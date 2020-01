Am Dienstag, dem 14. Jänner, startet die Vortragsreihe „Zukunftsfähiger Lebensraum“. Experten wie Angelika Ertl-Marko geben darin hilfreiche Tipps.

Michael Fend, Daniela Adler und Josef Ober (von links) © Verena Gangl

Im Jahr 2015 begonnen, geht die Vortragsreihe „Zukunftsfähiger Lebensraum im Steirischen Vulkanland“ heuer in ihr sechstes Jahr. Der Vortrag „FFF – Forest For Future oder Forstwirtschaft Für Faule“ von Ulrich Arzberger am Dienstag, dem 14. Jänner, macht den Anfang.