Einen sehr kurzen Besuch absolviert der Winter gerade in der Südoststeiermark.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Stradnerkogel liegt sogar etwas Schnee © Walter Prassl

Einen ganz kurzen Besuch stattet der Winter Mittwoch am frühen Nachmittag der Südoststeiermark ab. Damit man weiß, dass es ihn noch gibt und wie Schnee aussieht. Liegenbleiben wird aber nichts, was Schneeliebhaber enttäuschen wird. "Dazu ist es einfach zu mild", sagt Christian Pehsl, Meteorologe von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Ein Niederschlagsband zieht aktuell über die Region. In ein bis zwei Stunden dürfte es mit dem Schneefall schon wieder vorbei sein - und es kommt auch nichts nach.