunehmen und das möglichst früh", erklärt Lugitsch die Aktion.

Das Team am Hauptplatz vom 10. Oktober: Sigrid Lugitsch, Helmut Heißenberger, Julia Leinert und Klara Heiling (v.l.) © Jonas Rettenegger

9. Oktober: Der Reinerlös des Zonta-Kabaretts geht an den "Zonta Hafen"

Der Zonta Club Feldbach lud zum traditionellen Kabarettabend ins Zentrum. Angelika Niedetzky begeisterte das Publikum in ihrem Programm "Der schönste Tag" mit heiteren Einblicken in das Leben einer Frau, die auf der Hochzeit ihres Ex-Ex-Freundes den Brautstrauß gefangen hat.

Unter den Gästen konnte Zonta-Präsidentin Margreth Kortschak-Huber die Nationalratsabgeordnete Agnes Totter, Bürgermeister Josef Ober, Finanzstadträtin Sonja Skalnik und Governor Heike Schmidt begrüßen. Der Reinerlös des Abends kommt vor allem der Übergangswohnung "Zonta Hafen" zugute, in der von Gewalt betroffene Frauen eine sichere Bleibe finden.

Das traditionelle Zonta-Kabarett ging erfolgreich über die Bühne © Charlotte Katscher

9. Oktober: Modenschau im Modehaus Roth zeigte herbstliche Trends

Die Modenschauen der verschiedenen Standorte des Modehauses Roth gehören für viele stilbewusste Menschen zu Fixpunkten im Jahr. Sie eignen sich auch einfach dafür, sich über die neuesten Trends zu informieren. Bei "Frizzante, Brötchen und bester Unterhaltung" wurde so auch kürzlich in Feldbach der Herbst eingeleitet.

Geschäftsführer Rainer Rauch (l.) und Feldbachs Hausleitung Margit Pernat (r.) bei der Herbstmodenschau in Feldbach © Modehaus Roth Feldbach

Wie sich die Trends im Herbst 2023 entwickeln, beschreibt das Modehaus Roth so: "Es wird weiblicher, femininer und tiefe Dekolletés sowie schmale Taillen werden mit hohen Beinschlitzen, glänzenden Materialien und Strick für den Alltag kombiniert. Das Kleid bleibt und der Hosenanzug feiert sein Comeback. Hosen werden wieder weiter. Die Farben werden wieder satter und tiefer und drehen sich einerseits um Lila, Pink und Gewürztöne und andererseits um die Welt der Türkis-, Blau- und Grünabstufungen."

Bei den Herren sei es wichtig, dass es funktional und bequem ist. Der Strickpulli ist wieder da, aber auch das Hemd und das Sakko bleiben wichtig. Die Farbpalette ist geprägt von vielerlei Nuancen aus der Natur.

9. Oktober: 2,2 Millionen Euro für geförderten Wohnbau in Kirchberg an der Raab

Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Rottenmanner baut in Kirchberg an der Raab in der Nähe des Zentrums zwölf neue geförderte Wohnungen. Der Neubau mitten im Grünen soll bis 2024 fertig werden, rund 2,2 Millionen Euro kosten und vom Land Steiermark mit 868.868 Euro gefördert werden.

Kürzlich erfolgte der Spatenstich für weiteren geförderten Wohnbau in Kirchberg an der Raab © Rottenmanner Siedlungsgesellschaft

Der Bau des mit zwei PV-Anlagen ausgestatteten, modernen Wohnbaus wurde kürzlich mit dem Spatenstich offiziell begonnen. In naher Umgebung befinden sich Lebensmittelgeschäfte sowie Volksschule, Mittelschule Kirchberg und der Kindergarten mit Kinderkrippe.

5. Oktober: Berg- und Naturwacht Ehrenmitgliedschaft für ehemalige Bezirkshauptfrau Marko

Rosa Marko hatte in ihren Funktionen als Bezirkshauptfrau des ehemaligen Bezirkes Radkersburg, im ehemaligen Bezirk Radkersburg und später auch im Bezirk Südoststeiermark jahrzehntelang das Naturschutzreferat inne. In dieser Funktion lobte sie zahlreiche Berg-und Naturwächter an und achtete auf die korrekte Umsetzung der Aufgaben der steiermärkischen Berg- und Naturwacht.

"Ihre kameradschaftliche Kommunikation auf Augenhöhe machte sie zur besonders angenehmen Vorgesetzten. Sie wurde von uns allen liebevoll 'Chefin' genannt", heißt es vonseiten der Berg- und Naturwacht. Deshalb, und weil Marko der Naturschutz eine Herzensangelegenheit sei, wurde ihr nun die höchste Auszeichnung der Berg- und Naturwacht verliehen: die Ehrenmitgliedschaft.

Rosa Marko bei der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft © Bernd Wieser

3. Oktober: Parktherme Bad Radkersburg lädt zum Job Day

Vom Bademeister über den Physiotherapeuten bis hin zur Gästeservicekraft kann man in der Parktherme Bad Radkersburg viele Berufe ergreifen. "Mehr als 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25 Leistungsbereichen sind täglich für das Wohl unserer Thermengäste und Patienten im Einsatz", so Christian Korn, Geschäftsführer der Parktherme Bad Radkersburg.

Am 19. Oktober lädt die Geschäftsführung der Parktherme Bad Radkersburg zum "Job-Day" © Parktherme Bad Radkersburg/Klara Tischler

Um diese vor den Vorhang zu holen und die verschiedenen Arbeitsbereiche in der Therme und dem angeschlossenen Gesundheitszentrum vorzustellen, lädt die Parktherme Bad Radkersburg am 19. Oktober zum ersten Job Day ein. Auf dem Programm steht eine Führung durch den Betrieb und Expertinnen und Experten des Hauses sowie Vertreterinnen und Vertreter des AMS stehen für Fragen zur Verfügung.

2. Oktober: Zonta Club Feldbach lädt zum Kabarett für den guten Zweck

Der Frauenserviceclub Zonta rund um Präsidentin Margreth Kortschak-Huber freut sich, mit Angelika Niedetzky am Donnerstag, dem 5. Oktober, im Zentrum Feldbach (Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr) einen Star der Szene präsentieren zu können.

In ihrem neuen Programm "Der schönste Tag" nimmt die Wienerin ihr Publikum mit auf eine höchst vergnügliche Reise durch ein entscheidendes Jahr: Angelika, die Engelhafte, ist Mitte 40 und hat noch immer keinen Ring am Finger. Nun hat sie auf der Hochzeit ihres Ex-Ex-Freundes den Brautstrauß gefangen und es ist genau ein Jahr Zeit, in den Hafen der Ehe einzulaufen. Und da stellen sich essenzielle Fragen, wie: Ja ich will, aber wen eigentlich und vor allem was?

Beim Zonta-Kabarett nimmt Angelika Niedetzky das Publikum mit auf eine lustige Reise © Monika Löff

Eintrittskarten für den Kabarettabend mit Angelika Niedetzky gibt es bei Hair Artists und im Altstadtladen in Feldbach sowie bei allen Zonta-Mitgliedern (Preis: 25 Euro). Der Reinerlös ist für die Übergangswohnung "Zonta Hafen" und andere Projekte bestimmt.

2. Oktober: Neues FPÖ-Bezirksbüro in Feldbach

Nach 28 Jahren übersiedelte die FPÖ in Feldbach von der Pfarrgasse in die Bürgergasse in ein neues Bezirksbüro. "Dieses neue Büro wurde nach dem Besitzerwechsel des alten Bürohauses und dem auslaufenden Mietvertrag notwendig. Wichtig dabei war, dass wir in Zentrumsnähe und gut sichtbar sind. Das neue Büro ist mit den Nebenräumen 65 Quadratmeter groß", erklärte der Landtagsabgeordnete Herbert Kober bei der Eröffnung der neuen Büroräume.

Eröffnung des neuen FPÖ Bezirksbüros mit Mario Kunasek © Johann Schleich

Landesparteiobmann Mario Kunasek übergab an Franz Halbedl und Herbert Kober die besondere FPÖ Landesauszeichnung, den blauen steirischen Panther. An der Vorstellung der neuen Büroräume nahmen zudem Nationalrat Walter Rauch, Stadtrat Franz Halbedl, EU Parlamentsmitglied Georg Mayer und FPÖ Funktionäre aus den Nachbarbezirken teil.

Johann Schleich

29. September: DJ Erich Fuchs rockte das neu gestaltete Vitalhotel

Die Halle des Vitalhotels Bad Radkersburg wurde neu gestaltet. Mit neuen Farben und Lichtakzenten lädt die Lobby die Besucher ein, in den Relaxe-Loungen oder an der Dolce-Vita-Bar zu verweilen. Eingeweiht hat die neu gestaltete Hotelhalle DJ Erich Fuchs, bekannt aus dem ORF Steiermark. Er sorgte mit Schlagerrhythmen für beste Stimmung bei den Gästen und legte somit einen erfolgreichen Start in die Tanzabend-Saison hin.

DJ Erich Fuchs rockte die Bühne des Vitalhotels in Bad Radkersburg © Vitalhotel der Parktherme

Am 21. Oktober geht es musikalisch weiter: mit einem Live-Konzert mit Silvio Samoni mit Beginn um 20.30 Uhr.

29. September: Die Frauen des Seelsorgeraums Feldbach pilgern

Am 14. Oktober findet in ganz Österreich zum zweiten Mal der Frauenpilgertag der katholischen Frauenbewegung statt. Auch im Seelsorgeraum Feldbach machen sich Frauen gemeinsam auf den Besinnungsweg Klein Mariazell: Sie pilgern 5,8 Kilometer von der Dorfkapelle Erbersdorf über die Nikolauskapelle am Eichkögler Höhenzug hin zur Wallfahrtskirche Klein Mariazell und wieder zurück nach Erbersdorf.

Start ist um 9 Uhr bei der Dorfkapelle Erbersdorf. Um Anmeldung bis 4. Oktober bittet Gabriele Meister unter 0664/73093525.

28. September: Tierschutzverein Arte Noah lud zu Benefizveranstaltung ins Lava Bräu

Der burgenländisch-steirische Tierschutzverein Arte Noah hat mit "ARTE NOAH on Tour" ein karitatives Format ins Leben gerufen, bei dem Kunst an untypischen Orten ausgestellt wird. Eine dieser Stationen war der Fasskeller der Bier- und Whiskymanufaktur Lava Bräu. Dort sorgte der Arte Noah-Obmann Ludwig Haas für eine Kunstaktion, in die auch die Gäste mit einbezogen wurden.

Evelyn Vollstuber (2.v.l.), die Gewinnerin des Hauptpreises, Sonja Skalnik (1.v.r.), die das frisch entstandene Werk ersteigert hatte, mit Gastgeber Roman Schmidt (2. Reihe, 2.v.l) und dem Arte Noah-Vorstand. LavaBräu © Lava Bräu

Sowohl das entstandene Bild als auch die für eine Versteigerung ausgewählten Werke fanden ihre Besitzer. Der Hauptpreis des Abends, ein Werk von Wolfgang Abfalter, ging bei der Verlosung an Evelyn Vollstuber. Für den kulinarischen Teil des Abends sorgte die Neo-Kochbuchautorin Gerda Sammer-Schmidt mit veganen Gerichten aus ihrem Buch "vegan & eiweißreich". Der Erlös der Ausstellung kam dem Tierschutz zugute.

Die nächste Veranstaltung, das "ARTE NOAH Gala Dinner", steht bereits vor der Tür: Es findet am Freitag, den 13. Oktober, um 19 Uhr in Wippl's Hofbergstubn in Riegersburg statt. Restkarten sind noch erhältlich. Infos: www.arte-noah.at.

27. September: Re-Use Herbst 2023 im AWV Radkersburg

Zum zweiten Mal fanden in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark verschiedenste Veranstaltungen zum Thema Re-Use im ganzen Land statt. Auch im Abfallwirtschaftsverband (AWV) Radkersburg, genauer gesagt im Ressourcenpark Ratschendorf, konnte man sich am Vormittag bei einem Re-Use Frühstück über das Wieder- oder Weiterverwenden von Waren und Gegenständen informieren. Neuigkeiten gab es auch zum wieder erhältlichen Reparaturbonus.

Am Nachmittag fand dann das fast schon traditionelle Repair Café des AWV Radkersburg statt. Rund 30 Interessierte und viele ehrenamtliche Helfer konnten wieder Elektrogeräte vor dem Wegwerfen bewahren. Die Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen: Fast drei Viertel der mitgebrachten Gegenstände konnten gemeinsam wieder repariert werden. Die verbleibenden Gegenstände wurden im Ressourcenpark Ratschendorf ordnungsgemäß entsorgt. Erstmalig gewährte auch eine Schuhmachermeisterin Einblicke in ihre Arbeit.

Geschäftsführer Wolfgang Haiden und Umweltberaterin Manuela Rauch mit ehrenamtlichen Helfern © Ressourcenpark Ratschendorf

27. September: Tieschen lädt zur "Bonus-Aktion"

Von 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2023 will Tieschen mit einer "Bonus-Aktion" wieder die Kaufkraft im Ort stärken. Jeder Bürger mit Hauptwohnsitz in Tieschen kann seinen Einkauf bei den drei Nahversorgern im Ortskern (Bäckerei Prahsl, Kaufhaus Puntigam und Fleischerei Tschiggerl) im "Tieschen-Bonus-Pass" vermerken. Heuer ist dies auch erstmalig über die CitiesApp möglich. Pro 10-Euro-Rechnungsbetrag gibt es ein Los. Bei 33 Losen beziehungsweise Stempeln gibt es einen 10-Euro-Gutschein im Marktgemeindeamt Tieschen. Der Gutschein kann dann bei allen heimischen Betrieben in der Marktgemeinde Tieschen eingelöst werden.

Mit der "Bonus-Aktion" will Tieschen den Ortskern stärken © Marktgemeinde Tieschen

Bürgermeister Martin Weber möchte mit der Bonus-Aktion zeigen, wie wichtig das Einkaufen im Ort für den Klimaschutz und die eigene Lebensqualität ist: "Der Erhalt unserer Nahversorger sollte für jeden eines der wichtigsten Anliegen sein! Es ist unser Lebensumfeld. Schätzen, stärken und erhalten wir es gemeinsam!"

27. September: Bad Radkersburg: Weinritter spendeten 4000 Euro an Feuerwehren

Die zahlreichen Unwetter bescherten den Freiwilligen Feuerwehren Altneudörfl, Bad Radkersburg, Goritz, Pridahof, Sicheldorf und Zelting heuer einen wahren Einsatzmarathon. Ihre Mitglieder haben seit dem 13. Juli rund 200 Einsätze mit mehr als 6000 Einsatzstunden geleistet und viele von Unwetter und Hochwasser Betroffene unterstützt.

Als Anerkennung dieser großartigen Leistungen und für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft hat die Europäische Weinritterschaft "Ordo Equestris Vini Europae" 4000 EUR an die Feuerwehren gespendet. "Für uns ist diese Spende ein Ausdruck der Wertschätzung an alle Kameradinnen und Kameraden, die sich in der Freizeit für das Gemeinwohl einsetzen und unter persönlichem Einsatz Risiken auf sich nehmen, um anderen Menschen in schwierigen Situationen zu helfen", unterstrich Alois Paul, Konsul der Europäischen Weinritterschaft.

Abschnittskommandant Armin Christandl und Bürgermeister Karl Lautner dankten den Weinrittern für die großzügige Spende. Man könne sie sehr gut gebrauchen, um für die kommenden Aufgaben gut gewappnet zu sein, betonte Christandl. Auch Lautner freute sich über die monetäre Zuwendung an die Feuerwehren, sei doch die Stadtgemeinde in diesem Jahr voller Unwetter und Hochwässer finanziell in vielerlei Hinsicht zusätzlich belastet worden.

Spendenübergabe mit Bürgermeister Karl Lautner, Alois Paul und Armin Christandl © Privat

26. September: Verena Mayr ist neue Grüne Gemeinderätin in Mureck

In Mureck gibt es einen Wechsel im Gemeinderat. Die Vorgangsweise des Bürgermeisters Klaus Strein in Sachen Radverkehrskonzept veranlasste den bisherigen Grünen Gemeinderat und Radverkehrsbeauftragten Rudi Kolleritsch im Juni, sich aus der Politik zurückzuziehen. Für die Grünen übernimmt Verena Mayr das Gemeinderatsmandat. Kürzlich wurde sie angelobt.

Im Gemeinderat von Mureck wurde Verena Mayr kürzlich als Grüne Gemeinderätin neu angelobt © Die Grünen Steiermark

"Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen und sehe darin eine Chance, mich für eine positive Weiterentwicklung meiner Gemeinde einzusetzen", so Mayr. Unter den Gratulanten befanden sich Grünen Klubobfrau Sandra Krautwaschl und Landesgeschäftsführer Timon Scheuer.

26. September: Langjährige Kleine Zeitung-Leserin feierte 100. Geburtstag

Als Veronika Winkler 1923 geboren wurde, war die Kleine Zeitung gerade einmal 19 Jahre alt. Die Zeitung sollte sie fast ihr ganzes Leben lang begleiten. "Meine Mutter liest seit mindestens 60 Jahren die Kleine Zeitung, wahrscheinlich schon länger, schließlich hat der Großvater sie auch schon gehabt", erklärt Winklers Tochter Josefa Summer.

Das 100-jährige Geburtstagskind mit den beiden Töchtern Christine Suppan (l.) und Josefa Summer (r.) © Josefa Summer

Nun feierte Veronika Winkler kürzlich ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer lieben Töchter im Seniorenheim Zach in Oedt. Und die Kleine Zeitung ist immer noch ihr täglicher Begleiter: "Das ist sie einfach so gewohnt, sie trägt die Zeitung den ganzen Tag mit sich herum", so Summer.

21. September: Feldbacher Bienenzuchtverein auf "Spurensuche" am fremden Bienenstand

Der letzte Ferientag war Ausflugstag für die Imkerinnen und Imker des Bienenzuchtvereins Feldbach. Per Bus ging es nach Bad Waltersdorf, zur Imkerei Kurz nach Rohrbach. Hausherr, Imkermeister und Präsident des Landesverbandes für Bienenzucht Werner Kurz gewährte den Imkerinnen und Imkern einen spannenden Einblick in seine Erwerbsimkerei mit 300 Bienenvölker samt Königinnenzucht. Pro Jahr werden hier rund 1000 Bienenköniginnen gezüchtet.

Präsident des Landesverbandes für Bienenzucht Werner Kurz zeigte Feldbacher Imkerinnen und Imkern seine Bienen © BZV Feldbach

Nach einem Stelldichein am Bienenstand ging es in den Schleuderraum mit vollautomatisierter Schleuderstraße, die von allen bestaunt wurde. So etwas sehen Imker nicht alle Tage. Pro Stunde können 200 Honigrähmchen voll automatisch vom Wachs befreit und der frische Honig geschleudert werden. Auch ein Blick in den Verarbeitungs- und Verkaufsraum durfte nicht fehlen, bevor die Führung bei Wein und Honigkuchen seinen Abschluss fand.

Feldbacher Bienenzuchtverein on Tour in Bad Waltersdorf © BZV Feldbach

20. September: Ausstellung in Gemeindeamt Bad Gleichenberg für Kirchenrenovierung

Im Gemeindeamt Bad Gleichenberg kann in den nächsten Wochen eine Ausstellung der Künstlerin Maria Anna Maier besichtigt werden. Die in Risola bei St. Anna am Aigen geborene Künstlerien begann mit Seiden-, Stoff- und der Bauernmalerei, weshalb sie auch schon Taschen gemeinsam mit ihrer Tochter schneiderte und bebilderte.

Maria Anna Maier entwickelte erst später die Leidenschaft zur Aquarell- und zur Acrylmalerei © Gemeinde Bad Gleichenberg

Erst später, nach den Besuchen zahlreicher Weiterbildungen, kristallisierte sich die Leidenschaft zur Aquarell- und zur Acrylmalerei heraus. Zahlreiche dieser Bilder sind derzeit im Gemeindeamt in Bad Gleichenberg zu sehen und zu erwerben. Der Erlös daraus soll der Renovierung des Fachs und Außenbereichs der PFarrkirche zugute kommen.

Bürgermeisterin Christine Siegel, Pfarrer Karl Gölles, Mitglieder des Pfarrgemeinderates und Maria Anna Maier (3.v.r.) bei der Vernissage zur Ausstellung © Gemeinde Bad Gleichenberg

19. September: Stradener Kinder lernten "mit allen Sinnen" Wissenswertes zu Streuobstgärten

Warum haben so viele unserer Obstsorten Adelige im Namen? Wie ist ein Apfel aufgebaut? Oder was ist eine Essigmutter? – Diesen und weiteren Fragen stellte sich das Team des Blaurackenvereins kürzlich an Stradens Volks- und Mittelschule. In einem Stationenbetrieb konnten die Kinder beim Streuobstsortenprojekt kürzlich mit "allen Sinnen" ihr Wissen zu Streuobstgärten erweitern.

Die beiden Direktorinnen Maria Kazianschütz (Mittelschule) und Veronika Weinhandl (VS) bedankten sich bei den Vereinsvertretern und sprachen gleich die Einladung für das kommende Schuljahr aus. „Lernen von Praktikern und die Regionalität wird in Zukunft noch stärker in den Unterricht einfließen“, so die beiden unisono.

18. September: Die Wanderausstellung Klimaversum kommt nach Kirchberg/Raab

Wodurch unterscheiden sich Wetter und Klima? Wieso wird es auf der Erde immer wärmer? Und wo befindet sich eigentlich der kälteste Ort der Erde? Diese und weitere Fragen beantwortet die Klimaversum-Ausstellung. Ab Montag, dem 18. September, ist sie in Kirchberg an der Raab zu sehen.

Die interaktive Wanderausstellung wurde 2022 im Auftrag des Landes Steiermark vom Grazer Kindermuseum Frida&Fred adaptiert und erweitert und ist vor allem für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 14 Jahren konzipiert.

13. September: 3317-Euro-Spende für Murfelder Adventlauf durch Ruderchallenge

Zum 3. Mal organisierten Sascha Hanschek (CrossSport-together-stronger) und Kathrin Tschnertschitsch (Fitness Tscherntschitsch) die Ruderchallenge in der Ottersbachhalle in St. Peter am Ottersbach. 20 Teams aus der ganzen Steiermark mit jeweils 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmern machten es sich zur Aufgabe 42 Kilometer zu rudern.

Die Crossfitbox, Crossfit Kaiserwald, konnte die Aufgabe innerhalb von zwei Stunden und 24 Minuten meistern. Mit dem ersten Platz wurden direkt 500€ gespendet und insgesamt kam ein Betrag an 3.317€ zusammen. Der gesamte Erlös kommt dem Murfelder Adventlauf zugute, der Kinder mit Beeinträchtigungen und deren Familien unterstützt.

Das Gewinnerteam mit Bürgermeister Reinhold Ebner (l), Hannes Klapsch (Murfelder Adventlauf), Katrin Tscherntschitsch, Gewinnerteam und Sascha Hanschek © privat

Belohnt wurde jedes Team mit einer Gewinnertafel, eigens entworfen von Marlene Galler-Ornigg. Das Veranstaltungsteam war sich einig: "Nächstes Jahr wird wieder gerudert und das steht außer Frage. Es wird wieder geholfen!"

Nadja Gerhold

12. September: St. Stefan im Rosental feierte Jubiläumssonntag und Pfarrfest

Die Pfarre St. Stefan/R. beging den traditionellen Jubiläumssonntag mit einem Festgottesdienst, den Erzbischof em. Alois Kothgasser (20 Jahre Erzbischof) mit Mitbrüdern, darunter Pfarrer Franz Sammer (65 Jahre Priester) und Michael Kothgasser (45 Jahre Priester), feierte. Auch Landeshauptmann a.D. Hermann Schützenhöfer und die Bürgermeister der Gemeinden St. Stefan i.R., Johann Kaufmann, und Kirchbach, Anton Prödl, gaben dem Fest die Ehre.

Pfarrer Christian Grabner, 15 Jahre Pfarrer in der Pfarre, begrüßte Festgäste und Bevölkerung. Hans Hadler bedankte sich bei den Jubilaren und gratulierte Pfarrer Grabner zum 60. Geburtstag, den er bald feiern wird.

Nach dem Gottesdienst feierte die zahlreich erschienene Pfarrbevölkerung das Sommerfest vor dem Pfarrzentrum. Viele freiwillige Helfer versorgten die Anwesenden. Eine große Menge an gespendeten Mehlspeisen wurde verkauft. In den Küchen wurde ohne Unterbrechung gewerkt. Josef Prödl, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, war begeistert und dankte der großen Zahl an Helfenden. Mit dem Reingewinn des Festes wurde ein ansehnlicher Betrag für die Anschaffung der neuen Kirchenbänke erwirtschaftet.

Priester mit Ehrengästen des Jubiläumssonntags in St. Stefan im Rosental © Franz Harb

5. September: Forderung nach besserer Internetversorgung für die Region

Staatssekretär Florian Tursky, in der Bundesregierung zuständig für Digitalisierung und Telekommunikation, war gemeinsam mit Nationalratsabgeordneter Anges Totter in der Südoststeiermark unterwegs. Sie besuchten die Unternehmen "EBG - Elektronische Bauelemente GmbH" in Kirchbach und "Pölz Control GmbH" in St. Stefan im Rosental.

Im Austausch mit Funktionären und Bürgermeistern der Region, darunter Johann Kaufmann und Robert Hammer, wurde der Wunsch nach einem besseren Internetstandard geäußert. So wurden unter anderem zu hohe Preise oder die komplizierte Abwicklung von Förderungen angesprochen.

Johann Kaufmann, Bürgermeister von St. Stefan im Rosental, Nationalratsabgeordnete Agnes Totter, Landtagsabgeordnete Julia Majcan und Staatssekretär Florian Tursky (v.l.n.r) © ÖVP Südoststeiermark

Auch Tursky selbst sieht die Notwendigkeit vor allem im Hinblick auf eine sich rasant verändernde Welt: "Digitalisierung und künstliche Intelligenz werden die Welt in naher Zukunft komplett verändern". Das werde auch vor den Arbeitsplätzen nicht Halt machen. Mit einer "digitalen Kompetenzoffensive" sollen die digitalen Fähigkeiten der Arbeitnehmer verbessert werden.

4. September: 12. Vulkanland Beachtour fegte durch die Volleyballplätze der Südoststeiermark

Sommer, Sonne, Beachvolleyball – ganz nach diesem Motto, wurde auch heuer im Sommer wieder auf vier Plätzen in der Südoststeiermark um den Sieg bei der Vulkanland Beachtour gerungen. Bereits zum 12. Mal fand diese statt und wirbelte den Sand Markt Hartmannsdorf über Gnas, Mettersdorf und Tieschen kräftig auf. 144 verschiedene Spielerinnen und Spieler, gemeinschaftlicher Organisationsgeist der Veranstalter, spannende Duelle und niveauvoller Beachvolleyballsport prägten die mittlerweile "12. Vulkanland Beachtour".

Die Besten der Vulkanland Beachtour © Zitek/ Knittelfelder

Die verschiedenen Turniersiege von Arwin Kopschar und Anja Hasenhütl (in Markt Hartmannsdorf), Sabrina Glawogger und Christian Glawogger (in Gnas), Florian Maurer und Iris Fehringer (in Mettersdorf) krönte das abschließende große Finalturnier in Tieschen. Dabei konnte das Duo Michael Ruffenacht und Jana Sammt aus Leibnitz den Gesamtsieg erringen. Sie siegten im Endspiel gegen Robin Deutsch und Maria Niederl.

Bei der 12. Vulkanland Beachtour ging es am Sand heiß her © Zitek/ Knittelfelder

Aber auch in der Einzelwertung ging es bis zum Schluss eng her, ehe sich Manuel Gsell aus Mettersdorf bei den Herren sowie Maria Niederl aus Gnas bei den Damen durchsetzen konnten. Mit einem Vulkanland Whisky konnten sie ihren Sieg begießen. Als außergewöhnlicher Hauptpreis wartete zudem noch eine Kanutour von Weites Land Abenteuerclub sowie eine kulinarische Verkostung bei David Gölles auf die Bestplatzierten der Gesamttour.

Die Freude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stand ihnen oftmals ins Gesicht geschrieben © Zitek/ Knittelfelder

1. September: "Babeja" – neues Lokal in Kirchberg an der Raab hat eröffnet

"Wir wollen für alle offen sein und für jeden etwas bieten", sagt Barbara Dehlinch, die am 1. September gemeinsam mit ihrer Familie das Lokal Babeja in Kirchberg an der Raab eröffnete. "Es kamen auch schon Rückmeldungen, dass es super ist, dass wir Nudeln mit Butter auf der Karte haben, gerade für kleine Kinder", ergänzt Andreas Dehlinch, Ehemann von Barbara, lachend.

Barbara und Andreas Dehlinch am Tag der Eröffnung ihres Lokals Babeja © Jonas Rettenegger

Das erst am 16. August übernommene Lokal im Kirchpark, in dem zuvor die Prasserei mit Burgern und kühlen Getränken lockte, strahlt nun bereits in neuem Glanz und Design. Die ganze Familie soll in Zukunft in dem Café arbeiten, daher komme auch der Name Babeja, ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen der Familienmitglieder. "Die Kids haben sich für die Reihung entschieden, weil es so ein bisschen nach Strandbar klingt", erzählt die aus Kirchberg stammende Barbara Dehlinch.

Die Inneneinrichtung wurde mit dem alten Lokal kombiniert © Jonas Rettenegger

Eine besonders wichtige Rolle komme im Café einer Tochter zu, denn die sei als Konditorin für alles Süße und Gebackene zuständig, so der gebürtige Wiener Andreas Dehlinch. "Ich wollte schon lange selbstständig werden und als das Lokal frei wurde und ich mich gerade beruflich umorientierte, hat alles zusammengepasst", so Andreas Dehlinch über die Motivation das Lokal zu eröffnen. Zuvor arbeitete er lange bei McDonalds und allgemein in der Systemgastronomie. Im Babeja legt er nun mit der ganzen Familie selbst Hand an.

31. August: dm-Lehrlinge nähten 160 Herzkissen für Brustkrebspatientinnen

15 dm-Lehrlinge aus der Steiermark nähten für Brustkrebspatientinnen Herzkissen. Karin Jurkowitsch, dm-Stylistin und Hobbyschneiderin aus Bad Radkersburg, organisierte gemeinsam mit Chiara Körbel den zweitägigen Workshop. Auch Lehrlinge aus den Filialen Bad Radkersburg und Feldbach waren beim Näheinsatz dabei.

Die Lehrlinge nähten 160 Herzkissen © dm/KOERBLER PHOTOGRAPHY

Die Kissen sollen nicht nur die Schmerzen nach Operationen lindern, sondern auch Trost spenden: Jeder Polster wurde von den Lehrlingen mit einem persönlichen Gruß versehen. Insgesamt übergaben die Lehrlinge 160 Herzkissen an den Verein Herzkissen.

29. August: Fehring verwandelte sich in ein Schnäppchenparadies

"Rasch und kräftig zupacken" - So lautete das Motto beim kürzlich stattgefundenen Fetzenmarkt der FF Fehring. Der Besuch des "Fehringer Fetzenmarkts", der alle zwei Jahre veranstaltet wird, ist für Schnäppchenjäger über Stadt-, Regions- und Landesgrenzen hinaus mittlerweile zu einem Pflichttermin geworden.

Franz Adler, Christian Hammer (Kommandant), Florian Gradwohl (Kommandant-Stv.), Michael Schwarzl und Bürgermeister Johann Winkelmaier von der Feuerwehr Fehring beim "Workout" in der Fehringer Sporthalle am Abend vor dem großen Tag © LFV/Meier

Eine Woche sammelten die Fehringer Einsatzkräfte und deren Angehörige, Freunde und weitere Helfer - rund 180 an der Zahl - wieder von frühmorgens bis spätabends Gegenstände, die noch verwertet werden können. "Sie sind vom Sammeln der Waren bis zu deren Verkauf rund eine Woche intensiv gefordert, um die Großveranstaltung reibungslos über die Bühne zu bringen. Da kommen für unsere Feuerwehr gut und gerne ein paar Tausend Arbeitsstunden zusammen", betont das Führungsduo aus Kommandant Christian Hammer und seinem Stellvertreter Florian Gradwohl. Der Reinerlös dient dem Ankauf von Feuerwehrausrüstung.

29. August: Nach Hochwasser und Muren: Neos fordern Vorteile fürs Ehrenamt

Nach den verheerenden Starkregenfällen ist für den Neos-Gemeinderat in St. Stefan im Rosental, Christoph Perner, klar: "Es ist an der Zeit, all den ehrenamtlichen Helfern etwas zurückzugeben. Es braucht nun endlich mehr als nur Dank in Postings und Sonntagsreden." Er fordert daher konkret einen Rabatt fürs Freibad in St. Stefan - nicht zum ersten Mal: "Der Rabatt für Ehrenamtliche aus den großen drei Bereichen Feuerwehr, Rettungsdienst und der Bergrettung ist eine Forderung, für die wir schon seit Jahren kämpfen. Bisher fand der Antrag leider keine Mehrheit, sondern erntete Kritik. Aus gegebenem Anlass werde ich jedoch erneut den Anlauf starten, diese Idee zu verwirklichen."

Die Vorteile sollen sich aber nicht nur auf St. Stefan beschränken: In Richtung Land meint Perner, man sollte weitere Vergütungen und Sonderleistungen für Ehrenamtliche in Betracht ziehen: etwa eine vergünstigte Steiermark-Card oder kostenlose Öffi-Nutzung.

Christoph Perner, Neos-Gemeinderat in St. Stefan im Rosental © Neos

28. August: Erstmalig Salsa in St. Peter am Ottersbach

Erstmalig findet am 30. August ab 19 Uhr eine Salsa-Night am Petersplatz statt. Mit einem Live-Konzert von Salsita, Tanzeinlagen von Salsa Lemon und lateinamerikanischen Speisen wird dem südoststeirischen Ort ein südländisches Ambiente verpasst. Organisiert wird die Salsa-Night vom Verein "Wiki Ottersbach" (Wissens- und Kultur Initiative). Der Verein besteht seit einem Jahr und möchte auch den Petersplatz beleben. Mitunter sind Vorträge, Kurse und Veranstaltungen fixe Bestandteile im Jahreskalender.

Der Verein "WiKI Ottersbach", der die Salsa-Night organisiert © WiKI Ottersbach

"Salsa ist nicht nur ein Tanz oder Rezept. Salsa ist ein Lebensgefühl - die Begegnung mit Menschen aus der Bevölkerung, Musik und Tanzen machen das Leben lebenswert - das soll auch am Petersplatz so sein", sagt Wiki-Mitglied Gerhard Sundl.

25. August: Freiluftausstellung "Menschenbilder" macht in Bad Radkersburg Halt

Auf der Hasenheide, auf halben Weg zwischen Therme und Altstadt, stehen seit 22. August 27 Tafeln mit den Maßen 1,4 mal 1,4 Meter. Sie sind Teil der Menschenbilder Ausstellung der Landesinnung der steirischen Berufsfotografen und zeigen ausgewählte, großformatige Porträts der Fotografen.

Hier zeigen steirische Berufsfotografen ihre besten Werke © Jonas Rettenegger

"Anders als zu Beginn, melden sich die Gemeinden inzwischen bei uns und bitten darum, dass die Ausstellung zu ihnen kommt", erklärt die Steiermark-Organisatorin Birgit Enge. Bad Radkersburg sei vor allem auch durch die Grenznähe ein spannender Ausstellungsort. "Wir wollen mit diesem Format in die kleinsten Gemeinden kommen und dort Diskussionen über die Fotos entstehen lassen. Das steigert auch den Wert der Fotografie", so Enge. Die Ausstellung wird noch bis 13. September in Bad Radkersburg zu sehen sein, dann zieht sie weiter nach Vasoldsberg (Bezirk Graz-Umgebung).

Eine Tafel zeigt Informationen zur Ausstellung © Jonas Rettenegger

24. August: Spendenrekord bei der Vulkanland-Beachtour in Mettersdorf und Jagerberg

Kürzlich fand in Mettersdorf und Jagerberg das 10. Charity Mixed Beachvolleyballturnier, ein Benefizturnier für gemischte Zweierteams, statt. 36 Teams unterhielten das Publikum in insgesamt 110 Spielen. Die dabei gesammelten Spenden konnten sich sehen lassen: Tobias Gutmann, Obmann der Landjugend Mettersdorf-Siebing, verkündete bei der Siegerehrung einen neuen Rekord: 2700 Euro.

Traditionell wählt das Siegerteam aus drei vorausgewählten karitativen Projekten den Hauptempfänger des Spendenerlöses aus. Diese Ehre gebührt diesmal Iris Fehringer und Florian Maurer, die 500 Euro an den Verein Von Mama zu Mama spenden.

Mitorganisatorin Verena Posch, die Turniersieger Floian Maurer und Iris Fehringer, Moderator Klaus Zitek und Landjugendobmann Tobias Gutmann bei der Siegerehrung am Mettersdorfer Centercourt (v.l.n.r) © Klaus Zitek

Über je 250 Euro dürfen sich der von Unwetterschäden betroffene Circus Penelli und der Unterstützungsverein der BH Südoststeiermark freuen. Aufgrund der jüngsten Hochwasserereignisse ist der Rest von 1700 Euro für die Hilfsaktion des Vereins Steirer mit Herz bestimmt.

Den zweiten Platz belegte das Ehepaar Sabrina und Christian Glawogger, die Bronzemedaille ging an Yolanda Quan und Fabian Thaler. Den vierten Platz sicherte sich Yolandas Zwillingsschwester Viktoria Quan mit ihrem Spielpartner Simon Hartel. Im B-Bewerb "Coppa Glas Süd" siegten Katharina Wailland und Matthias Lackner vor Julia Granitz und Mathias Spitzer.

22. August: 50 Jahre alter Siegerfußball an TUS St.Peter/O. zurückgegeben

Vor 50 Jahren schrieb ein rot-schwarzer Fußball in St. Peter am Ottersbach Geschichte. Damals wurde der TUS St. Peter das erste Mal zum Meister der Klasse Süd B. Gespielt wurde mit dem besagten Ball, gesponsert von Adolf und Hannerl Gerhold vom Sportcafé Gerhold. Nach dem großen Erfolg wurde der Ball von den Spielern und Funktionären, unter anderem von Sturmspieler Walter Saria, signiert. Seinen Platz hatte er von nun an im Café Gerhold und später im Café ES.PÉ. Nach 50 Jahren übergab nun Wirtin Hannerl Gerhold den historischen Ball an Obfrau Ingrid Wogrin. Zum besonderen Anlass lud man die ehemaligen Meister aus 1973 zum Sportplatz nach Sankt Peter ein.

Zur Ballübergabe lud man die ehemaligen Meister aus 1973 zum Sportplatz nach Sankt Peter ein © Privat

18. August:Sonnenstrom aus PV-Anlagen für Kindergarten und Schule in Paldau

Die Marktgemeinde Paldau installierte auf den Dächern des Kindergartens und des Turnsaals der Neuen Mittelschule Photovoltaikmodule mit einer Gesamtleistung von 100 kWp. Die neue Solarstromanlage liefert jährlich rund 100.000 kWh erneuerbaren Strom. "Einerseits ersparen wir uns beträchtliche Stromkosten und können erneuerbaren Strom für die Allgemeinheit erzeugen, andererseits leistet die Gemeinde Paldau mit dieser Investition einen Beitrag zum Klimaschutz", freut sich Bürgermeister Karl Konrad.

Der Ausbau von erneuerbaren Energieformen in der Region ist ein erklärtes Ziel. Dazu trägt die Gemeinde Paldau mit einer neuen Photovoltaikanlage bei. © LEA GmbH

Mit der errichteten PV-Anlage muss in Zukunft nur noch ein Anteil von rund 30.000 kWh aus dem öffentlichen Stromnetz zugekauft werden. Damit ersparen sich die Schulen und der Kindergarten jährlich rund 9.500 Euro an Stromkosten. Die Firma Elektrotechnik Neuhold aus Paldau hat die Anlage errichtet. Für die Planung zeichnete sich die LEA GmbH aus Feldbach verantwortlich. Das Projekt wurde vom Klima- und Energiefonds im Rahmen einer KEM-Invest-Förderung unterstützt.

17. August: Feldbach: Fitz feierte Geburtstag

Lange durften keine Feste gefeiert werden, zumindest nicht so, dass es auch Spaß gemacht hätte. Daher verlief auch die Eröffnung der „Gläsernen Manufaktur“ von „Einfach Fitz - die Zuckerbäcker" in Feldbach eher leise. Nun haben Melanie Böhme und Dominik Fitz anlässlich des siebten Geburtstags der Erlebnismanufaktur gemeinsam mit der Delikaterie Bad Gleichenberg - sie schloss sich kurzerhand an – zur „Jubiläumsfeier“ mit Fünfgang-Menü geladen. Begleitet wurden die Köstlichkeiten von einer feinen Weinauswahl aus dem Hause Hutter. Steirerkren trat als Schirmherr der Veranstaltung auf. Das wurde auch in der Speisenfolge sichtbar.

Das Delikaterie-Team rund um Daniel Freismuth zauberte in der gläsernen Küche gemeinsam mit Dominik Fitz bis in die späten Abendstunden. Steirerkren-Schaumsuppe, Verjus Sorbet oder die karamellisierte weiße Schokolade begeisterten genauso wie die Genussperformance am Tisch, wo Petit Fours auf Van den Berg Gewürze traf.

Renate Koch-Pertl und Manfred Koch sorgten gemeinsam mit Alex Anton Meister für den gelungenen musikalischen Rahmen.

Dominik Fitz (3.v.l.) und Melanie Böhme mit Daniel Freismuth (l.) und Gästen des Geburtstagsfestes © Privat

16. August: Steirische Wasser-Rettung Feldbach informierte über Sicherheit um das Wasser

Bereits seit 45 Jahren führt die Steirische Wasser-Rettung Bezirksstelle Feldbach im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit die "Junior Aktion" an fünf Wochenenden in sieben Bädern und drei Badeseen in der Region Südoststeiermark durch. Das Jugendförderprogramm soll für mehr Sicherheit sorgen und insbesondere Kinder und Jugendliche dazu motivieren, ihre Schwimmkenntnisse zu verbessern, heißt es in einer Aussendung der Wasserrettung.

Ziel ist die Vermeidung von Badeunfällen durch Aufklärung über die allgemeinen und besonderen Grundregeln in Bädern, an Seen, im Meer und an Flüssen. © Steirische Wasserrettung Feldbach

Heuer legten insgesamt 267 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schwimmprüfungen in den Stufen Wasserratte, Jugend Bronze, Jugend Silber und Jugend Gold ab. Die meisten Prüfungen wurden im neu erbauten Familienbad in Kirchbach abgelegt.

16. August: Feuerwehrkommandant Marcus Gordisch feierte 50. Geburtstag

Kürzlich feierte Marcus Gordisch, Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Fehring und Hauptbrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg an der Raab seinen 50. Geburtstag. Unter den Gästen waren neben den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auch der Freizeitverein Hohenbrugg, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fehring, das Team der SPÖ Fehring, die Feuerwehrkameraden des Abschnitts 2 Fehring, der Pensionistenverband Ortsgruppe Fehring, Familie, Freunde und Kollegen. Für einen Überraschungsauftritt sorgte die Kabarettfigur "Mali Tant".

Seine Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden ließen Marcus Gordisch (M) hochleben © FF Hohenbrugg

1986 trat Marcus der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg an der Raab bei und meisterte seit dieser Zeit unzählige Bewerbe, Kurse und Lehrgänge, war Schriftführer und übernahm 2012 gemeinsam mit Gernot Neubauer das Kommando. Unter seiner Führung konnten auch einige Neuanschaffungen, wie der Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges und eines Mannschaftstransportfahrzeuges getätigt werden.

14. August: Gnas: Mineralwasser von Caritas Österreich für die Bevölkerung

Aufgrund der starken Überschwemmungen in Gnas kam es zu Wasserrohrbrüchen, wodurch der Wasserhochbehälter für die Gebiete Raning und Thien entleert wurde. Aus Sicherheitsgründen wurde empfohlen, dass Kleinkinder, Kranke und ältere Personen das Trinkwasser nicht verwenden oder es nur abgekocht konsumieren sollten.

Um den betroffenen Haushalten zu helfen, hat Caritas Österreich jedem Haushalt in Raning und Thien zwei Packungen stilles Mineralwasser - zu je sechs Flaschen á 1,5 Liter - gespendet.

Übernahme des Mineralwassers von der Firma Coca Cola über Caritas Österreich für die Bewohnerinnen und Bewohner von Raning und Thien © Marktgemeinde Gnas

11. August: Roberto Blanco trotzte Schlechtwetter bei Auftritt in Bad Radkersburg

"Ein bisschen Spaß muss sein" – ganz nach diesem Motto legte Roberto Blanco kürzlich einen schwungvollen, wenn auch leicht verregneten Auftritt hin. Der 86-jährige Schlagersänger spielte für das Publikum im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg seine Klassiker wie "Der Puppenspieler von Mexico" oder auch "Ich komm' zurück nach Amarillo" und erntete dafür Standing Ovations.

"Die Stimmung war großartig und der Auftritt einmalig! Trotz des nicht ganz optimalen Wetters– ein sehr gelungenes Event", schwärmte Claudia Wendner, Direktorin des Vitalhotels, die das Konzert organisierte.

8. August: Lions Club Bad Radkersburg-Mureck sammelt Spenden für Unwetter-Betroffene

Im abgelaufenen Lions-Jahr konnten Spendengelder von rund 16.000 Euro aufgestellt werden. So konnte der Lions Club Bad Radkersburg-Mureck 12.000 Euro für Soforthilfen und Spenden in der Region vergeben - nach dem Motto "Wir helfen rasch und unbürokratisch".

"Wir sind in unserer Region für Menschen da, die in Not geraten sind und versuchen, diese auf allen Ebenen zu unterstützen", heißt es vonseiten des Lions Clubs. Nach den schweren Unwetterereignissen in den vergangenen Wochen konnte der Club bereits erste Unterstützungen zusagen und etwa Geld auf das Treuhandkonto für den Zirkus Penelli überweisen. Nun sammelt der Club auch Spenden für die Hochwasser-Betroffenen in der Region.

Übrigens: Der Lions Club Bad Radkersburg-Mureck hat einen neuen Präsidenten. Das Amt wurde von Josef Galler an Oskar Bele übergeben: "Ich versuche rasch helfend unter die Arme zu greifen. Das ist mir ein Herzensanliegen", so Bele.

Das Präsidentenamt wurde an Oskar Bele übergeben (Mitte) © Lions Club Bad Radkersburg-Mureck

3. August: Mehr als 30 Kinder erlebten im Zuge des "Ferien(s)pass" die Feuerwehr hautnah

Die Feuerwehren Bad Radkersburg und Altneudörfl luden im Zuge des "Ferien(s)pass 2023" der Stadtgemeinde Bad Radkersburg zu einem Feuerwehr-Erlebnistag. Kommandant Christian Hermann konnte 32 Kinder, teils mit ihren Eltern, dazu begrüßen und die Fahrzeuge und Geräte der FF Bad Radkersburg vorstellen. Im Anschluss machten sich die Kinder im Feuerwehrauto-Konvoi auf zum Rüsthaus Altneudörfl und Erwin Irzl, der ihnen etwa das Feuerwehrrettungsboot und die Wärmebildkamera präsentierte, bevor es zu einer Schnitzeljagd in die Altstadt ging.

In fünf Gruppen machten sich die Kinder auf die Suche nach Hydranten und der Statue des Heiligen Florians. Sie rollten auch Schläuche ein, beantworteten Fragen und füllten mit einer Schlangenzange Wasser in einen Becher. Für Abkühlung sorgten das Zielspritzen mit der Kübelspritze sowie das Hydroschild.

Das Getränkekistenstapeln war für viele Kinder im wahrsten Sinne des Wortes ein Höhepunkt © Erwin Irzl

Ein besonderer Nervenkitzel war das Getränkekistenstapeln. Gesichert an einem Seil an der Drehleiter - hier kamen die MRAS-Kameraden zum Einsatz - wurden am Hauptplatz Kisten in die Höhe gestapelt. Nicht fehlen durften Blaulicht und Sirene beim Feuerlöschen. Der Abschluss erfolgte wieder bei der FF Bad Radkersburg mit einem Schlauchziehen. Zum Abschluss bekamen die Kinder ein Erinnerungsfoto überreicht.

2. August: Wirtschaftsbund-Frühstück mit Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl in Jagerberg

Neuigkeiten und aktuelle, drängende Themen aus dem Wirtschaftsressort des Landes Steiermark habe Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl bei ihrem Besuch in der Südoststeiermark kürzlich mitgebracht, so der Wirtschaftsbundobmann von Jagerberg Richard Kaufmann. Die Landesrätin war mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft zu einem Wirtschaftsbundfrühstück der Ortsgruppe eingeladen worden.

Nach dem Vortrag von Eibinger-Miedl und einer Diskussionsrunde fand ein Besuch bei Eder Fensterbank statt. Bei diesem wurden Themen wie Fachkräftemangel, Bürokratie allgemein und bei Förderungen, Unterstützungen für kleinere Betriebe oder die kommende Bauwirtschaftskrise besprochen. Zudem konnten sich die Besucherinnen und Besucher ein Bild von der Fensterbankproduktion machen.

Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl machte sich ein Bild von der Fensterbankproduktion © Wirtschaftsbund Jagerberg

1. August: Maria Luttenberger und Tochter Ilse trugen 35 Jahre lang die Kleine Zeitung aus

35 Jahre haben Maria Luttenberger (87) und ihre Tochter Ilse (62) in Feldbach die Kleine Zeitung zugestellt. Nun leben die beiden im SeneCura Haus Melisse für pflegebedürftige Menschen in Feldbach. Dort können sie einen Jahreswunsch äußern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfüllen versuchen.

Maria Luttenberger wollte unbedingt das neue Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach sehen. Begleitet von Pflegeassistentin Anna Aichinger, Seniorenbetreuerin Sabine Puntigam, Pflegedienstleiter Christoph Legat und Karin Erkenger, der Melisse-Hausleiterin, statteten die beiden Frauen dem Regionalbüro einen Besuch ab. Maria Luttenberger war sichtlich gerührt, als ihr die aktuelle Ausgabe der Kleinen Zeitung überreicht wurde.

Maria Luttenberger (r.) und ihre Tochter Ilse (l.) mit Personal vom SeneCura Haus Melisse und dem Redaktionsteam der Kleinen Zeitung © Sarah Holler

31. Juli: Kooperation soll Zotter-Gäste in die Handwerksschau locken

"Ohne gute Handwerker wäre diese Welt nur halb so schön", so Josef Zotter. Deshalb unterstützt die Schokoladenmanufaktur Zotter nun die Ausstellung "Erlebnis Handwerk" in Fehring mit einer gemeinsamen Sommeraktion. Besucherinnen und Besucher der Schokoladenmanufaktur bekommen beim Kauf der Eintrittskarte eine Ermäßigung für die Handwerksausstellung im Gerberhaus. Dadurch sinkt der Eintrittspreis für die Ausstellung von zehn auf sieben Euro.

Ausstellungs-Initiator Franz Fartek ist von der Schokoladenmanufaktur und ihrem Handwerk begeistert: "Gutes Handwerk findet Lösungen für die Zukunft." Auch die Vorsitzende der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland, Sonja Skalnik, freut sich über die Kooperation, diese zeuge von der hohen Kooperationskultur in der Region.

27. Juli: ORF Geschichts-Reihe drehte in der Südoststeiermark

Im kommenden Winter startet das ORF III-Format "Österreich – Die ganze Geschichte", dabei soll in 40 Folgen die gesamte österreichische Geschichte vom Jahr 967 bis heute behandelt werden. "Es ist der Versuch ein Bild zu zeichnen, von diesem kleinen Land Österreich, so wie wir es heute kennen", sagt Max Jacobi, einer der Regisseure, in einem ORF III Interview.

Die Historienserie wird aktuell an verschiedensten geschichtsträchtigen Orten in ganz Österreich gedreht – so auch in der Südoststeiermark. Am Montag und Dienstag dieser Woche war das Filmteam mit Regisseur Valentin Badura zu Gast auf Schloss Kornberg, um Szenen zum "Frühkapitalismus und der Reformation im 16. Jahrhundert" aufzunehmen. "Es handelt sich um ein liebevoll gepflegtes Schloss, das sich mit wenig Eingriffen sehr gut als historische Kulisse für einen Film eignet, der im 16. Jahrhundert angesiedelt ist", so Badura. Am Mittwoch wurde dann noch in Graz gedreht.

Stephanie Ninaus, Mathias Kahler-Polagnoli, Valentin Badura, Andreas Bardeau, Alois Kreuzwieser (v.l.) © RANFilm

26. Juli: 25-jähriges Bestehen: Pfeifenrunde Pertlstein lädt zur Feier mit Weltmeistern

Seit der Gründung 1998 wird in der Pfeifenrunde Pertlstein, eine Sektion des Kulturvereins Pertlstein, organisiert Pfeife geraucht. Als Mitglied des Pipe Club of Austria nehmen die Club-Mitglieder immer wieder an Wettbewerben im Pfeifelangzeitrauchen teil. Der bisher größte Erfolg war der Sieg des Team AUSTRIA A beim Mannschaftsweltcup 2022 in Istanbul, denn mit dabei war auch das Pfeifenrunden-Mitglied Bernhard Kniely.

Gemeinsam mit dem Club wird das Weltmeisterteam 2022 im Pfeifelangzeitrauchen am am Freitag, den 28. Juli, im Innenhof der Raabtalhalle in Pertlstein das 25-jährige Bestehen feiern. Bei freiem Eintritt sollen dann Brotwoaz, Braunschweiger, Folienkartoffeln und ziemlich sicher Pfeifentabak genossen werden.

Profis im Pfeifelangzeitrauchen und das bereits seit 25 Jahren © Pfeifenrunde Pertlstein

26. Juli: EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer auf Besuch in der Südoststeiermark

"Meine Hauptarbeit ist es, Geschichten zu erzählen", betonte die EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer bei ihrer Steiermarktour. Gemeinsam mit Vertretern der Landwirtschaftskammer hatte sie im Rahmen der Tour mit der Fachschule Hatzendorf eine südoststeirische "Erfolgsgeschichte" besucht. "Unsere Fachschulen, aber auch die Boku, sind beste Beispiel für die Weitergabe von Fachwissen", hob Schmiedtbauer hervor. Solche Strukturen hätten andere EU-Staaten nicht.

Franz Fartek, Maria Matzhold, Simone Schmiedtbauer, Maria Pein und Franz Uller (v.l.n.r) © Walter Schmidbauer

Die Vorbildfunktion der österreichischen Landwirtschaft für den europäischen Raum unterstrich die Abgeordnete auch am Thema Renaturierung. Das viel diskutierte Gesetz wurde erst kürzlich in Brüssel beschlossen. "Wenn wir die Natur in Österreich wieder in den Zustand der 50er Jahre versetzen wollen, haben wir um 360.000 Hektar Wald zuviel", führte sie an. In Sachen Renaturierung sei in der Region schon viel geschehen, wies Kammerobmann Franz Uller auf Projekte an Mur und Raab und auf Biodiversitätsflächen hin. "Auch unser Bodenkompetenzzentrum zeigt gut vor, wie man Bodenschutz betreiben kann", fügte der Landtagsabgeordnete Franz Fartek an.

Für Landwirtschaftskammer Vizepräsidentin Maria Pein wäre es auch wichtig, genau zu analysieren, was die Steiermark schon von dem hat, was von der EU gefordert wird. Im Grunde habe man in Österreich eine Landwirtschaft, wie sie in der EU sein soll. Schmiedtbauer wies auch darauf hin, das im EU-Parlament im Herbst der Tierschutz großes Thema sein wird. Über die österreichische Vorbildwirkung meinte sie noch: "Wir haben in der Steiermark viele Experten, die in der EU viel erzählen können."

Walter Schmidbauer

24. Juli: Der Verein Frauen.Kraft im Vulkanland netzwerkte zum Thema Mut

Tamara Schober vom Regionalmanagement Südoststeiermark. Steirisches Vulkanland und Bianca Lamprecht von der Landentwicklung Steiermark, die beiden Köpfe hinter der Initiative "Frauen.Kraft im Vulkanland", luden kürzlich zum Frauen.Kraft-Netzwerktreffen in Michaela Summers Käferbohnen Kabinett in Halbenrain ein.

Die Netzwerkerinnen rund um Gastgeberin Michaela Summer und Vortragende Silvia Reindl © Lamprecht, Landentwicklung Steiermark

Bei den Netzwerktreffen stehen immer ein Impuls und das Kennenlernen von spannenden, regionalen Persönlichkeiten, Orten und Angeboten sowie ein gemütlicher Austausch im Vordergrund. Dieses Mal stand das Thema "Mut" im Mittelpunkt der Veranstaltung. Silvia Reindl hielt den Impulsvortrag dazu.

Das nächste Frauen.Kraft-Netzwerktreffen findet zum Thema "Frauengesundheit" mit anschließender Führung durch das Therapiezentrum im Kurhaus Bad Gleichenberg am Montag, 18. September 2023 um 18 Uhr statt.

13. Juli: Native Speaker zu Gast in der Volksschule St. Anna am Aigen

Fünf Tage lang fand an der Volksschule St. Anna am Aigen der Unterricht ausschließlich auf Englisch statt. Als eine von zehn Volksschulen in Österreich führte die VS St. Anna am Aigen eine Englisch-Projektwoche mit sogenannten Native Speakern durch.

Zum Abschluss der Englisch-Projektwoche erhielten die Schülerinnen und Schüler ein Zertifikat © VS St. Anna am Aigen

"Den Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen soll so auf natürliche Weise die Angst vor der Fremdsprache genommen werden", berichtet Direktorin Ingrid Wanninger. Das Gelernte wurde durch intensive Aktivitäten, Lieder, Spiele und Sport in die Praxis umgesetzt. Zum erfolgreichen Abschluss erhielten alle das Zertifikat A1 Level.

13. Juli: Mittelschule Neumarkt gewinnt Handwerkswettbewerb

"Klasse Handwerk! Für die Schule von morgen" hieß der Kreativwettbewerb, den die Handwerksregion Fairing (Gemeinden Fehring, Kapfenstein und Unterlamm) im Rahmen der Ausstellung Erlebnis Handwerk veranstaltete. Der Wettbewerb war für Schulen in der gesamten Steiermark ausgeschrieben. Den Sieg und damit 500 Euro für die Klassenkassa holte sich die vierte Klasse der Mittelschule Neumarkt.

Marcus Gordisch, Franz Fartek, Carina Kreiner und Johann Winkelmaier überreichten Christine Bacher (M) das Preisgeld von 500 Euro © Stadtgemeinde Fehring

Was die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Neumarkt taten, um den Wettbewerb zu gewinnen? Sie haben sich auf dem Flohmarkt Sessel gekauft und aus altem Sperrmüll neue Möbel für die Schule hergestellt. Klassenvorständin Christine Bacher kam nach Fehring, um den Preis für ihre Schülerinnen und Schüler entgegenzunehmen.

Der zweite Platz ging an die Privatschule De La Tour Schulen davinci im Ökopark Hartberg. Dritter wurde die Volksschule Fohnsdorf.

11. Juli: Volksschule Kirchberg mit Schulkulturpreis ausgezeichnet

Als einzige Schule im Bezirk Südoststeiermark nahm die Volksschule Kirchberg an der Raab mit ihren dritten Klassen am von der Universität Graz angebotenen "Changemaker-Programm" teil. "Es ging um die Vermittlung von wirtschaftlichem Denken vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und Wertschöpfung in der Region. Im Zuge dieses Projektes wurde der gesamte Herstellungsprozess eines Produktes erarbeitet", erklären die Klassenlehrerinnen Monika Ulrich und Klaudia Wagenhofer.

Bei den Markttagen in Graz und Kirchberg verkauften die Volksschülerinnen und -schüler ihre Handarbeiten © Volksschule Kirchberg an der Raab

Dabei begleiteten zwei regionale Unternehmen, die Tischlereien Fellner und Der Fritz, sowie Studierende der Universität Graz die Schülerinnen und Schüler. Für ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit zeichnete das Steirische Vulkanland die Volksschule Kirchberg an der Raab kürzlich mit dem Schulkulturpreis aus. Aufgrund des Erfolges der Markttage plant die Schule eine Wiederholung des "Changemaker-Programms" mit den dritten Klassen, verrät Direktorin Petra Hackl.

11. Juli: In Bad Gleichenberg wird Pflanzenkohle produziert

Im Biomasseheizwerk Bad Gleichenberg wird nicht nur Wärme, sondern auch Strom und Pflanzenkohle regional produziert. Pflanzenkohle sieht aus wie Holzkohle, ist aber ein wahres Multitalent. Das liegt an ihrer Oberfläche: In den Poren können Wasser, Mikroorganismen und Nährstoffe zwischengespeichert, aber auch Schadstoffe dauerhaft gebunden werden.

Michael Fend, Josef Ober, Alois Pein, Alexander Pein, David Kleinschuster, Christine Siegel, Christian Krotscheck und Franz Uller (v.l.n.r) © RegionalMedien

Als Futterzusatz verbessert sie die Tiergesundheit, sie vermindert den Güllegeruch, sie hilft den Boden zu verbessern und CO2 im Boden zu speichern. "Der Unterschied ist deutlich und sofort zu spüren", ist der südoststeirische Landwirtschaftskammerobmann Franz Uller, der Pflanzenkohle schon lange einsetzt, überzeugt. Christian Krotscheck von der Modellregion Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft Vulkanland sieht in der Region noch Potenzial für rund fünf weitere Anlagen, wie jene in Bad Gleichenberg.

6. Juli: Thomas Meier übernahm von Manfred Krasnitzer die Präsidentschaft von Rotary Feldbach

Beim Übergabemeeting im Weingut Dietl in Dörfl (Gemeinde Riegersburg) übernahm Thomas Meier von Manfred Krasnitzer die Rotary-Präsidentschaft. Für besondere Verdienste um Rotary wurden Alfons Hauer, Manfred Krasnitzer und Helmut Seiss mit der Paul Harris Fellow – Urkunde ausgezeichnet.

Thomas Meier und Manfred Krasnitzer mit Schatzmeister Walter Huber und den ausgezeichneten Klubmitgliedern © Johann Schleich

Rotary Feldbach hat in den vergangenen 40 Bestandsjahren zwei Millionen Euro für karitative Unterstützungen ausgegeben. "Neu ist bei uns, dass wir seit zwei Jahren vier Damen als Klubmitglieder haben. Insgesamt sind wir 54 Mitglieder", sagte der neue Präsident Meier.

Unter dem Motto Pflegen hilft will Meier als Präsident die Ausbildung zur Heimhilfe forcieren, Frauen für technische Berufe begeistern, Kultur und Jugend unterstützen.

6. Juli: Die Boutique Stoffwechsel war Schauplatz für die "Galerie KunstStoff"

Die Boutique Stoffwechsel in Feldbach hatte kürzlich Grund zum Feiern: Das Geschäft für faire und nachhaltige Mode in Feldbach war Schauplatz für die bereits zehnte Vernissage in der "Galerie KunstStoff" - diesmal mit der Tattoo-Künstlerin Stephanie Tomschitz. Die "Galerie KunstStoff" ist eine frei zugängliche Passage, in der seit einigen Jahren regelmäßig lokale Künstlerinnen und Künstler ausstellen. "Mit dieser Initiative möchten wir Talente vor den Vorhang holen und Kunst in den öffentlichen Raum tragen", sagt Stefan Preininger, Inhaber von Stoffwechsel. Die Ausstellung kann bis Ende Juli besucht werden.

Margarita Mera (Stoffwechsel), Stephanie Tomschitz, Stadtamtsdirektor Michael Mehsner, Stefan Preininger (Stoffwechsel) (v.l.) © Privat

In Zusammenarbeit mit der Künstlerin entstand auch eine eigene T-Shirt-Kollektion in streng limitierter Auflage, die an diesem Abend im Rahmen einer besonderen Modenschau präsentiert wurde. Dabei wurde die Schaufenster-Passage kurzerhand zum Laufsteg umfunktioniert. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit Bio-Wein vom Weingut Winkler-Hermaden vom Schloss Kapfenstein.

5. Juli: "GlaMUR" wählte einen neuen österreichisch-slowenischen Vorstand

Es kommt Bewegung in das "GlaMURtal – Österreich und Slowenien": In der Begegnungshalle Gosdorf wählten die Mitglieder von "GlaMUR – Genuss am Fluss" kürzlich einen neuen Vorstand.

Bis auf den wiedergewählten Obmann Georg Pock wurden die Rollen neu verteilt. Mit Matija Kramberger als Obmann Stellvertreter und Martina Ficko als Schriftführerin Stellvertreter sind jetzt auch zwei Sloweninnen im "GlaMUR"-Kernteam. Für die Finanzen sind nach dem Ausscheiden von Dorli Weberitsch nun Lisa Schuster als Kassierin und Veronika Kollmanitsch als Kassierin Stellvertreter verantwortlich. Als Schriftführer fungiert in Zukunft Markus Jausovec.

"GlaMUR" hat einen neuen Vorstand © Thomas Raggam

Bei der Mitgliederversammlung wurde das erfolgreich abgeschlossene transnationale Leader Projekt vorgestellt, welches ein Volumen von 400.000 Euro hatte und zu 80 Prozent von der EU finanziert wurde.

Eine Herzensangelegenheit, welche aus diesem Projekt entstand, ist das "GlaMUR"-Kochbuch "Küchengeschichten - Zgodbe iz kuhinje". Das Kochbuch gibt es nach wie vor in den Gästeinfos der Region und in den Betrieben zu kaufen. Der neue Vorstand wird in den nächsten Wochen und Monaten zukünftige Projekte anbahnen, um Betriebe, Gemeinden, Regionen und Staaten weiter zu vernetzen.

5. Juli: Das Kinderbetreuungsangebot in der Südoststeiermark soll sich verbessern

Die SPÖ hat kürzlich im Landtag Verbesserungen in der Kinderbildung und -betreuung beschlossen. 270 Millionen Euro sollen steiermarkweit unter anderem in die schrittweise Verkleinerung der Gruppengrößen, die Senkung der Elternbeiträge durch die Sozialstaffel in den Kinderkrippen oder in den flächendeckenden Ausbau der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen fließen.

SPÖ-Klubobmann Johannes Schwarz, Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner mit Tieschens Bürgermeister Martin Weber © Peter Drechsler

"Mit dem weiteren Ausbau können wir die Erwerbsquote von Frauen steigern und im Idealfall müssen sie dann nicht mehr nur Teilzeit arbeiten und sind besser gegen Altersarmut abgesichert", sagt Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner. In der Südoststeiermark habe sich dahingehend bereits viel getan. Mehr als die Hälfte der südoststeirischen Gemeinden bieten bereits Plätze für Kinder unter drei Jahren an. Vor 17 Jahren bestand lediglich in Bairisch Kölldorf eine Kinderkrippe. In Tieschen soll das Angebot nun auch verbessert werden.

4. Juli: Vier neue Defibrillatoren für das Rote Kreuz Feldbach

Im vergangenen Jahr leistete der Rettungsdienst im Rettungsbezirk Feldbach über 37.000 Einsätze. Zur Optimierung der Rettungskette sind seit Ende Juni vier neue Defibrillatoren des Modells Corpuls Aed in den Rettungsfahrzeugen im Einsatz.

Feldbachs Bürgermeister Josef Ober (2.v.l.) überreichte mit Kirchbergs Bürgermeister Helmut Ofner (3.v.l.) die neuen Geräte an Christian Rath, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Feldbach (1.v.l.) und Markus Fuchs, Geschäftsführer der Bezirksstelle Feldbach (1.v.r.) © Ramona Lenz

"Die Kosten für ein Gerät belaufen sich auf rund 2300 Euro", sagt Bezirksstellenleiter Markus Fuchs. Die Stadtgemeinde Feldbach, die Marktgemeinde Kirchberg an der Raab sowie weitere Gemeinden im Rettungsdienstbereich haben den Ankauf finanziell unterstützt.

04. Juli: Musikschule Mureck lud zu ihren Jahreskonzerten

Jedes Jahr veranstaltet die Musikschule Mureck eine Reihe von Jahreskonzerten an ihren Standorten in Mureck, St. Peter am Ottersbach, Deutsch Goritz und Mettersdorf. Auch heuer begeisterten rund 400 Musikschüler die zahlreichen Besucher mit ihrem Können.

Über 400 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mureck begeisterten bei den Jahreskonzerten © Demonte

Höhepunkt der Jahreskonzerte waren die Auftritte der verschiedenen Orchestergruppen. Solistische und kammermusikalische Beiträge sowie der Auftritt der Kinder der musikalischen Früherziehung rundeten das Programm der Jahreskonzerte ab.

29. Juni: Geschichten, Märchen und Fußtheater in Bad Radkersburg

Das Storytelling Festival, heuer zum Thema "Female Stories", kommt im Rahmen von "Bad Radkersburg Erzählt" in die Region. Das Festival beginnt Freitag, 30. Juni, mit einer "Matinee der Geschichten" für Schulen. Nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler präsentieren Kindern und Jugendlichen ihre Geschichten – in klassischer Erzählkunst, mit Musik bis hin zu Akrobatik.

Christiane Willms, Folke Tegetthof und Gabor Vosteen (v.l.n.r) gastieren beim Storytelling Festival in Bad Radkersburg © Zehnerhaus Bad Radkersburg

Am Samstag, 1. Juli, steigt die "Langen Nacht der Geschichten" am Frauenplatz Bad Radkersburg. Mit dabei sind der Märchendichter und Erzähler Folke Tegetthoff, die Erzählerin Christiane Willms , die Poetry Slammerin Agnes Maier und Gabor Vosteen. Am Sonntag endet das Festival mit dem "Genuss Geschichten Tag".

27. Juni: Arte Noah Charity-Verkaufsausstellung geht in die sechste Runde

In der Kunsthalle Feldbach fand kürzlich die Eröffnung der 6. Arte Noah Charity-Verkaufsausstellung im Zuge der Feldbacher Sommerspiele statt. Insgesamt können 103 Kunstwerke von 87 nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, darunter jene von Gottfried Helnwein, Christian Ludwig Attersee, Günter Brus, Herbert Brandl, Peter Ruhso, Franz Cserni oder Tomak, besichtigt werden. Der vom Verkauf erzielte Reinerlös kommt notleidenden Tieren zugute.

Den ersten Platz erhielt Traude Pirker aus Judenburg. Hier mit Bürgermeister Josef Ober und Kulturrefferent Michael Mehsner © Stadtgemeinde Felbach

Im Rahmen der Eröffnung übergab Silvia Nagy, Pressesprecherin von Arte Noah, bereits zum vierten Mal den Arte Noah Award für Nachwuchskünstlerinnen und -künstler. Traude Pirker aus Judenburg erzielte den ersten Platz. Den zweiten und dritten Platz sicherten sich Otto Leitgeb aus Stainz bei Deutschlandsberg und Nicole Reicher aus Graz. Marie Tauschitz, Viktoria Pirker und Mykhailo Skobnikov durften sich über den Kinderförderpreis freuen, den der Verein erstmals vergab.

Die Charity-Verkaufsausstellung ist noch bis 23. Juli in der Kunsthalle Feldbach zu sehen © Stadtgemeinde Feldbach

Noch bis zum 23. Juli können Besucherinnen und Besucher die Werke in Feldbach besichtigen. Geöffnet ist die Ausstellung in der Kunsthalle Feldbach von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

23. Juni: Alf Torbjörn Matchiner ist neuer Präsident des Lions Clubs Feldbach

Mit Alf Torbjörn Matchiner hat der Lions Club Feldbach einen neuen Präsidenten. Er löste nach erfolgreicher Vereinstätigkeit Wilhelm Fladerer als Präsident ab. Matchiner will als neuer Präsident vor allem Menschen mit besonderen Bedürfnissen helfen. "Großes Augenmerk lege ich auf den Lions Ball und den Osterbasar. Wir werden auch Ausflüge unternehmen und Vorträge organisieren", so Matschiner.

Bürgermeister Josef Ober, neuer Lions Club Feldbach Präsident Alf Torbjörn Matchiner, Altpräsident Wilhelm Fladerer und Sekretär Florian Fuchs (v.l.n.r) © Johann Schleich

Beim Präsidentenwechsel blickte der Lions Club zudem auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. "Wir unterstützten in Not geratene Personen mit einem Betrag von 18.000 Euro. Das Motto unserer Arbeit lautet 'We serve-wir dienen'", sagte Fladerer. Übrigens: Einen weiteren Posten besetzte der Verein neu - Florian Fuchs übernimmt die Funktion des Vereinssekretärs.

22. Juni: Neun südoststeirische Betriebe beim Langen Tag der Energie

Vom Biomasse-Heizwerk über Agri-PV-Anlagen bis zu Windparks und dem E-Campus der Energie Steiermark: Landesweit öffnen am Samstag, dem 24. Juni, mehr als 100 Energieschauplätze ihre Pforten zum "Langen Tag der Energie". In der Südoststeiermark zeigen neun Betriebe unter anderem in Fehring, Gnas, Mureck und Straden, wie erneuerbare Energie in die Steckdose kommt (siehe Infobox).

"Die Energiewende ist aktuell in aller Munde und viel diskutiert", begründet Landerätin Ursula Lackner die Initiativ, "deswegen laden wir die Steirerinnen und Steirer herzlich ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und die Energiewende hautnah zu erleben". Die Teilnahme am Langen Tag der Energie ist kostenlos. Anmeldung zu Führungen, Infos und Routenplanung: www.langertagderenergie.at

Das Land Steiermark lädt mit Partnern wie der Energie Steiermark zum Langen Tag der Energie ein © Land/Binder

22. Juni: Damengruppe triumphierte bei 49. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb Jennersdorf

Beim kürzlich abgehaltenen 49. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb im Bezirk Jennersdorf zeigten 25 Feuerwehrgruppen ihr Können. Für den Sieg beim traditionellen Wettbewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen gilt es, so schnell und fehlerfrei wie möglich einen Löschangriff zu simulieren.

Die Damengruppe der freiwilligen Feuerwehr Rudersdorf-Berg setzten sich im Bewerb Bronze A gegen diverse Männergruppen durch © Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf

Unter den teilnehmenden Gruppen befand sich auch die Damengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Rudersdorf-Berg, die bereits mit dem Weltmeistertitel aus 2017 internationale Erfolge feierte. Als einzige vollständige Frauengruppe setzten sie sich mit 395 Punkten im klassischen Bewerb Bronze A gegen diverse Männergruppen, wie etwa Tauka oder Welten, durch. Auch aus der Südoststeiermark konnten Teilnehmer punkten, die Feuerwehr Hirzenriegl gewann mit 404,52 Punkten die Gästewertung.

22. Juni: Heimatdichter zu Besuch im Seniorenzentrum Bairisch Kölldorf

Einen unterhaltsamen literarischen Nachmittag untermalt mit steirischer Volksmusik erlebten die Seniorinnen und Senioren des Volkshilfe Seniorenzentrums Bairisch Kölldorf kürzlich im Rahmen der Aktion "Herzenszeilen".

Helmuth Kotzbek aus Leitersdorf, Mitglied des Bundes steirischer Heimatdichter, las eigene Gedichte vor, musikalisch begleitete ihn Alois Harb aus St. Stefan im Rosental. "Die Kombination aus Heimatdichtung und volkstümlicher Musik, die den alten Menschen vertraut ist, und von externen Künstlern präsentiert wird, bereitet den Seniorinnen und Senioren eine besondere Freude", sagt Hausleiterin Monika Trabi.

Alois Harb mit seiner Harmonika, Monika Trabi und Helmuth Kotzbek mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Volkshilfe Seniorenzentrums Bairisch Kölldorf (v.l.n.r) © zVg

Die Mitglieder des Bundes steirischer Heimatdichter besuchen mit Unterstützung des Kultur- und des Gesundheitsressorts der steiermärkischen Landesregierung einmal im Monat eine andere steirische Pflegeinstitution.

16. Juni: Bürger sollen die Oedterstraße mitgestalten

Die Stadt Feldbach will durch Aufenthaltsflächen in Straßennähe, Baumplanzungen bei Parkplätzen und versickerungsfähigen Straßenbelägen klimafit werden. Gelingen soll das durch das Projekt "PeriSponge". Im Jänner dieses Jahres stellten das Planungsteam rund um Carlo W. Becker bereits erste Projektideen bei einer Anrainerbegehung der Oedterstraße vor. Nun hat die Umsetzung begonnen und die Feldbacher Bevölkerung soll erneut bei der Gestaltung des Straßenraumes mitentscheiden. Am Mittwoch, 21. Juni, findet daher der Entwurfsbeteiligungsworkshop "Straßenentsiegelung und -umgestaltung im Bereich Oedterstraße – Alois Harmtodt-Weg – Oswaldigasse 2 statt.

Planer Carlo W. Becker erklärte im Jänner die ersten Ausbaupläne. Am Mittwoch, 21. Juni, wird nun der erste Entwurf präsentiert © Johann Schleich

Ab 13 Uhr können sich Interessierte am Alois-Harmtodt-Weg zum bisherigen Stand des Entwurfes informieren und eigene Ideen einbringen. Um auch Feldbachs kleinste Bürgerinnen und Bürger in die Stadtplanung miteinzubinden, findet um 16 Uhr zudem ein Kinder- und Jugendworkshop zum Thema "Straßenräume" statt. Um 17.30 präsentiert das Planungsteam des Büros bmgr Landschaftsarchitekten den offiziellen Entwurf.

Bis Montag, 19. Juni, können sich Bürgerinnen und Bürger bei Maria Baumgartner (0699/10297851; m.baum@aon.at) für den Workshop anmelden. Weitere Infos zum Projekt finden Sie unter:www.stdb.tugraz.atoder www.feldbach.gv.at/category/aktuelles/

15. Juni: Goldenes Ehrenzeichen für Südoststeirer

In Graz überreichten kürzlich Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang 14 Personen das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Die Ausgezeichneten, darunter auch Johann Günther Kaufmann aus St. Stefan im Rosental und Heike Schmidt aus Bad Gleichenberg, machten sich mit ihrem Engagement um das Land Steiermark verdient.

Johann Günther Kaufmann wurde für seine Arbeit als ehemaliger Leiter des Fleischhof Raabtal, seine Funktionen in der Wirtschaftskammer und weiteren Gremien gewürdigt, was dazu beigetragen habe "die Qualität der österreichischen Fleischwirtschaft noch weiter zu erhöhen", so Drexler.

Landeshauptmann Christopher Drexler (l.) und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (r.) übergeben Johann Günther Kaufmann das Goldene Ehrenzeichen © Land Steiermark/Robert Frankl

Außerdem wurde Heike Schmidt für ihren vielfältigen sozialen Einsatz das Goldene Ehrenzeichen verliehen. Die engagierte Unternehmerin ist derzeit Gouverneurin bei Zonta International, ein Service Club, der sich für die Gleichstellung von Frauen einsetzt, zuständig für Distrikt 14.

Landeshauptmann Christopher Drexler (l.) und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (r.) übergeben Heike Schmidt das Goldene Ehrenzeichen © Land Steiermark/Robert Frankl

15. Juni: Abschlussprüfung der "Junior Masters of Science" an der MS Fehring

Seit 2016 ist es an der Mittelschule in Fehring möglich "Junior Master of Science" zu werden. Sieben Schülerinnen und Schüler stellten sich auch dieses Jahr der Herausforderung. "Im Naturwissenschaftlichen Wahlpflichtfach setzten sie sich mit selbstgewählten Themen aus den Fächern Chemie und Physik auseinander und verfassten eine kleine 'vorwissenschaftliche Arbeit'", sagt Direktor Johann Wendler. Zum Ende des Schuljahres fand nun im Festsaal der Mittelschule in Fehring die Abschlussprüfung statt. Die Themen, mit denen sich die Jugendlichen beschäftigten, reichten von Landwirtschaft über Pyrotechnik und Kraftwerke bis hin zum Thema Weltraum. Die Schülerin Elina Matzhold schrieb ihre Arbeit zum Thema Solarenergie. Mitgemacht hat sie, weil es sie reizte ein Thema und einen Versuch auszuarbeiten: "Ich möchte den Leuten zeigen, was mich interessiert", sagt die 14-Jährige.

Die frischgebackenen „Junior Masters of Science“ Leonie Wippel, Klemens Kerschberger, Jonas Koller, Fabio Koller, Philipp Schöllauf, Karl Schöllauf und Elina Matzhold (vorne, v.l.n.r) mit den Lehrern Markus Gether, Andreas Tamweber und Germain Saurugg sowie Direktor Johann Wendler, Kommissionsvorsitzenden Arnold Hanslmeier und Ehrengast Hermann Zoller (hinten, v.l.n.r) © Ramona Lenz

Das Zertifikat "Junior Master of Science" bekamen Elina Matzhold, Leonie Wippel, Klemens Kerschberger, Jonas Koller, Fabio Koller, Philipp Schöllauf und Karl Schöllauf von Astrophysiker und Prüfungskommissionsvorsitzenden Arnold Hanslmeier überreicht. Beeindruckt von der Leistung der Schülerinnen und Schüler zeigte sich auch Bürgermeister Johann Winkelmaier, der die Jugendlichen für ihren Willen lobte, schon in so jungen Jahren mehr als der Durchschnitt leisten zu wollen.

14. Juni: Historische Zugfahrt von Graz nach Bad Radkersburg

Vor 50 Jahren fuhren die ersten Schienenbusse der Baureihe 5081 auf der Strecke der Radkersburger Bahn. Damit sei der regionalen Bevölkerung ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung gegangen, da seit 1961 die Strecke beschwerlich mit Personenwägen mit offener Plattform und Kleindiesellokomotiven befahren wurde, so Armin Klein, Obmann der Interessensgemeinschaft Neue Radkersburger Bahn.

Aus diesem Anlass veranstaltet die Interessensgemeinschaft am Samstag, dem 17. Juni, eine Jubiläumsfahrt mit einem der letzten funktionsfähigen 5081er Triebwagen. "Die Älteren können sich sicher noch erinnern, an dieses lustige Fahrzeug. Bei der Fahrt fühlt man sich sofort in die Jugend zurückversetzt", sagt Klein.

Tickets sind unter personenverkehr@radkersburger-bahn.at oder +43 664 272 11 99 erhältlich. Diese Voranmeldung ist nötig, da es auf der Strecke von Graz nach Bad Radkersburg nur begrenzte Sitzplätze gibt.

14. Juni: Sparkasse Südoststeiermark legte ihre Bilanz für 2022 vor

Mit 13 Prozent Wachstum lag die Sparkasse Südoststeiermark 2022 über dem Durchschnitt – das geht aus der Bilanz hervor, die kürzlich von Klaus Domittner, Leiter des Regionalzentrums der Sparkasse Südoststeiermark, gemeinsam mit der Leiterin der Konzernkommunikation Birgit Pucher vorgelegt wurde.

Klaus Domittner und Birgit Pucher präsentierten kürzlich die Bilanz der Sparkasse Südoststeiermark für das Jahr 2022 © Johann Schleich

"Der Immobilienmarkt boomt und es gibt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis", so Domittner. Außerdem habe das Regionalzentrum mit seinen 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und elf Filialen einige Neukundinnen und Neukunden akquirieren können und die Ertragsentwicklung sei ausgezeichnet. Als Herausforderung sieht Domittner die gestiegenen Zinsen in Verbindung mit der Inflation, "Im privaten Wohnbau kam es zu massiven Einschränkungen, was für Jungfamilien problematisch ist."

7. Juni: Mittelschule Mureck feiert 80 Jahre

Kürzlich feierte die Mittelschule Mureck ihr 80-jähriges-Jubiläum. Dazu veranstaltete der Elternverein gemeinsam mit den Lehrern und Schülern ein Fest unter dem Motto Gemeinschaft. So gab es in den ersten Stunden der Feier unterschiedliche Spiel-, Sport- und Kreativ-Stationen im Schulgarten, an denen Jung und Alt mitmachten.

Die Mittelschule Mureck feierte gebührend mit vielen Ehrengästen © Foto de Monte

Passend zum Jubiläum verwandelten die Murecker den Pavillon - er ist der älteste Teil des Schulhauses - in ein "Nostalgie-Kino-Cafe". Dort konnten die Gäste eine Foto-Präsentation zum Thema "80 Bilder aus 80 Jahren" sehen: darunter viele Schnappschüsse aus dem Schulalltag von früher. Im Festakt stellte Direktorin Manuela Berghold ergänzend dazu acht Zeitdokumente vor. Die Orchesterklasse unter der Leitung von Georg Laller umrahmte das Fest musikalisch.

Ein Höhepunkt waren die Musikstücke der Orchesterklasse © Foto de Monte

7. Juni: Vulkanschule Auersbach feiert 20 Jahre

Zum Jubiläum "20 Jahre Vulkanschule" lud der Verein Vulkanschule mit Obfrau Anna Knaus-Maurer zum bereits traditionellen Frühlingsbrunch. Dabei begrüßten sich 550 Besucher - darunter ehemalige Schüler und Familien. Schüler präsentierten die Geschichte der Vulkanschule, die in 20 Jahren stetig gewachsen ist: von 7 auf 50 Schüler, von 6 auf 42 Familien und von 1 Lehrerin auf ein pädagogisches Team aus 14 Personen.

Die Vulkanschule feierte 20 Jahre © Günther Linshalm

Mit dabei waren auch Ingrid Lienhart und Rosemarie Höller, zwei Initatorinnen. Leni Linshalm, Alice Sommer und Noah Sakotnik, Vulkanschul-Schüler der Sekundaria, moderierten gemeinsam mit Anna Knaus-Maurer den Festakt mit dem Appell, mit offenen Augen und Herzen durch die Welt zu gehen.

6. Juni: Elfi Uragg bringt neues Buch heraus

Nachdem Elfi Uragg erst kürzlich ihr Buch über den verletzten Jungschwan Siri in Klöch herausgebracht hatte, stellte die pensionierte Lehrerin für Deutsch und Französisch ihren eigentlichen Debütroman "Wenn die Flut kommt" fertig. Die Familiensaga spielt während der Besatzungszeit in Graz sowie in der Normandie in Frankreich.

Elfi Uragg mit ihrem ersten veröffentlichten Roman "Siri - Der Schwan, der nicht fliegen konnte" © Julia Schuster

Ein großer Teil der Handlung ist Fiktion. Der historische Hintergrund zum Sechs-Tage-Krieg 1967 zwischen Israel und den arabischen Staaten oder etwa zur Besatzungszeit in Frankreich im Zweiten Weltkrieg ist real. Insbesondere die Geschehnisse rund um die normannische Küste gehen auf Augenzeugenberichte zurück. Uragg verwob mit der Geschichte auch autobiografische Elemente.

"Wenn die Flut kommt" erscheint am 7. Juni im Paperback-Verlag.

2. Juni: Zweiter Bundesmeistertitel für Bad Radkersburger Volleyballerinnen

Erst Anfang Mai holte Trainer Heimo Witsch mit den Volleyballerinnen der Altersgruppe U14 den Bundesmeistertitel nach Bad Radkersburg. Kürzlich durfte er sich über den zweiten Bundestitel seiner Nachwuchssportlerinnen freuen – diesmal in der Altersklasse U13. "In dieser Altersgruppe spielen die Mädchen Zwei gegen Zwei, das Feld ist kleiner und die Netzhöhe ist dem Alter angepasst", erklärt Witsch.

Die Volleyballerinnen des TUS Bad Radkersburg holten sich auch in der Altersklasse U13 den Bundesmeistertitel © privat

In fünf Spielen blieben die jungen Volleyballerinnen ohne Satzverlust. Das Finale spielten sie gegen Sokol Niederösterreich und gewannen souverän. Nun dürfen sich die Bad Radkersburger Volleyballerinnen erstmals in der Vereinsgeschichte Doppel-Bundesmeisterinnen nennen.

2. Juni: Region Südoststeiermark sucht Patinnen und Paten für Kinder

Für Kinder, deren Eltern von einer psychischen Erkrankung betroffen sind, suchen Styria Vitalis und der Psychosoziale Dienst Patinnen und Paten. "Kindererziehung stellt Herausforderungen und Verantwortung dar und erfordert Belastbarkeit", heißt es in einer Aussendung des psychosozialen Dienstes. Patinnen und Paten verbringen Zeit mit den Kindern und werden so zu stabilen Gefährten.

Bei Interesse informiert der Psychosoziale Dienst unverbindlich und bietet Schulungen und Begleitung auf dem Weg zum Patendasein an (siehe Infobox unten).

2. Juni: Dorfplatzeröffnung in Rohr an der Raab

Die breite Bevölkerung in Rohr an der Raab (Gemeinde Edelsbach) hat sich ihn gewünscht - den neuen Dorfplatz. Kürzlich ist er offiziell eröffnet worden.

Im Zuge eines Bürgerbeteiligungsprozesses erarbeitete die Gemeinde gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern sieben Ideen. So entstand etwa ein Pavillon, ein Gastrobereich mit Selbstbedienungsautomaten und eine öffentliche WC-Anlage.

Zur Dorfplatzeröffnung kamen auch zahlreiche Ehrengäste © Gemeinde Edelsbach

Das Architekturbüro Planwerkstadt unter der Leitung von Thomas Baumgartner plante und errichtete den Dorfplatz als zentralen Treffpunkt für alle Generationen.

26. Mai: Fladnitz: Zeichen des Widerstands gegen B68 steht wieder

Bauernbund und Dorfgemeinschaft Fladnitz im Raabtal hatten einen Maibaum als Protest gegen den Bau der B68 neu aufgestellt. Anfang Mai hatten ihn Unbekannte umgesägt, wie berichtet. Nun steht ein noch größerer Baum am Viehhap. „Ein Baum kann umfallen, aber unser Widerstand gegen eine dritte Straße im Raabtal wird nicht fallen“, meint Rainer Erich. Da dieses Frühjahr wettertechnisch recht anspruchsvoll war, haben sich die Landwirte zuerst dem Anbau gewidmet, bevor sie einen neuen Protestbaum aufstellten.

Die Gegner des Ausbaus der B68 in Fladnitz haben einen neuen Protestbaum aufgestellt © Privat

„Ich hoffe, dass dieser Baum zum Nachdenken anregt und die politischen Entscheidungsträger daran erinnert, dass reine Lippenbekenntnisse gegen Bodenverbrauch und für Klimaschutz nicht genug sind“, so Katja Maurer. Man fordere eine klimafreundliche Verkehrswende.

25. Mai: Mostpräsentation und Pflanzentauschtag in Stainz bei Straden

Im Haus der Vulkane in Stainz bei Straden wurde kürzlich vom Blaurackenverein eine Mostspezialität, die aus Streuobstäpfeln hergestellt wurde, präsentiert. "Der Most wurde aus den Apfelsorten Ilzer Rose, Maschanzger und Bonapfel gepresst. Die Obstraupe, die die am Boden liegende Äpfel aufsammelte, stellte der Rotary Club Feldbach zur Verfügung", sagte Vereinsobmann Karl Lenz. Der Most ist im Büro des Blaurackenvereines, dass im ehemaligen Gemeindehaus Stainz untergebracht ist, erhältlich.

Stefan Tschiggerl und Karl Lenz mit Most und Pflanzen aus der Region © Johann Schleich

Auf großes Interesse stieß auch der Pflanzenmarkt im Innenhof des Hauses. Zehn Aussteller boten etwa 100 verschiedene Pflanzenarten zum Tausch oder Verkauf an. "Die Vielfalt der Pflanzen, die hier angeboten wurden, war sensationell. Pflanzensammler und Hobbygärtner kamen aus der gesamten Südoststeiermark", sagte Karl Lenz, der Hauptorganisator und Obmann des Vereins Obst.Wein.Garten Straden.

Johann Schleich

23. Mai:Blasmusikkapellen aus der Südoststeiermark mit "Blasmusikpanther" und der "Robert Stolz Medaille" ausgezeichnet

In der Aula der Alten Universität in Graz wurden kürzlich fünf südoststeirische Blasmusikkapellen für ihre außergewöhnlichen musikalischen Leistungen mit dem "Blasmusik Panther" und drei davon auch mit der "Robert Stolz Medaille" ausgezeichnet.

Den "Blasmusik Panther" erhielten im Blasmusikbezirksverband Feldbach die Marktmusikkapelle Gnas und der Musikverein Kirchberg. Doppelt freuen durften sich die Marktmusikkapelle Riegersburg und die Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf: Sie durften den "Blasmusikpanther und "Robert Stolz Medaille" mit nach Hause nehmen.

Im Blasmusikverband Bad Radkersburg wurde die Stadtkapelle Bad Radkersburg mit dem "Blasmusikpanther" und der "Robert Stolz Medaille" ausgezeichnet.

22. Mai: In Straden steigt am 11. Juni ein Sicherheitstag mit spektakulären Schauübungen

Um der Bevölkerung hilfreiche Tipps im Alltag zum Thema Sicherheit zu geben und einen Einblick in die Aufgabengebiete der Einsatzorganisationen zu gewähren, tourt der Zivilschutzverband Steiermark derzeit durch die ganze Steiermark. "Wir haben heuer 10 Sicherheitstage und sind zurzeit in der ganzen Steiermark unterwegs. Die Menschen wollen die Einsatzorganisationen sehen", sagt Heribert Uhl, Geschäftsführer vom Zivilschutz Steiermark. Am Sonntag, dem 11. Juni, steigt der Sicherheitstag in Straden. Rund 20 Einsatzorganisationen kommen dann in die Marktgemeinde.

Auf den Sicherheitstag freuen sich Vertreterinnen und Vertreter der Einsatzorganisationen, der Bezirkshauptmannschaft sowie der Marktgemeinde Straden © Ramona Lenz

Um 10 Uhr startet der Festakt mit der Marktmusikkapelle Straden. Danach dürfen sich die Gäste bis zum Abschluss um 15.30 Uhr auf spektakuläre Schauübungen freuen. So wird es eine Trial-Show mit Mountainbiker Dominik Raab, eine Vorführung eines Fettbrandes mit Fettexplosion, eine Bergrettungsvorführung und eine große Einsatzübung von Feuerwehr, Rettung und Polizei geben. Veranstalter sind die Marktgemeinde Straden und die Freiwillige Feuerwehr Straden.

12. Mai: Volkskulturfestival am Feldbacher Hauptplatz wegen Schlechtwetter abgesagt

Die morgige Großveranstaltung (Samstag, 13. Mai) mit über 200 Künstlerinnen und Künstlern, die am Feldbacher Hauptplatz mit Stargast Franz Posch stattfinden hätte sollen, muss aufgrund der derzeitigen Schlechtwetterlage abgesagt werden.

Am Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, findet in der Stadtpfarrkirche Feldbach die "Glojacher Weisenbläsermesse" von Karl-Heinz Promitzer statt!

11. Mai: Volleyballnachwuchs des TUS Bad Radkersburg holt sich Bundesmeistertitel

Der Bundesmeistertitel geht in die Thermenstadt: Die Nachwuchssportlerinnen des TUS Bad Radkersburg haben an der Bundesmeisterschaft der Altersgruppe U14 in Innsbruck teilgenommen und gewonnen. Dabei stellten sich Katharina Drexler, Mia Gomboc, Sarah Sommer, Milena Urbanitsch und Mira Wiefler dem bundesweiten Vergleich mit 15 Teams und erreichten ungeschlagen das Finale. Dort konnten sie dann mit einem klaren Vorsprung in beiden Sätzen die Bundesmeisterschaft für sich entscheiden.

Trainer Heimo Witsch mit seinen frisch gebackenen Staatsmeisterinnen Katharina Drexler, Mia Gomboc, Sarah Sommer, Milena Urbanitsch und Mira Wiefler (v.l.h.n.r.v) © Privat

In der heurigen Saison kann die Nachwuchsmannschaft des TUS bereits drei Landesmeisterinnentitel und einen Vize-Bundesmeisterinnentitel in der Schülerliga vorweisen. Und sie gehen ungeschlagen in der Gebietsliga in die neue Saison. Der Erfolg kommt aber nicht von irgendwo: Die Mädchen trainieren mit Trainer Heimo Witsch bis zu drei Mal wöchentlich.

Ganz Bad Radkersburg - darunter Obfrau des TUS Sonja Witsch - freut sich mit dem erfolgreichen Volleyball-Nachwuchs mit: "Wow, was für eine Leistung! Bad Radkersburg und die gesamte Region ist mächtig stolz auf das junge Team", sagt Bürgermeister Karl Lautner.

In den nächsten Wochen geht es weiter zu den Bundesmeisterschaften für die Altersklassen U13 und U15, die in Perg, Oberösterreich, und in Mattersburg, Burgenland, ausgetragen werden.

10. Mai: HAK Feldbach als Best Practice im Rahmen von "HAK Forward"

Die HAK Feldbach nahm kürzlich am Projekt "HAK Forward" teil, ein Kooperationsprojekt zwischen den Handelsakademien, der Sparte Information und Consulting und der FH Campus 02. Es ermöglicht Schülern, an Seminaren an der FH Campus 02 teilzunehmen und zwei sogenannte "MyCompanyDays" in Partnerunternehmen zu verbringen. Im Partnerunternehmen BOOM Software AG in Leibnitz verbrachten Kilian und Florian (4AK digbiz) zwei Tage und konnten interessante Einblicke in den Alltag der Softwareentwickler gewinnen. Die Abschlussveranstaltung des Projekts fand an der Wirtschaftskammer Steiermark in Graz statt, bei der die HAK Feldbach im Rahmen des Networking-Events als Best Practice für Interviews auf der Bühne ausgewählt wurde.

10. Mai: Grüne Wirtschaft besuchte acht Betriebe

Acht Unternehmen in der Region Feldbach/Bad Gleichenberg hat ein Team der Grünen Wirtschaft Steiermark rund um Landessprecherin Andrea Kern und den Landtagsabgeordneten Andreas Lackner im Rahmen des Schwerpunktes "Grüne Wirtschaft on tour" an zwei Tagen besucht. Die Tischlerei Lenz, Sozialverein "Willa", Vintage-Laden Bad Gleichenberg, Tischlerei Dreisiebner, Agentur "Relation", Modehandelsunternehmen "Stoffwechsel", "Glas Süd" und "Alpaka & Art" standen auf dem Programm der Besuchstour. Kern zeigte sich begeistert, mit welchen großartigen Ideen Unternehmen in der Region ökologische und soziale Herausforderungen annehmen und lösen.

Zum Abschluss gab es im Gleichenbergerhof in Bad Gleichenberg einen Wirtschaftstisch zum Networking mit dem Schwerpunkt "Nachhaltige Produktion im Handwerk und Handel".

3. Mai: Das Feldbacher Volkskulturfestival kehrt zurück

Auch heuer findet das Feldbacher Volkskulturfestival, das im vergangenen Jahr knapp 3000 Besucherinnen und Besucher anlockte, wieder statt. Mitte Mai verwandelt sich das Stadtzentrum dann in eine musikalische Klangwolke aus Blas- und Volksmusik, Jazz und Schlager.

Zum zweiten Mal findet das Volkskulturfestival in Feldbach statt. Heuer am 13. Mai © Ramona Lenz

16 Musikgruppen darunter SO! Streich, Franz Posch und seine Innbrüggler, Wüdara Musi, Soko Dixie oder Ismael Barros & Sexteto Caribe werden in der Feldbacher Innenstadt für Stimmung sorgen. "Mit dem Festival wollen wir die Volkskultur in die Mitte der Gesellschaft bringen", sagt Sascha Kobrath, Musikschuldirektor der Stadt Feldbach. Die Kulinarik übernehmen die Feldbacher Gastronomiebetriebe und regionale Weinbauern.

2. Mai: Gratis übertragbares Klimaticket für die Feldbacher

Die Feldbacher Grünen schafften ein übertragbares Steiermark-Ticket an, das die Feldbacherinnen und Feldbacher bei der Boutique "Stoffwechsel" in der Ungarstraße ausborgen können. "Ziel der Initiative ist es, das erfolgreiche Klimaticket bekannter und für mehr Menschen zugänglich zu machen", erklärt Thomas Schilcher von den Grünen. Damit ist es den Feldbachern möglich, einen Tag lang kostenlos mit dem Zug, Straßenbahnen und Bussen durch die Steiermark zu fahren.

Thomas Schilcher von den Grünen freut sich mit Stefan Preininger, Inhaber der Boutique Stoffwechsel, über das Klimaticket © Die Grünen Feldbach

Einen Teil der Finanzierung übernahm die Feldbacher Ortsgruppe der Grünen. Die praktische Abwicklung der Entlehnung liegt beim "Klimaticket-Partner" Stoffwechsel. Stefan Preininger, Inhaber der Boutique Stoffwechsel, freut sich über die Zusammenarbeit: "Hier trifft Nachhaltigkeit auf Nachhaltigkeit, denn die grüne Politik für den Klimaschutz und unsere umweltfreundlich und fair hergestellte Mode ergänzen sich gut!"

2. Mai:Volleyballerinnen der MS Bad Radkersburg sind Bundesvizemeister

Beim Bundesligafinale der Volleyball Schülermeisterschaften in Leibnitz schafften es die Sportlerinnen der MS Bad Radkersburg bis ins Finale. Im Endspiel der Bundesmeisterschaften trafen die südoststeirischen Volleyballerinnen auf die Sportlerinnen des BG Blumenstraße aus Bregenz.

Nach dem zweifachen Rückstand bäumten sich die Südoststeirerinnen noch einmal auf, mussten aber auch den dritten Satz an den zweifachen Bundesmeister aus Vorarlberg abgeben. Am Ende belegten sie den zweiten Platz.

Volleyballerinnen der MS Bad Radkersburg belegten bei Bundesmeisterschaften in Leibnitz den zweiten Platz © Sonja Witsch

"Die gesamte Stadtgemeinde ist stolz auf unsere hervorragenden Sportlerinnen", gratulierte Karl Lautner, Bürgermeister von Bad Radkersburg dem Team rund um Trainer Heimo Witsch zum Vizemeistertitel.

2. Mai: Tour de Mur führt nach Bad Radkersburg

Kommenden Juni wird zum bereits 31. Mal die Tour de Mur abgehalten. Vom 8. bis 10. Juni werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 340 Kilometern an der Mur liegend Regionen mit ihren Rädern erleben können. Die Tagesetappen führen dabei vom Salzburgerischen Lungau durch die Obersteiermark bis nach Bad Radkersburg. Reihnard Hartner, einer der Organisatoren, beobachtet schon jetzt großes Interesse, auch aus dem Ausland. "Wir haben schon Anmeldung aus Deutschland, Tschechien und Slowenien. Die Steiermark mit dem Rad zu entdecken ist also auch für Touristen aus dem Ausland eine Reise wert." Durch diesen Zuspruch erwartet man auch einen neuen Teilnehmerrekord mit 1.500 Personen.

Sportreferent Gerald Knauss, Peter Hubman, Organisator Reinhard Hartner und Wolfgang Steindl © Frederick Reinprecht

In der letzten Etappe der Tour de Mur, die am Samstag dem 10. Juni 2023 gefahren wird, radeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dieses Jahr wieder von Graz (Gigasport) nach Bad Radkersburg. Im Ziel erwartet sie ein Altstadtfest, Preisverlosungen und ab 20 Uhr Tanzmusik bei freiem Eintritt.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.tour-de-mur.at

28. April: SPÖ-Südoststeiermark demonstriert gegen Teuerungen

Zum Tag der Arbeit appelliert die SPÖ im Zuge ihrer Kampagne "Teuerungen stoppen jetzt". Sie fordert die Bundesregierung auf, Maßnahmen gegen die Preissteigerungen zu setzen. Am Feldbacher Hauptplatz machte die SPÖ-Südoststeiermark mit Regionalvorsitzenden Martin Weber und Regionalgeschäftsführer Alois Hirschmann auf die aktuellen Probleme aufmerksam.

Regionalvorsitzenden Martin Weber und Regionalgeschäftsführer Alois Hirschmann machten am Feldbacher Hauptplatz auf die aktuellen Probleme aufmerksam © Ramona Lenz

"Die Preise steigen weiter, so rasant, dass viele Menschen nicht mehr über die Runden kommen. Lebensmittel kosten teileweise um 70 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Inflation in Österreich liegt drei Prozent über den EU-Durchschnitt", kritisieren Weber und Hirschmann. Sie schließen sich etwa dem Teuerungstopp bei Mieten, einer Abschöpfung der Übergewinne und strengeren Preiskontrollen an.

27. April: Fünf goldene Leistungsabzeichen für südoststeirische Blasmusiker

Junior, Bronze, Silber und Gold. In vier Stufen können Musikerinnen und Musiker das Leistungsabzeichen des Österreichischen Blasmusikverbandes ablegen. In der höchsten Kategorie - Gold - waren fünf südoststeirische Musikerinnen und Musiker aus dem Musikbezirk Feldbach sehr erfolgreich: Vanessa Grassl (Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf), Markus Hackl (Jungsteirerkapelle Feldbach), Selina Poscharnik (Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf), Petra Denise Rauch (Stadtkapelle Fehring) und Verena Trummer (Marktmusikverein Paldau).

Träger der Leistungsabzeichen in Gold Südoststeiermark (Mitte) mit (v.l.n.r.) Landeskapellmeister Rechberger, LH-Stv. Lang, LH Drexler, Landesobmann Riegler, Landesjugendreferent Brunner © Land Steiermark/Foto Fischer

Landeshauptmann Christopher Drexler ehrte sie gemeinsam mit über 70 weiteren Blasmusikern aus der ganzen Steiermark in der Aula der Alten Universität in Graz.

Obmann des Musikbezirks Feldbach Franz Monschein beobachtet einen Trend darin, Leistungsabzeichen zu absolvieren. Zurückzuführen sei dieser laut Monschein auf die vielen Kapellmeister, die in den Musikschulen unterrichten und ihren Schülern den Weg zu den Kapellen ebnen. "Man kann sich nur bei den Musikschulen für die gute Zusammenarbeit bedanken, sonst wäre das nicht möglich."

Julia Schuster

27. April: Tieschen will mit 500 Wildblumen und -kräutern aufblühen

In Tieschen blüht die Wiesenglockenblume mit der Königskerze schon bald um die Wette - und zwar beim ehemaligen Schuttlagerplatz und Paintball-Platz sowie mitten im Ortszentrum zwischen Marktplatz und Dorfstraße.

Am Freitag, 28. April, sind alle Tieschener eingeladen, beim Pflanzen der Wildblumen mitzuhelfen © Helmut Adlwöhrer

Im Rahmen der steiermarkweiten Aktion Wildblumen pflanzen die Tieschener in Zusammenarbeit mit dem Verein Blühen & Summen sowie mit der Volksschule insgesamt auf einer Fläche von einem halben Hektar - etwas kleiner als ein Fußballfeld - Wildblumen und -kräuter. Das Ziel: Tieschen "zum Blühen zu bringen" und den Bienen und Insekten Lebensraum zurückzugeben, erzählt Umweltgemeinderat Ronald Ritter.

Am Freitag, 28. April, treffen sich alle, die an der Blumen-Pflanz-Aktion teilnehmen möchten, ab 14 Uhr am Marktplatz in Tieschen.

Julia Schuster

27. April: Volksschule Straden tauscht Schulbank gegen Radsattel

Statt Grundkompetenzen in Mathematik trainierten die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Straden zwei Tage lang die Grundkompetenzen im Radfahren. Denn die VS Straden nahm am "AUVA-Radworkshop - Das Original" - der nunmehr seit 19 Jahren durchgeführt wird - teil.

Kinder der 1B-Klasse mit Direktorin Veronika Weinhandl, Klassenlehrerin Eva Fasching und Obfrau des Elternvereines Martina Lackner (v.l.n.r.) © Karl Lenz

"Schneckenrennen, Bremsstationen, Wippe, Kurvenfahren, Schwellen, Engstellen, Einhand- und Randsteinfahren haben die Kinder ganz toll gemeistert", sagt Michael Wiener-Pucher von der Auva über die einzelnen Stationen. Zudem prüften die Trainer - sogenannte "CAPtains" - Fahrräder und Helme der Kinder auf Verkehrs- und Betriebssicherheit.

Direktorin Veronika Weinhandl bedankte sich bei den Eltern und der Elternvereinsobfrau Martina Lackner für das Bringen der Fahrräder und die Mithilfe bei der Betreuung der einzelnen Stationen.

21. April: „Walking on Sunshine“ in der LBS Bad Radkersburg: Lehrlinge stellten branchenübergreifendes Projekt vor

In der Landesberufsschule Bad Radkersburg wurde das Projekt „Walking on Sunshine“ präsentiert. Unter dem Motto „Sonnenfit - Inside and Outside“ gaben Schülerinnen und Schüler der Bipa-Klasse wichtige Informationen über Sonnenpflegeprodukte, Dekorativkosmetik und Haarpflege. Die Billa-, Billa plus-, Penny- und Adeg-Klassen präsentierten speziell Snacks und Drinks, die die Haut von innen durch Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe sonnenfit machen.

Besonderes Augenmerk wurde bei der Auswahl der Produkte auf Rewe-Eigenmarken und Produktneuheiten gelegt.

Petra Berghold (3.v.l.), LBS-Direktorin Roswitha Krenn (4.v.l.), Sabine Bauer (5.v.l.) und Edith Neubauer (6.v.l.) mit Schülerinnen © LBS Bad Radkersburg

Vertreter der Bildungsdirektion, Partnerschulen, Filialen, Fachtrainer und Führungskräfte der Reww Group freuten sich über das große Engagement der Schülerinnen und Schüler. Für die Lehrlinge stellte das branchenübergreifende Projekt eine abwechslungsreiche Erfahrung dar. Sie hatten sehr viel Spaß beim Vorbereiten, konnten ihr Wissen demonstrieren und haben gleichzeitig auch Vieles gelernt.

21. April: 60 Florianis zeigten ihr Können

60 Feuerwehrleute der Bereichsfeuerwehrverbände Leibnitz und Radkersburg traten in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark zur Grundausbildung 2 an.

Im Stationsbetrieb wurde der richtige Umgang mit den Einsatzgeräten geübt. Es mussten Löschangriffe mit Löschschaum und mit Strahlrohren durchgeführt werden. Der Umgang mit Leitern und Kleinlöschgeräten wurden ebenso geübt wie die Eigensicherung. Beim Holzstapelbrand mussten die Teilnehmer einen echten Brand bekämpfen.

Die Ausbildungsbeauftragten Jürgen Happer (BFVLB) und Stefan Reichmann (BFVRA) zeigten sich mit den Leistungen sehr zufrieden. Bereichskommandant Landesfeuerwehrrat Josef Krenn bedankte sich ebenfalls bei den Teilnehmern.

Auch ein Holzstapelbrand musste gelöscht werden © Feuerwehr/Erwin Irzl

20. April: Weinlandkapelle Klöch holt 2. Platz beim Landesbewerb

In Krieglach ging der erste steirische Blasorchester Landeswettbewerb der Stufe B - veranstaltet vom steirischen Blasmusikverband - über die Bühne. Er fand erstmals unter den neuen Wertungsrichtlinien des österreichischen Blasmusikverbandes statt.

13 Musikvereine aus der Steiermark traten an, darunter auch die Weinlandkapelle Klöch. Sie konnte nach einer intensiven Probenzeit unter der Leitung von Kapellmeister Martin Knoller ihr Können unter Beweis stellen und den 2. Platz mit 92,11 von 100 Punkten erspielen. Als moralische Unterstützung waren auch die Marketenderinnen, Familienangehörige, Vertreter der Gemeinde Klöch und aus dem Musikbezirk Radkersburg in Krieglach vertreten.

Zur musikalischen Darbietung der Weinlandkapelle Klöch zählten das Pflichtstück „Austrian Fantasy“ des steirischen Komponisten Gerald Oswald, der Marsch „Opus Maximus“ des steirischen Komponisten Karl Heinz Promitzer und „Freiheit“ von Kurt Gäble.

Die Bewertung nahm eine hochkarätige 3-köpfige Jury mit Bundeskapellmeister Helmut Schmid vor.

Jubel bei der Weinlandkapelle Klöch über den zweiten Platz beim Landesbewerb © Weinlandkapelle Klöch

17. April: St. Peter/O.: Konzert brachte 10.600 Euro für Steirische Krebshilfe

Schlagersänger Gilbert mit Band gastierte in der Ottersbachhalle für den guten Zweck. Andreas Schantl, örtlicher Obmann des Bauernbundes, hatte zusammen mit Franz Schantl das mit 600 Personen ausverkaufte Benefizkonzert organisiert. Der gesamte Erlös in Höhe von 10.600 Euro kommt der Steirischen Krebshilfe zugute.

Scheckübergabe mit Ehrengästen und Organisatoren des Konzerts Andreas Schantl (3.v.l.) und Franz Schantl (l.) und Sänger Gilbert © Nadja Gerhold

14. April: Genusshotel in Riegersburg feierte Wiedereröffnung nach Umbau

Nach einer 77-tägigen Umbauphase feierte das Genusshotel am Starzenberg in Riegersburg eine Wiedereröffnung. Dabei wurden der Eingangs- und Restaurantbereich erneuert sowie die Terrassenfläche verdoppelt: "Mit der neuen, erweiterten Terrasse öffnet sich der Blick auch gegen Westen, Richtung Koralm, Gleinalm und Schöckl", sagt Eigentümer Alois Gölles. Außerdem wurde ein Weinkeller neu erbaut und die Bar neu eingerichtet.

Die Terrassenfläche des Genusshotels in Riegersburg wurde verdoppelt und bietet selbst bei bewölktem Wetter einen Blick Richtung Koralm, Gleinalm und Schöckl © Julia Schuster

Dem Geschäftsführer des Genusshotels, Florian Strasser, sei es wichtig gewesen, die Zimmeranzahl nicht zu eröhen: "um das familiäre Klima des Hauses beizubehalten".

11. April: Neuer Chorleiter beim Gesangsverein Gnas

Unter dem neuen Chorleiter des Gesangsvereines Gnas Elias Joseph wurde die Aufführung der "Deutschen Schubert-Messe" in der Pfarrkirche am Ostersonntag, 9. April, ein großer Erfolg. Elias Joseph studiert derzeit an der Privatuniversität für Musik in Klagenfurt, wo er nach dem Konzertfach Geige sein Vorbereitungsstudium zum Dirigenten absolviert. Der begeisterte Musiker bekommt auch Gesangsunterricht an der Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt.

Konzertprobe mit dem neuen Chorleiter Elias Joseph © Johann Schleich

Im Oktober steht das große Operettenkonzert mit den Solostimmen Christina Tschernitz und Sofie Kenda am Programm. Doch den Obmann des Vereines Hermann Plaschg plagen Nachwuchssorgen. "Bei einem Chor ist es wichtig, dass genügend Sänger und Sängerinnen vorhanden sind. Auch wir haben große Nachwuchssorgen. Um die Qualität zu halten, brauchen wir mehr kulturinteressierten Nachwuchs", sagt Plaschg.

Johann Schleich

11. April: Die Klöcher Mondsüchtigen feierten die 200. Vollmondwanderung

Bereits zum 200. Mal fand in Klöch eine Wanderung zu Vollmond statt. Zum Jubiläum überreichte die Gemeinde der Initiatorin Erika Lerner den Goldenen Ehrenring.

Die Marktgemeinde Klöch überreichte Initiatorin Erika Lerner den Goldenen Ehrenring © Johann Schleich

2007 hatte Lerner die Idee, bei der stärksten Mondphase eine Wanderung mit Zwischenstationen bei Buschenschenken und diversen Attraktionen in Klöch zu machen. "Bald nahmen daran Kurgäste aus Bad Radkersburg teil. Insgesamt konnten wir bisher 6000 Mitwanderer begrüßen. Es handelt sich um eine Genusswanderung, bei der Kalorien weniger abgebaut, sondern mehr zugelegt werden", sagte Lerner.

Zahlreiche Gäste nahmen an der 200. Vollmondwanderung teil © Johann Schleich

Bei der Jubiläumswanderung über sechs Kilometer verkosteten Wanderer etwa den Klöcher Traminer. Als besondere Sehenswürdigkeit hat Cari Seyffertitz das Tor zu einem der größten alten Weinkeller der Südoststeiermark geöffnet. An der Jubiläumswanderung nahmen die Landtagsabgeordnete Julia Majcan, Bürgermeister Daniel Tegel, die Altbürgermeiter Josef Doupona und Gottfried Maitz sowie der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Christian Contola teil.

Johann Schleich

4. April: Erstes Live-Konzert des Austropop-Duos "SaSa" in Gnas

Die Sängerinnen Sandra Schantl und Sarah Germuth befinden sich mit ihrer Musik seit geraumer Zeit auf Erfolgskurs. Am Samstag, dem 22. April, geben sie nun ihr erstes Live-Konzert am Obstbau Haas in Gnas. Das Duo wird hauptsächlich Austro Pop-Covers und eigenkomponierte Songs vortragen.

Sarah Germuth und Sandra Schantl (v.l.) geben am 22. April am Obstbau Haas ihr Konzert-Debüt © Angelina Rechberger/ thecasual.studio

Für das Konzert gibt es eine begrenzte Kartenanzahl von 150 Stück. Den Grund dafür erklärt Sandra Schantl so: "Wir möchten unseren Zusehern ein Wohnzimmerkonzertfeeling übermitteln und dem Publikum so nah wie möglich sein."

Begleitet werden die Musikerinnen bei ihrem Debüt-Konzert von Oliver Meyer am Keyboard, Klaus Meyer am Schlagzeug, Franz Gombocz auf der Gitarre und Nico Paar am Bass. In Kooperation mit Kathrin Haas vom Obstbau Haas wird es beim Konzert auch Speisen und Getränke geben.

Nadja Gerhold

31. März: Gregor Schlierenzauer und Karl Karner nehmen Scheck für den guten Zweck entgegen

Im Herbst des Vorjahres eröffnete im Gerberhaus Fehring die Ausstellung von Gregor Schlierenzauer (Fotografie) und Karl Karner (Zeichnungen und Skulpturen).

Die Ausstellung hatte einen karitativen Hintergrund: Alle Einnahmen der verkauften Exponate stellen die beiden Künstler einem guten Zweck zur Verfügung. Gregor Schlierenzauer unterstützt "Kinder mit Gehörbeeinträchtigung" und Karl Karner das Naturschutzprojekt "Mein Quadratmeter Raabtal".

Die Erlöse gehen an "Kinder mit Gehörbeeinträchtigung" und "Mein Quadratmeter Raabtal" © Privat

Nun konnten die Erlöse an Gregor Schlierenzauer (10.000 Euro) und an Karl Karner (5000 Euro) im Gerberhaus Fehring überreicht werden.

30. März: Volleyballerinnen der MS Bad Radkersburg holten zum fünften Mal den steirischen Landessieg

Die Schulmannschaft der MS Bad Radkersburg gewann bereits zum fünften Mal die Landesmeisterschaft im Sparkasse–Schülerliga–Bewerb und darf somit zur Bundesmeisterschaft nach Leibnitz Ende April anreisen. In den Vorrunden, der Zwischenrunde und dem Viertelfinale siegten die Schülerinnen klar. Im Halbfinale setzten sich die Bad Radkersburgerinnen dann 2:1 gegen das BG/BRG Hartberg durch. Im Finale siegte die MS Bad Radkersburg sensationell im Wettkampf gegen die Rekord-Bundesmeisterinnen der SMS Eisenerz.

Sportlehrer Heimo Witsch, der gleichzeitig auch als Vereinstrainer des TuS Bad Radkersburg Volleyball tätig ist, trainiert die Spielerinnen. Die MS Bad Radkersburg bietet in den ersten beiden Klassen eine Stunde Unverbindliche Übung Volleyball und in der 3. und 4. Klasse zusätzlich zwei Stunden das Wahlpflichtfach Volleyball an. Die Schülerinnen perfektionieren das Volleyballspiel im Vereinstraining.

28. März: Seriensieger iMS Jennersdorf: Neunter Titel in Folge für junge Volleyballerinnen

Die Mädchen der iMS Jennersdorf waren bei der Schülerligavolleyball-Landesmeisterschaft, die im Aktivpark in Güssing über die Bühne ging, eine Klasse für sich. Nach einem Drei-Satz-Sieg gegen die MS Markt Allhau setzte sich das Team aus Jennersdorf im Finale auch gegen die Sportmittelschule Güssing in drei Sätzen (25:19: 25:10, 25:11) durch.

Die siegreichen Volleyballerinnen der iMS Jennersdorf © iMS Jennersdorf

Damit ging der Titel des burgenländischen Schülerliga-Landesmeisters wieder nach Jennersdorf – und das bereits zum neunten Mal in Folge. Die jungen Südburgenländerinnen werden das Burgenland nun auch bei den Bundesmeisterschaften in Leibnitz vertreten. Trainiert werden die Volleyballerinnen von Christine Thomas.

27. März: Feldbach: Spitze des Bereichsfeuerwehrkommandos wurde wiedergewählt

In der Leitersdorfer Komm-Halle fand die turnusmäßige Wahl zum Bereichsfeuerwehrkommandanten und seinem Stellvertreter im Bereichsfeuerwehrverband Feldbach statt.

Auf den amtierenden Bereichsfeuerwehrkommandanten Johannes Matzhold entfielen 125 (91,24%) der 137 abgegebenen Stimmen, 12 waren ungültig.

Wahlleiter Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, Bezirkshauptfrau Elke Schunter-Angerer, Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold mit Stellvertreter Johann Weixler-Suppan, Franz Fartek (v.l.n.r.) © FRANZ FINK

Auch für den amtierenden stellvertretenden Bereichsfeuerwehrkommandanten Johann Weixler-Suppan war das Wahlergebnis eindeutig: von den 137 abgegebenen Stimmen entfielen 130 Stimmen (94,89%) auf ihn, 7 waren ungültig.

Beide nahmen ihre Wahl an. Das seit fünf Jahren gut eingespielte Team wird also weiterhin den Verband führen. Das gemeinsames Ziel: "Die heutige Feuerwehrjugend sind die Kommandantinnen und Kommandanten sowie Führungskräfte von morgen. Daher ist es wesentlich, die Perspektive jüngerer Menschen ausreichend miteinzubeziehen. Da spielt der Blick auf die nächsten 15, 20 Jahre eine wichtige Rolle und erfordert ein Miteinander von allen Feuerwehren", so Matzhold und Weixler-Suppan.

27. März: Gsölserhof in Kirchberg an der Raab hat sich vergrößert

Nach sechsmonatiger Umbauzeit hat sich am Gsölserhof in Kirchberg an der Raab einiges getan: Das Familienunternehmen hat sich um ein ganzes Stockwerk vergrößert. Der Gästezimmertrakt hat sich auf 11 Gästezimmer vergrößert. Es wurde auch ein neuer Eingangsbereich und ein Zugang für Hotel- und Tennisgäste errichtet. Die Investitionskosten betrugen 850.000 Euro.

Der Gästezimmertrakt wurde zum größten Teil aus Holz aus dem hauseigenem Wald erweitert © Johann Schleich

Der Gsölserhof zählt im Vulkanland seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Unterkünften mit Tennisbetrieb. Mit dem Ausbau des Gästezimmertraktes wurde der Unterkunftsbereich, bei dem zum größten Teil aus Holz aus dem hauseigenem Wald verwendet wurde, zu einer der modernsten Hotelanlagen in der Region. An der Vorstellung der neuen Hotelanlage nahmen Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Landtagsabgeodneter Franz Fartek und Bürgermeister Helmut Ofner teil. Die Segnung des Hauses nahm Pfarrer Bernhard Preiß vor.

Wolfgang, Irene und Hannah Gsöls mit Bürgermeister Helmut Ofner und Vertretern der Gemeinde © Johann Schleich

22. März: Musikbezirk Radkersburg wählte neuen Vorstand

Kürzlich hielt der Musikbezirk Bad Radkersburg seine Jahreshauptversammlung ab. Am Programm standen unter anderem die Neuwahl des Vorstandes und Ehrungen. Die 515 Musikerinnen und Musiker wählten Wolfgang Haiden (Marktmusikkapelle St. Peter a.O.) erneut zum Bezirksobmann. Als Obmannstellvertreter stehen ihm Petra Rudorfer (Musikverein Bierbaum) und Stephan Müller (Musikverein Tieschen) zur Seite.

Der neu gewählte Vorstand des Musikbezirkes Radkersburg © Blasmusikverband Bad Radkersburg

Wiedergewählt wurden auch Bezirkskapellmeisterin Karin Kniebeiß (Musikverein Bierbaum), Bezirksstabführer Clemens Treichler (Stadtkapelle Bad Radkersburg) und Jugendreferent Christopfer Hopfer. Neuer Bezirksfinanzreferent ist Wolfang Palz (Grenzlandmusik Halbenrain) und Marie-Therese Sudy (Marktmusikkapelle Straden) wurde neue Schriftführerin.

Das Verdienstkreuz in Silber am Band erhielt Wolfgang Haiden. Wolfgang Palz und Petra Rudorfer wurden mit der ÖBV-Verdienstmedaille in Bronze geehrt. Der ausgeschiedene Bezirksfinanzreferent Alois Fritz erhielt die ÖBV-Verdienstmedaille in Gold. Außerdem stand die Planung des Bezirksjugendcamps und des Bezirksmusikertreffens am Programm.

21. März: Premiere für das Neumondschwimmen in der Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg

Zum ersten Mal findet am Donnerstag, dem 23. März, ab 17 Uhr das Neumondschwimmen in der Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg statt. "Wir sind überzeugt davon, unseren Gästen mit dem Neumondschwimmen, das auch mit speziellen Lichteffekten aufwarten wird, nicht nur etwas Neues, sondern vor allem etwas Besonderes anzubieten", sagt Jörg Siegel, Sprecher der Kurhaus GmbH-Betreibergruppe.

Am Donnerstag, dem 23. März, findet in der Therme der Ruhe das Neumondschwimmen statt © Das KURHAUS Bad Gleichenberg GmbH

Jeweils am Donnerstag der Neumond-Woche bietet das Kurhaus Bad Gleichenberg den Gästen verschiedene Entspannungsprogramme wie Yoga im Curpark oder Spezialaufgüsse mit Birkenreisig oder Zirbe und Weihrauch in der Sauna an. Zusätzlich gibt es den ganzen Abend über kulinarische Spezialitäten im Restaurant Magnolie.

An folgenden Tagen findet das Neumondschwimmen statt: 23. März, 18. Mai, 15. Juni, 20. Juli, 17. August und 14. September.

20. März: Musikverein Deutsch Goritz feiert Jubiläum

Der Musikverein Deutsch Goritz hat heuer allen Grund zum Feiern: Am Samstag, 25. März, um 19 Uhr findet im Turnsaal der Mittelschule Deutsch Goritz das 50. Wunschkonzert statt. Zum Jubiläum erhielten alle ehemaligen Vereinsmitglieder eine persönliche Einladung, die auch als Eintrittskarte fungiert. Außerdem haben rund 50 Jungmusiker der Musikschule Mureck unter Direktor Günther Pendl einen Gastauftritt, darunter die Bläserklasse der Volksschule Ratschendorf, das Blockflötenensemble sowie das Nachwuchsorchester.

Der Musikverein Deutsch Goritz spielt am Samstag, 25. März, sein 50. Wunschkonzert © Foto de Monte

Der Musikverein Deutsch Goritz will das Publikum zum Jubiläum mit den besten Stücken aus den letzten 50 Jahren begeistern, darunter Joe Cocker, STS Medley und etwa eine Komposition von Robert Stolz. "Nach einer so langen musikalischen Pause freuen wir uns sehr, wieder vor Publikum spielen zu dürfen", sagt Roman Posch, Obmann des Musikvereines Deutsch Goritz. Zum besonderen Anlass treten die Musiker zudem in neuer Tracht auf.

Karten für das Konzert sind bei allen Musikern sowie an der Abendkasse erhältlich.

20. März: Radbörse der Arbeiterkammer macht in Feldbach Halt

Nach dem Motto "Verkauf dein altes Rad oder kauf dir ein neues!" findet am 24. und 25. März in der Arena Feldbach die Arbeiterkammer-Radbörse statt. Sie bietet eine Gelegenheit, seinen alten, funktionsfähigen Drahtesel zu verkaufen oder günstig ein neues zu erwerben.

Die Radannahme ist am Freitag, 24. März, von 10 bis 20 Uhr. Der Preis für das Fahrrad ist dabei vom Verkäufer selbst festzusetzen. Am Samstag, 25. März, findet von 10 bis 17 Uhr der Verkaufstag statt. AK-Radexperten kümmern sich um den Verkauf, kleine Reparaturen und beraten.

Am Ende der Radbörse kann entweder der Erlös vom Verkauf des Fahrrades abgeholt werden oder - sollte das Fahrrad nicht verkauft worden sein - das Rad. Alle nicht abgeholten Räder kommen einem karitativen Zweck zugute.

20. März: Neue Ausstellung in Feldbach "Wegbrechen und Aufbrechen"

In der Feldbacher Kunsthalle wurde kürzlich die Ausstellung "Wegbrechen Aufbrechen" eröffnet. Die Künstler Maria Legat, Zsuzsanna Szula, Gustav Troger und Josef Wurm haben sich damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn alle Stricke reißen und das Leben sich plötzlich grundsätzlich verändert.

Die Künstler Maria Legat, Zsuzsanna Szula und Josef Wurm bei der Ausstellungseröffnung © Johann Schleich

Die gezeigten Arbeiten geben einen Einblick in naturalistische Bereiche. Vor allem Josef Wurm zieht den Betrachter seiner Bilder in eine Welt, die die Fantasie weiter wachsen lässt.

Besichtigen kann man die Ausstellung bis 21. April von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Kunsthalle Feldbach.

Johann Schleich

17. März: Die Gleichenberger Bahn fährt wieder am Wochenende

Mit Ende 2020 wurde der Regelbetrieb der Gleichenberger Bahn eingestellt. Seither setzt die Gleichenberger Bahn auf Wochenendverkehr mit touristischem Schwerpunkt und hat sich gut entwickelt: 2021 zählte die Bahn, trotz pandemiebedingter Einschränkungen, über 10 000 Fahrgäste.

Im vergangenen Jahr hat der Bahnbetrieb erst im Mai gestartet, 2023 startet der "Dschungelexpress" bereits im März. Sehr zur Freude von Marcus Pirker, Generalsekretär von Fahrgast Graz/Steiermark - wie in einer Aussendung mitgeteilt wird. Ab Samstag, 18. März, ist es für Reisende daher wieder möglich, Ausflugsziele wie etwa das Freilichtmuseum in Trautmannsdorf, der Styrassic Park oder die Therme Bad Gleichenberg mit der Bahn zu erreichen.

Jeweils vier Abfahrten gibt es dann an Wochenenden (Samstag, Sonntag) und Feiertagen von Feldbach (9.18 Uhr, 12.18 Uhr, 15.18 Uhr und 18.18 Uhr) und Bad Gleichenberg (10.07 Uhr, 13.07 Uhr, 16.07 Uhr und 19.07 Uhr). Der aktuelle Fahrplan gilt bis 1. November. Der Betrieb für den Advent- und Weihnachtsverkehrs wird gesondert bekannt gegeben.

Es gilt der Verbundtarif, damit auch das Freizeitticket und das Klimaticket. Fahrkarten können auch direkt beim Lokführer gekauft werden

16. März: Fehring: Samstagsmarkt startet ins siebte Jahr

Am 18. März startet der Samstagsmarkt bei der Mariensäule am Fehringer Hauptplatz in seine 7. Saison. Das Angebot orientiert sich wie gewohnt an Lebensmitteln aus bäuerlichen Betrieben, die Produkte kommen ausschließlich aus der Region, viele davon in Bioqualität. Dazu kredenzt Walhalla Genusskulisse Frühstücksspeisen und Brunchspezialitäten.

Die 25 Marktteilnehmer blicken auch über den Tellerrand hinaus. Am Vatertag, 11. Juni, findet die "Lange Markttafel" unter dem Pavillon am Hauptplatz Fehring statt. Ein 7-Gänge Menü für 60 Personen, gekocht mit den Produkten des Marktes, erwartet die Gäste. Die Einnahmen werden an Pro Juventute in Fehring gespendet.

Ab 18. März findet wieder der Samstagsmarkt am Fehringer Hauptplatz statt © Stadtgemeinde Fehring

Eine große Auswahl an regionalen Raritäten, seltenem Saatgut und Jungpflanzen wird an sechs Terminen im Frühjahr geboten. Auch das heimische Kunsthandwerk mit Produkten aus Ton, Holz, Filz, Wolle und Naturmaterialien ist vertreten.

Veranstaltungen als Rahmenprogramm gehören auch zum Samstagsmarkt: vom Muttertagsfrühstück über den Tag des offenen Bienenstocks bis zum Biofest und dem großen Adventmarkt. Am 16. September findet eine Modenschau von Stoffwechsel Mode aus Feldbach statt.

Nähere Informationen finden Sie unter http://www.fehring.at/fehringer-samstagsmarkt und https://www.facebook.com/FehringerSamstagsmarkt

16. März: Fehring: Frauentag mit Kabarett

Der internationale Frauentag wurde in der Fachschule Schloss Stein mit einem abwechslungsreichen Programm begangen. Die Schülerinnen zeigten sich von ihrer kreativsten Seite. Die Direktvermakterinnen überraschten die vielen Besucherinnen mit einem für alle Tageszeiten und Festtagen passenden Angebot. Dabei wurde speziell auf Produkte für eine gesunde Ernährung hingewiesen. In einem Vortrag vermittelte Tanja Kaufmann, dass Glück erlernbar ist und gab praktische Anweisungen dazu. Lieder, die Träume, Gedanken und Lebensgefühl thematisierten, umrahmten das Programm.

Direktorin Ulrike Prutsch und Mitgestalterinnen des Frauentages © Johann Schleich

Die Schaffenskraft der Bäuerinnen und deren Kreativität wurde in einem Kurzfilm gezeigt. Bäuerinnen aus Nieder- und Oberösterreich strapazierten beim Bäuerinnenkabarett die Lachmuskeln. Die Inhalte nahmen kritisch Alltagssituationen unter die Lupe. Organisiert hat den Frauentag Direktorin Ulrike Prutsch. Johann Schleich

15. März: Ein Fest der Frauen in St. Anna am Aigen

In St. Anna am Aigen gestaltete der Verein "Glück" gemeinsam mit den Grünen zum Weltfrauentag einen Abend von Frauen für Frauen. So referierte Ingrid Koppold-Adler zum Thema Glück und die Künstlerin Katarina Hvozdarova Daro malte ein Bild von Frau für Frauen. Die Veranstalterin Brigitte Pachler riet zum Thema Glücklichsein dazu, Dankbarkeit in den kleinen Dingen des Alltags zu finden.

Am Weltfrauentag gestaltete der Verein "Glück" unter der Leitung von Brigitte Pachler gemeinsam mit den Grünen einen Abend von Frauen für Frauen © Verein Glück, Brigitte Pachler

Zudem erzählten Heike Schmidt von Zonta und Petra Werkovits von Soroptimist International aus dem Leben ihrer Arbeit für Gleichstellung und Gleichberechtigung für Mädchen und Frauen. Kulinarisch begleitet wurde das Fest von der Walhalla Genusskulisse mit Produkten aus der Region.

15. März: Kabarettist Alexander Hechtl im Zehnerhaus Bad Radkersburg

Am 18. März um 19.45 Uhr findet im Zehnerhaus Bad Radkersburg ein Kabarettabend mit Alexander Hechtl statt. In seinem ersten Soloprogramm "All but(t)…Hausverstand" schlüpft der steirische Kabarettist, der 2022 mit dem Kleinkunstvogel ausgezeichnet wurde, in die Rolle als "Wappler, der erkannt hat, einer zu sein". Der 40-jährige Nachwuchskabarettist und Philosoph analysiert dabei die alltäglichsten Blödheiten und nimmt etwa Bezug auf die "Daueraktionen, Superaktionen, Extraaktionen" in Supermärkten.

Am 18. März steht Alexander Hechtl mit seinem Soloprogramm "All bu(t)...Hausverstand im Zehnerhaus Bad Radkersburg auf der Bühne © Alexander Hechtl

Mit seinem philosophischen Kabarett möchte er zeigen, "dass Denken halt was Schönes ist und Probleme löst", so Hechtl. Er versieht die Philosophie daher mit einer Portion Humor, um sie anschaulicher zu machen.

14. März: Südoststeirische Beteiligungsgesellschaft stellt Mitarbeiterkarte vor

Kürzlich stellte die südoststeirische SHR Beteiligung GmbH ihre neue Mitarbeiterkarte vor. Die SHR-Karte soll Beschäftigten, etwa vom Kurhaus Bad Gleichenberg, Vorteile bringen. Einer dieser soll etwa der freie Eintritt in die Therme der Ruhe sein.

Betriebsrat Josef Friedl, SHR-Geschäftsführer Daniel Freismuth, SHR-Geschäftsführer Peter Hochleitner, SHR-Geschäftsführer Jörg Siegel, Betriebsrätin Helga Roppitsch-Wagner bei der Vorstellung der SHR-Mitarbeiterkarte im Mailandsaal Bad Gleichenberg © SHR

Zudem soll die SHR-Karte Arbeitsuchende auf das Unternehmen aufmerksam machen: "Wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, auf die jeweilige Person spezifisch einzugehen und ihr ein 'Goodie' anzubieten, das ihr wirklich hilft", erklärt Geschäftsführer Jörg Siegel.

14. März: Studierende des "Camillo Sitte Bautechnikums" stellen Abschlussarbeiten in Feldbach aus

Auf Einladung von Bürgermeister Josef Ober und Gewerbetreibenden (Krobath-Gruppe und KGT Building Technology) stellen derzeit 100 Studierende des Camillo Sitte Bautechnikums aus Wien unter der Leitung von Angelika Zeininger ihre Abschlussarbeiten im Veranstaltungszentrum Feldbach aus.

"Die Schülerinnen und Schüler haben an Konzept- und Entwurfsplänen für acht Projektbereiche in der Stadt Feldbach gearbeitet", so Heimo Math von "Heimo Math Architektur".

Interessierte können die fiktiven Projekte der Studierenden noch bis 24. März im Foyer des Zentrums Feldbach besichtigen.

13. März: Weingut Winkler-Hermaden präsentierte Jubiläumswein

Mit Olivin ist nicht der in Kapfenstein in guter Qualität vorkommende Halbedelstein aus Vulkangestein gemeint, sondern ein Wein, der vor 30 Jahren erstmals gekeltert wurde. Ein Blauer Zweigelt, deren Trauben händisch ausgedünnt und selektioniert werden. Bis zum Jahrgang 2016 reifte der Wein 24 Monate im Eichenfass.

Georg und Christof Winkler-Hermaden mit ihrem Jubiläumswein "Olivin Reserve 2017" © Johann Schleich

"Der Jahrgang 2017 wurde zum dreißigjährigen Olivinjubiläum gekeltert und hat eine Reifezeit von 60 Monaten hinter sich", so Christof Winkler-Hermaden. Verkostet wurde der edle Tropfen in Begleitung eines mehrgängigen Menüs, das Martin Winkler-Hermaden zubereitete. Hinter dem Qualitätsprodukt Olivin stehen Margot, Georg, Christof, Thomas und Wolfgang Winkler-Hermaden.

Johann Schleich

13. März: Gnaser Berg- und Naturwächter bauten Vogelnistkästen

Elf Berg- und Naturwächter aus Gnas sind begeisterte Nistkästenbauer. Seit 2009 haben sie unter Obmann Josef Müller bereits 1200 Vogelnistkästen in Eigenregie gebaut und verkauft.

Die Gnaser Berg- und Naturwächter mit ihrem Nistkastenangebot © Johann Schleich

"In erster Linie sind die Nistkästen für Meisen geeignet. Vor Jahren haben wir auch die großen Nistkästen für den Wiedehopf gebaut. Bei Nistkästen kommt es auf wichtige Details an, da die Vögel nur passende Kästen mit der richtigen Größe der Einfluglöcher annehmen", sagt Müller

Doch nicht nur die 1200 Nistkästen wurden gebaut, sondern auch unzählige Schwalbennester für Mehl- und Rauchschwalben. Erhältlich sind die Nistkästen für 10 Euro bei Martina Rathkolb unter 0664/ 4405543 oder m.rathkolb@gmx.at.

Johann Schleich

13. März: 100 Jahre Theater Edelsbach

Zum 100-jährigen Jubiläum steht beim Theater Edelsbach das bäuerliche Lustspiel "Herz am rechten Fleck" von Anton Hamik auf dem Programm. Theater Kaplan Josef Müller gründete das Theater im Jahre 1923.

Die Theatergruppe aus Edelsbach präsentiert dieses Jahr das Stück "Herz am rechten Fleck" von Anton Hamik © Monika Lafer

Das Stück erzählt von drei Brüdern, die das Fischen der Arbeit vorziehen und den Bauernhof vernachlässigen. Das geruhsame Leben der drei wird mit der Anstellung einer tüchtigen Wirtschafterin empfindlich gestört, denn innerhalb eines Jahres schafft sie es, den heruntergekommenen Besitz wieder in einen blühenden Bauernhof umzugestalten.

Premiere für das Lustspiel in drei Akten im Pfarrheim Edelsbach ist am 17. März um 19.30 Uhr.

10. März: Fachmesse für Energie und Blackout-Vorsorge in Kirchbach

Am 11. März findet im Rüsthaus Breitenbuch (Marktgemeinde Kirchbach-Zerlach) die Fachmesse „Erneuerbare Energie und Blackout-Vorsorge“ zwischen 9 und 15 Uhr statt.

Im Falle einer Krise seien für Bürgermeister Anton Prödl Eigenverantwortung, Vorsorgemaßnahmen und gegenseitige Hilfestellungen von großer Bedeutung.

Daher sollen sich Interessierte im Zuge der der Impulsvorträge unter anderem über Blackout-Vorsorge, erneuerbare Energie, Energiegemeinschaften und aktuelle Förderungen von Land und Bund informieren.

9.März: Musikschüler aus dem Musikbezirk Radkersburg schnupperten erste Kapellenluft

Die Stadtkapelle Bad Radkersburg und die Grenzlandtrachtenkapelle Mureck luden kürzlich Musikschülerinnen und Musikschüler, die noch nicht aktiv in den Musikkapellen musizieren, ins Musikheim Mureck ein, um den Kindern einen Einblick in die Arbeit der Musikkapellen zu gewähren.

"Das Ziel dieses Projektes ist es, bereits relativ früh eine Verbindung zwischen den Musikschülern und den Musikkapellen herzustellen, um den künftigen Vereinsnachwuchs zu sichern", erklärt Jungreferentin der Musikkapelle Bad Radkersburg Vanessa Kindler.

Bei den Kennenlerntagen musizierten Musikschülerinnen und Musikschüler gemeinsam mit erfahrenen Jungmusikern der Musikkapellen Bad Radkersburg und Mureck © Musikbezirk Radkersburg

Gemeinsam mit Patricia Tesch, Jungreferentin der Musikkapelle Mureck, organisierte sie den Kennenlerntag. Bei Rhythmus- und Kennenlernspielen mit den Jungmusikern aus den Kapellen entstanden bereits erste Bekanntschaften.

9. März: Buchvorstellung in Rudersdorf

Im August 2021 fand die Ausstellung "75 Jahre Kriegsende - Rudersdorf und Umgebung im Spannungsfeld der Diktaturen" in der MS Rudersdorf statt. Der Inhalt dieser Ausstellung bildet den Kern des neu erschienenen Buches "Zwischen Austrofaschismus und NS-Terror. Das südliche Burgenland im Spannungsfeld der Diktaturen" vom Historiker Michael Achenbach und vom Rudersdorder Lokalhistoriker Thomas König.

Achenbach und König bei der Recherche © König/Kerystiftung

Das Werk spannt den Bogen vom Ständestaat bis hin zur Besatzungszeit, der Entnazifizierung und der heutigen Erinnerungskultur im Burgenland. Die Schulen, an welchen die Wanderausstellung zu sehen war, steuerten Gastbeiträge bei. Es kommen auch Zeitzeugen wie der Rudersdorfer Altbürgermeister Hans Peter Katzbeck zu Wort.

Achenbach und König stellen ihr Buch am 10. März um 18.30 Uhr in der MS Rudersdorf vor.

8. März: Südoststeirische Gewerkschafterinnen drängen auf höheren Mindestlohn

Anlässlich des Weltfrauentages erinnern die ÖGB-Frauen an die Ungleichstellung von Frauen gegenüber Männern.

"Wir Frauen tragen nach wie vor die Doppelbelastung. Familie und Beruf zu vereinbaren, kostet Zeit, Geld und macht sich vor allem auf unserem Pensionskonto negativ bemerkbar", sagt ÖGB-Frauenvorsitzende der Südoststeiermark Manuela Leitgeb.

Anlässlich des Weltfrauentages erinnern die ÖGB-Frauen Südoststeiermark an die Ungleichstellung von Frauen gegenüber Männern © ÖGB Südoststeiermark

Daher fordern die ÖGB-Frauen eine Arbeitszeitverkürzung und eine verpflichtende Gesundheitsförderung in Betrieben, einen Mindestlohn von 2000 Euro, den flächendeckenden Ausbau von Nachmittagsbetreuung an Schulen und Pflege- und Betreuungsplätzen sowie dass jedes Kind ab dem 1. Geburtstag einen Anspruch auf einen Kinderbildungsplatz hat.

7. März: Fehring eröffnete Kinderbibliothek in Hatzendorf

Die Volksschule und der Kindergarten Hatzendorf, Fehrings Bürgermeister Johann Winkelmaier, Vizebürgermeister Marcus Gordisch und Stadträtin Ute Schmied eröffneten feierlich die Kinderbibliothek Fehring in Hatzendorf (im Erdgeschoss des Hauses 176, neben dem Elternberatungszentrum Hatzendorf). Auch Michaela Haller, Geschäftsführerin des Lesezentrums Steiermark, und Ulrike Einwallner vom Land Steiermark würdigten das Projekt ausgehend von der Stadtbibliothek Fehring.

Vertreter aus der Politik eröffneten gemeinsam mit Schülern und Kindergartenkindern die Kinderbibliothek Fehring in Hatzendorf © Stadtgemeinde Fehring

Junge Leser können in der "KiBi" Medien kostenlos ausleihen und ankaufen. Das Projekt wird in Kooperation mit der VS Hatzendorf, dem Kindergarten Hatzendorf, die die KiBi von Montag bis Freitag besuchen können, und der Elternberatungsstelle durchgeführt.

Samstags von 9 bis 10 Uhr hat die "KiBi" für alle Leser geöffnet. Besonders ist, dass das Projekt an diesem Tag von Kindern in Begleitung eines Erwachsenen betreut wird. Die elfjährige Amelie Wagner, die bereits seit Jahren Dienst in der Stadtbibliothek Fehring macht, wird in der "KiBi" als Jungbibliothekarin tätig sein.

6. März: IG "Neue Radkersburger Bahn" schafft übertragbares Klimaticket Steiermark an

Die Interessensgemeinschaft "Neue Radkersburger Bahn" kaufte ein übertragbares Klimaticket Steiermark an, das für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro pro Tag ausgeliehen werden kann.

6. März: Autohaus Trummer in Gniebing bei Feldbach feiert 50 Jahre Audi

Seit 50 Jahren, also seit 1973, ist das Autohaus Trummer in Gniebing bei Feldbach Audi-Händler. Geschäftsführer Walter Kleinschuster veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Jungen Wirtschaft Feldbach ein Netzwerk-Frühstück, bei dem auch der neue Audi Q8 vorgestellt wurde.

Zu Gast bei VW/Audi Trummer war etwa auch der "RO80 Club international" mit Hauptsitz am Bodensee. Mehrere historische Fahrzeuge der Marke NSU sowie einige Audi E-Fahrzeuge und der neue Q8 standen zur Probefahrt zur Verfügung.

Geschäftsführer Walter Kleinschuster (mit Gattin Birgit) feierte u.a. mit LAbg. Julia Majcan, Marco Marina und Marc Fauster (beide Junge Wirtschaft Feldbach) und Andreas Bertsch (RO80 Club) 50 Jahre Audi © Privat

Ein 20-Jahr-Jubiläum feiert heuer auch die Zusammenarbeit zwischen dem Hause Trummer und TL Automobile in Friedberg.

1. März: Jugendliche kämpften beim "Lehrlings-Qualifying" um Lehrstellen

Zweimal im Jahr veranstaltet das Unternehmen e-Lugitsch am Firmengelände in Gniebing das "Lehrlings-Qualifying". Unter dem Motto "Der Preis ist heiß (begehrt)" bekamen kürzlich wieder elf junge Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, sich für eine Lehrstelle in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und Einzelhandel zu empfehlen.

Das Unternehmen e-Lugitsch veranstaltete kürzlich das "Lehrlings-Qualifying". Elf Jugendliche nahmen daran teil. © M-Effekt

Bei einer Teamchallenge, einer Schnitzeljagd und dem klassischen Bewerbungsgespräch wurden Höflichkeit, Teamgeist und logisches Denken auf die Probe gestellt. Das besondere Engagement zweier Bewerber zahlte sich aus: Sie bekamen noch an Ort und Stelle die Zusage für eine Lehrstelle im Unternehmen.