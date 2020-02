Der Mann hatte in Geschäften in Gleisdorf und Studenzen zugeschlagen und neben dem Whisky auch Lebensmittel und Kosmetikartikel erbeutet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der mutmaßliche Täter © Polizei Steiermark

Wie erst jetzt bekannt wurde, stahl ein unbekannter Täter heuer am 1. Februar aus einem Lebensmittelgeschäft in Gleisdorf hochpreisigen Whisky sowie diverse Lebensmittel. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Derselbe Mann hatte bereits am 16. Jänner zugeschlagen: In Studenzen (Gemeinde Kirchberg an der Raab) hatte er, ebenfalls aus einem Lebensmittelgeschäft, hochpreisigen Whisky und verschiedene Kosmetikartikel gestohlen.

Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Lichtbilder aus der Überwachungskamera an.

Die Polizeiinspektion Gleisdorf (Tel. (059) 133 6264) bittet um zweckdienliche Hinweise.