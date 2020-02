Facebook

Vier Feuerwehren war beim Brand im Heizwerk Laafeld im Einsatz © BVFRA/Erwin Irzl

In Bad Radkersburg geriet am Donnerstag der Heizkessel des Heizwerks Laafeld in Brand geraten. Gegen 15.10 Uhr waren zwei Mitarbeiter des Heizwerks am Gelände unterwegs. Einer der beiden Mitarbeiter bemerkte, dass der Heizkessel in Brand geraten war. Er versuchte noch mit einem Feuerlöscher den Brand selbstständig zu löschen und verständigte die Feuerwehr.