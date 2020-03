Facebook

Was tut sich beim Ausbau der B68? Oder anders gefragt: Tut sich überhaupt etwas? © Thomas Plauder

Wenn man in der Region über den Ausbau der B 68 spricht, dann könnte es sein, dass so mancher eine allergische Reaktion zeigt. Kein Wunder, zu lange wird über den Ausbau dieser für die Südoststeiermark so wichtigen Lebensader schon geredet – und zu lange ist nichts passiert.