Auf dem weichen Bankett war der Lkw umgekippt © BFVRA/Franz Konrad

Rund sechs Stunden lang beschäftigte am Freitag ein Lkw-Unfall in St. Peter am Ottersbach drei Feuerwehren und die Polizei. Ein 21-jähriger Lenker war mit dem Schwerfahrzeug im Ortsteil Wittmansdorf auf das vom Regen aufgeweichte Bankett geraten. Der Lkw kippte um und landete seitlich in einer Wiese.