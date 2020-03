Aktuell am Nachmittag des 5. März steht der Zugverkehr zwischen Fehring und Jennersdorf still: Auf einem Feld nahe Jennersdorf wurde eine Fliegerbombe entdeckt. Der Entminungsdienst des Bundesheeres wird das Relikt demnächst sprengen.

Erst im Jänner wurde diese Fliegerbombe im Bezirk Tulln in Niederösterreich entdeckt © APA/EVN/GABRIELE MOSER

In Jennersdorf im Südburgenland wurde Donnerstag am Vormittag eine Fliegerbombe entdeckt. "Spezialeinheiten sind vor Ort, die Fliegerbombe soll demnächst vor Ort gesprengt werden", heißt es dazu von der Polizei Jennersdorf. Das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg befindet sich auf einem Feld, das außerhalb der Stadt in der Nähe des Hundeabrichteplatzes befindet.