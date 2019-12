In einem Heizraum brach ein Brand aus. Drei Feuerwehren mussten mit schweren Atemschutz anrücken. Verletzt wurde niemand.

Bierbaum am Auersbach

Die Feuerwehren Trössing, Bierbaum und Unterauersbach rückten aus © FF Bierbaum am Auersbach

Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte am Dienstag zu Mittag die Feuerwehr: Im Heizraum eines Wohngebäudes in Bierbaum am Auersbach (Bezirk Südoststeiermark) war ein Brand ausgebrochen.