Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen © (c) LFV Franz Fink

Ein 41-jähriger Hausbesitzer in Heiligenkreuz im Lafnitztal (Bezirk Jennersdorf) bemerkte am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr von seiner Terrasse aus, dass aus seiner Holzscheune Rauch drang. Seine Mutter verständigte sofort die Feuerwehr. Der Mann selbst brachte noch einen in der Scheune abgestellten Traktor samt Anhänger in Sicherheit. Dann versuchte er mit seinem 80-jährigen Vater, mit Wasser aus Kübeln das Feuer unter Kontrolle zu bringen.