Architektonisch wird der neue Weinhof Ulrich eine Attraktion. Zentrum ist ein Turm mit toller Aussicht, spannenden Einblicken und viel Platz für Events. © KK

Am „Weingut des Jahres“ 2019 tut sich was. Lkw um Lkw fährt derzeit auf den Weinhof Ulrich in Plesch (Gemeinde St. Anna am Aigen). Ein Bagger verrichtet monoton seine Arbeit. Betriebsleiter Rupert Ulrich, seine Frau Karin, Jungwinzer David und Tochter Cornelia strahlen angesichts der fortschreitenden Arbeiten mit der Sonne um die Wette.