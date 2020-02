Pkw fuhr in St. Stefan im Rosental beim Überholen auf einen Traktor auf. Das Zugfahrzeug kippte um. Verletzt wurde niemand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Unfallstelle im Hirschmanngraben © FF Lichendorf

Ein Pkw-Lenker war am Freitagnachmittag aus Richtung Lichendorf (Gemeinde St. Stefan im Rosental) auf der L216 unterwegs. Gegen 17.30 Uhr wollte er im Hirschmanngraben einen vor ihm fahrenden Traktor überholen, der in einer Kippmulde Sand transportierte. Genau in diesem Augenblick wollte der Traktorlenker nach links abbiegen. Der Pkw prallte gegen den Traktor, der durch die Wucht des Aufprall umkippte.