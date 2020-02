Facebook

Die Polizei fand den Südoststeirer Mittwochfrüh schlafend in dem Pkw vor und nahm ihn fest © APA/LUKAS HUTER

In der Nacht auf Mittwoch gelangte ein Südoststeirer "auf unbekannte Art und Weise in einen abgestellten Pkw" in Feldbach, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Das Auto gehörte nicht dem 18-Jährigen; der Mann steht daher im Verdacht, in den Pkw eingebrochen zu sein und das Fahrzeug beschädigt zu haben. So dürfte der Südoststeirer aus dem Motorraum Kabel und im Inneren des Fahrzeuges Abdeckungen und Verkleidungsteile herausgerissen haben.