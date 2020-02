In Klöch wurden 15 Preisträger ausgezeichnet und vorgestellt.

Die Preisträger in der Kategorie Lebenskraft © Roman Schmidt

Jetzt ist schon wieder was passiert. Und ausgerechnet beim Palz in Klöch – und das schon zum 48. Mal. Denn die 48. Verleihung des Innovationspreises des Steirischen Vulkanlandes – diesmal Kategorie Lebenskraft – ging in dem legendären Gasthof über die Bühne, der mit Wolf Haas auch literarisch Bekanntheit erlangt hat.