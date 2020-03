Unfall in Kirchberg an der Raab: Eine Lenkerin geriet auf der regennassen Fahrbahn mit dem Auto ins Schleudern. Sie und ihre Beifahrerin wurden verletzt.

Die beiden Frauen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, am Auto entstand Totalschaden © FF Kirchberg an der Raab

Am Sonntag (1. März) gegen 21 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Gemeinderstraße Wörth-Hof (Gemeinde Kirchberg an der Raab). Was war passiert? Zwei junge Südoststeirerinnen kamen in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw prallte daraufhin in ein Brückengeländer und kam zum Stillstand.