Grund zum Jubeln: Bei der Gala der Kinderrechte siegte in der Kategorie "Projekte in Schulen und Kindergärten" die NMS Feldbach mit einem Theaterprojekt der Modellklassen.

Die Modellklassen der NMS II Feldbach durften jubeln © Clemens Nestroy

Bei der Gala der Kinderrechte wurden kürzlich Projekte ausgezeichnet, die sich besonders Kindern und ihren Rechten widmen. In der Kategorie „Projekte in Schulen und Kindergärten ging der Sieg an die Modellklassen der NMS Feldbach.