© (c) detailblick - Fotolia

In Gleisdorf starten im März wieder neue Rainbows-Gruppen für Kinder nach Trennung und Scheidung. In den Gruppen kommen die betroffenen Kinder (zwischen vier und zwölf Jahren) mit Gleichaltrigen in Kontakt, die auch wissen, wie man sich nach einer Trennung fühlt. In der Gruppe verstehen alle, warum jemand traurig oder zornig ist oder sich schuldig fühlt.