Großalarm Hackschnitzellager in Industriebetrieb brannte

Im Hackschnitzellager eines Industriebetriebs in Heiligenkreuz im Lafnitztal brannte es. Vier Feuerwehren rückten an. Die Löscharbeiten, an denen auch Firmenmitarbeiter mitwirkten, dauerten mehrere Stunden.