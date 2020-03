Kleine Zeitung +

Südoststeiermark Alkolenker übersah Fußgänger: 18-Jähriger starb bei Unfall

Ein junger Mann wurde Samstagabend in Pirching am Traubenberg vom Pkw eines alkoholisierten Autolenkers erfasst und tödlich verletzt. In Hof bei Straden überschlug sich ein Auto mehrmals.