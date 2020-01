Facebook

Der Unfall forderte zwei Schwerverletzte © Erwin Irzl/BFVRA

Zwei Pkw-Lenker im Alter von 60 Jahren kollidierten am Montagnachmittag mit ihren Fahrzeugen in Halbenrain und wurden schwer verletzt. Zu dem Unfall war es kurz nach 17.30 Uhr gekommen. Die 60-jährige Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark war auf der B 69 von Bad Radkersburg kommend in Richtung Mureck unterwegs. Im Ortsgebiet von Halbenrain dürfte ein entgegenkommender Pkw-Lenker laut eigenen Angaben wegen eines Sekundenschlafs auf die linke Fahrbahn geraten sein und kollidierte mit der Pkw-Lenkerin (60) frontal. (Ursprünglich war davon die Rede, dass die Südoststeierin am Steuer eingeschlafen war. Richtig ist aber, dass der Lenker aus Niederösterreich aufgrund eines Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn geriet.)