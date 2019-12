Unfall auf der L 201 in Berndorf. Die Straße ist gesperrt. Es wird empfohlen, über die B 68 auszuweichen.

Nach Unfall in Berndorf ist die L 201 gesperrt © Plauder

Aus Richtung Graz kommend, hat es kurz nach Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab) am Mittwoch in der Früh gekracht. Ein Auto liegt ersten Informationen zufolge im Acker, Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.