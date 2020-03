Tanklaster, der Gas transportierte, drohte in Riegersburg auf einer Zufahrt umzustürzen. Die Feuerwehr konnte das verhindern. Sie sicherte das Schwerfahrzeug und ermöglichte ein ungefährdetes Wegfahren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr sicherte den Tanklaster mittels Seilwinde © FF Riegersburg

Zu einem technischen Hilfseinsatz wurden die Feuerwehren Kornberg und Riegersburg am Mittwoch Vormittag gegen 10.30 Uhr alarmiert. Ein Lkw, der Gas zu einem Unternehmen lieferte, kam auf einer Zufahrt in eine bedrohliche Schieflage. Es bestand die Gefahr, dass das noch voll betankte Schwerfahrzeug umstürzt. Es gelang den beiden Feuerwehren, die mit drei Fahrzeugen und 13 Mitgliedern angerückt waren, den Tanklaster mittels Seilwinden zu sichern und ihm die Ausfahrt ermöglichen. Am Einsatzort war auch die Polizei.