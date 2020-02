Kleine Zeitung +

Um 2 Millionen Euro Endlich: Jagerberg bekommt einen neuen Kindergarten

Seit Sommer 2017 war der alte Kindergarten in Jagerberg nach einem Wasserrohrbruch mit Ölaustritt nicht mehr zu betreten. Verärgerte Mütter hatten sich im Vorjahr deshalb an die Kleine Zeitung gewandt. Am Freitag folgte nun der Spatenstich für einen neuen Kindergarten.