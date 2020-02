Facebook

Beide Pkw wurden schwer beschädigt © P. Fuchs/FF Deutsch Kaltenbrunn-Ort

Ein 71-jähriger Mann war am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrzeug in Deutsch Kaltenbrunn (Bezirk Jennersdorf) in Richtung L 405 unterwegs. Eine 40-jährige Frau lenkte ihren Pkw von der L 405 in die Gegenrichtung. Im Kreuzungsbereich Gemeindestraße Kaltenbrunn und Holzstraße kam es im Zuge des Abbiegemanövers aus derzeit unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß. Durch den Zusammenprall wurde nach Angaben der Polizei die Beifahrerin der Fahrzeuglenkerin, eine 69-jährige Frau, unbestimmten Grades verletzt. Die Verletzte wurde durch zwei First Responder und Feuerwehrarzt Kristian Leonhardt am Unfallort erstversorgt und von der Rettung Rudersdorf in das KH Oberwart gebracht.