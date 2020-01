Johann Fuchs hat sich der Erhaltung der Vielfalt der Singvögel verschrieben. Fast 200 Nistkästen hat er in den vergangenen Jahren gebaut und betreut sie auch regelmäßig.

Johann Fuchs mit einigen Nistkästen, die er kürzlich © Helmut Steiner

Wie es halt so ist: Schön langsam hat es angefangen und dann ist es über die Jahre immer mehr geworden. So beschreibt Johann Fuchs aus Schützing, wie sich das bei ihm mit dem Basteln und Aufhängen von Nistkästen entwickelt hat. „Man kann ja in der Pension nicht untätig sein. Da ist mir das eingefallen.“ Und mittlerweile hängen rund 200 davon im Gebiet des Ortsteils Schützing.