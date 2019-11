Im Obergeschoß eines Wirtschaftsgebäudes in Kalchgruben bei Fehring war am Samstagabend Feuer ausgebrochen, mittlerweile ist es unter Kontrolle.

Brand in Kalchgruben bei Fehring © LFV/Meier

Sechs Feuerwehren rückten Samstagabend zu einem Wirtschaftsgebäude-Brand in Kalchgruben bei Fehring aus. Das Feuer war aus vorerst ungeklärter Ursache im Obergeschoß des wirtschaftlich genutzten Nebengebäudes mit Werkstatt, das an ein Wohnhaus angrenzt, ausgebrochen - der Alarm wurde um 18.41 Uhr ausgelöst, gegen 20 Uhr war der Brand "unter Kontrolle, es gibt aber noch kein Brand aus", so Feuerwehrsprecher Thomas Meier. Gegen 21 Uhr konnte der Einsatz dann "bis auf Nachlöscharbeiten" beendet werden.