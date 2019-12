In Dietersdorf am Gnasbach rutschte ein Pkw-Lenker von einer Gemeindestraße. Die Fahrt endete auf einer Steinmauer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren Dietersdorf und Mureck hoben das Auto mit dem Kran zurück auf die Straße © FF Dietersdorf

Für einen Lenker endete am Dienstag in der Früh die Fahrt auf einer Steinmauer. Der Südoststeirer war gegen 7.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in der Nähe des Friedhofs in Dietersdorf am Gnasbach (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) unterwegs.