Am 13. Februar ist der pensionierte Feldbacher Gendarmeriebeamte Franz Kahaun beim 59. Behördenturnier zum 59. Mal dabei.

Franz Kahaun war bisher bei allen 58 Behördenturnieren dabei © Schleich

Wenn am 13. Februar in den Stocksporthallen Feldbach und Oedt die Behördenmeisterschaft im Eisstockschießen ausgetragen wird, dann ist auch ein ganz besonderer Schütze mit von der Partie. Der ehemalige Feldbacher Gendarmeriebeamte Franz Kahaun ist nämlich als Einziger seit Gründung dieses Bezirksbewerbes ohne Unterbrechung dabei. Wie einen Schatz hütet der 82-Jährige den allerersten Pokal, den er mit seinen Gendarmeriekollegen als Bezirkssieger gewinnen konnte.

„Da hat sich vieles in diesen 59 Jahren verändert. Dieser kleine Pokal war für die damaligen Verhältnisse schon etwas Besonderes. Von Preisen, wie sie heute vergeben werden, konnte man damals nicht einmal träumen“, erinnert sich Kahaun.