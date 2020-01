Facebook

2019 ging der Sonderpreis an August Schmölzer, überreicht von Kleine-Chef Hubert Patterer und Urs Harnik-Lauris (Energie Steiermark) © Jürgen Fuchs

Tausende Stimmen sind zur Wahl der „Köpfe des Jahres 2019“ eingegangen und mittlerweile auch fertig ausgezählt. Wer hat Sie, liebe Leserinnen und Leser, im abgelaufenen Jahr in den sieben Wertungskategorien in der Süd- und Weststeiermark am meisten beeindruckt? Die Sieger werden Ende Jänner in einer Gala im Skyroom des Styria Media Center in Graz vorgestellt.