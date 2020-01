Kleine Zeitung +

Neues Album und Auszeichnung Die Draufgänger: Ergrünt und vergoldet an einem Tag

Die Draufgänger haben am Freitag mit "Grün" ein neues Album auf den Markt gebracht - und werden in den iTunes-Charts nur von Eminem verdrängt. Am selben Tag gab es für die südoststeirische Band "Gold" für ihr Erfolgsalbum "Hektarparty".