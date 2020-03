Wer hat es gesagt?"Schüsse ins Knie" und "Züge vorm Küchenfenster"

Von "Leibnitz ist auch nicht das Paradies" bis zu "Ich liebäugle mit dem Vizebürgermeister": Vor der Gemeinderatswahl am 22. März lassen wir die besten Sager aus der vergangenen Legislaturperiode Revue passieren. Raten Sie mit in unserem Quiz: Wer hat es gesagt?

In den vergangenen fünf Jahren wurde in der südoststeirischen Politik viel gesagt und es wurden noch mehr Sprüche geklopft. Zehn der besten Sager haben wir für Sie in einem Quiz zusammengefasst. Doch wer hat sie ausgesprochen? Raten Sie mit!