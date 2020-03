NMS Fehring Von Ausdauer bis Zucker: Gesundheit wurde zum Thema

Facebook

Die Schüler der NMS Fehring machten Gesundheit zum Thema © Ewald Wurzinger

Von A wie Ausdauer bis Z wie Zucker: In der vergangenen Unterrichtswoche hat die Neue Mittelschule Fehring ihr Jahresprojekt „Gesundheit“ zum Thema gemacht und die Schüler aller zweiten Klassen fächerübergreifend in Theorie und Praxis auf die richtige Fitness, bewusste Ernährung und optimale Herzleistung vorbereitet. Im Biologieunterricht wurden Bakterien mikroskopisch untersucht, im Turnsaal ausführliche Muskelfunktionstests an den Mädchen und Burschen durchgeführt.