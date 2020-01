Dienstagfrüh kam ein Auto in Edersgraben (Gemeinde Feldbach) wohl aufgrund von Glatteis von der Straße ab und landete in einem Wald. Der Lenker blieb unverletzt.

Fünf Feuerwehrkameraden aus Edersgraben standen im Einsatz © trendobjects - Fotolia

In Edersgraben (Gemeinde Feldbach) kam Dienstag in der Früh ein Auto bei Glatteis von der Straße ab und stürzte über eine steile Böschung in einen Wald. „Das Fahrzeug ist bei einem Baum hängen geblieben. Es ist dort rund 150 Meter steil hinunter gegangen“, berichtet die Feuerwehr Edersgraben.