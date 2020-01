In ein neues Jahr starten„Das Leben wird durch den Tod viel wertvoller“

In ein neues Jahr starten

die Frauen nach Mariazell. Rechts: Christiane Ortner und Heike Bogdan mit Weimaraner George © Katrin Schwarz

Der heutige 1. Jänner steht als Neujahrstag für Neubeginn. Was ist aber, wenn dieser Aufbruch noch in der Endgültigkeit des Todes verharrt? Für viele Trauernde bedeutet der 1. Jänner, ohne einen wichtigen Menschen in ein neues Jahr zu starten.