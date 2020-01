Ein unbesetzter Traktor rollte in Hatzendorf los und stürzte über eine Böschung. Verletzt wurde niemand.

Der Traktor stürzte über die Böschung neben der Gemeindestraße © FF Hatzendorf

Am Montagnachmittag gegen 16.35 Uhr machte sich in Schießl bei Hatzendorf (Gemeinde Fehring) ein Traktor aus unbekannter Ursache selbstständig und stürzte über eine Böschung. Verletzt wurde dabei niemand. Zur Unterstützung bei der Bergung des Traktors forderte die Feuerwehr Hatzendorf, die den Einsatz leitete, das Schwere Rüstfahrzeug (SRF) der FF Fehring an.