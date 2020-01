Facebook

Ein Fahrzeug prallte gegen mehrere Bäume © FF Deutsch Kaltenbrunn

Gleich zwei Mal innerhalb kurzer Zeit - um acht Uhr und kurz vor 10 Uhr -mussten am Samstagvormittag die Feuerwehren Deutsch Kaltenbrunn-Ort und Rohrbrunn zu Fahrzeugbergungen ausrücken. Der Einsatzort auf einer Gemeindestraße in Rohrbrunn-Berg (Bezirk Jennersdorf) war auch fast identisch. In beiden Fällen hatte Glatteis dazu geführt, dass die Lenker die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren, die dann über eine Böschung geschleudert wurden.