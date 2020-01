In St. Martin an der Raab wurde eine schwerst verletzte Katze gerettet. Sie muss schon rund 14 Tagen herumgeirrt sein, ohne dass ihr geholfen wurde.

Der schwere Fall von Tierquälerei wird angezeigt © APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Knochenbrüche an den Pfoten, ein samt Fell ausgerissenes Bein. Dieses schockierende Bild bot eine Katze am Hauptplatz in St. Martin an der Raab im Südburgenland. Die Verletzungen stammen nach Ansicht des Vereins Arte Noah, der den Fall publik machte, eindeutig von einer verbotenen Schlagfalle. Die schweren Verletzungen dürften bereits 14 Tage alt sein.